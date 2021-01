V Slovenijo dva kombija z zanimivo opremo #foto

Vse več proizvajalcev obrača hrbet družinskim enoprostorcem. Med njimi je tudi Ford, kjer imajo v ponudbi sicer še dva modela S-max in galaxy, a so v zadnjih letih prenehali izdelovati manjši model B-max in večjega C-maxa. A k sreči imajo vsaj pri Fordu aduta v rokavu - tournea custom oziroma nekoliko bolj delavsko usmerjenega transita custom. Ta dva ne ponujata izključno funkcije gospodarskega vozila, temveč se s številnimi opcijami vse bolj približujeta tudi osebnim vozilom.

Več različic, večje število potencialnih kupcev

Kot so nam pojasnili na tiskovni konferenci, so lahka gospodarska vozila za Ford velikega pomena. "Model custom predstavlja več kot dve tretjini prodaje gospodarskih vozil, kjer v zadnjih leti na našem trgu dosegamo ustaljeno rast prodaje. Novi različici active in trail bosta lepo dopolnili razvejano ponudbo lahkih gospodarskih vozil. V letošnjem letu načrtujemo vsaj desetodstotno prodaje novih različic active in trail," je ob prihodu obeh novih modelov povedal Tomaž Oblak, direktor prodaje in marketinga pri Summit motors.

Začnimo pri različici trail. Ta je namenjena poslovnim uporabnikom, ki opravljajo delo na območjih, do katerih je dostop otežen. Čeprav je prvotno namenjen poslovni uporabi, se bo za ta terensko obarvan kombi odločilo več zasebnih kupcev. Ti bodo poleg nadgradnje najboljšega paketa opreme trend dobili še serijsko vgrajen diferencial z mehansko omejenim zdrsom priznanega proizvajalca Quaife. Za zaokrožen zunanji videz poskrbijo še 16-palčna platišča, v notranjosti pa usnjeno oblazinjenje. Ne moremo spregledati niti sprednje maske po vzoru ranger raptorja. Trail bo na voljo v kombinaciji z osmimi ali tremi sedeži in tovornim delom zadaj.

Active ponuja terenski značaj in obenem prilagodljivo potniško kabino. Enako velja za traila, ki pa je še nekoliko bolj terensko usmerjen kombi. Foto: Gašper Pirman

Po vzoru fieste in focusa

Opremo active smo pred časom spoznali že pri fiesti, pred nekaj meseci še pri focusu, zdaj pa je na voljo tudi pri tourneu in transitu custom. Tretma je podoben kot pri manjših bratih, v nasprotju s paketom trail pa active serijsko ne prinaša mehanske zapore diferenciala (na voljo kot doplačilo). Pride pa s paketom active kar nekaj dodatkov - strešni nosilci, delno usnjeno oblazinjenje, 17-palčna platišča ter nekoliko drugačen zunanji videz s poudarjenim spodnjim delom odbijača in robovi blatnikov.

Za zdaj cene še niso znane

Tako kot veliko pustolovskih družin in zahtevnejših uporabnikov je tudi nas zanimala cenovna primerjava paketov trail in active z drugimi že poznanimi paketi. Žal smo ostali praznih rok, kakšno doplačilo bo potrebno za ti dve zelo atraktivni različici, pa bo znano čez 14 dni, ko bodo na voljo uradni ceniki.

Trail je vsekakor na cesti vpadljiv in drugačen, pomembno novost pa predstavlja tudi prihod mehanske zapore diferenciala. Foto: Ford

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman