"Ubijalci" Tesle: Prihajajo tudi v Slovenijo, a še nimajo tega

Premijski avtomobili prinašajo lepe dobičke, njihove električne različice pa so po uspehih Tesle vse pomembnejši dodatek (prihodnji) ponudbi znamk, kot so Audi, Jaguar, Mercedes in Porsche. Kako, kje in za koliko denarja jim bo kupec v Sloveniji lahko napolnil baterijo ter zakaj je trenutno prav lastna mreža polnilnic ena od ključnih prednosti Tesle?

Letos bo tudi na slovenske ceste zapeljalo več premijskih električnih avtomobilov. Že konec februarja ali v začetku marca prihaja audi e-tron quattro, pozneje tudi zelo dobro ocenjeni jaguar i-pace, prav tako prihajajo tudi novi Teslini modeli 3 in prvi Porschejev električni športni avtomobil taycan. Vsi ti se bodo pridružili že znanima tesli S in X, datum prihoda električnega mercedes-benza EQ C pa za zdaj še ni znan. Poglavitno vprašanje pa za zdaj ni, kateri med njimi je boljši in kateri bo cenovno ugodnejši, temveč kako, kje in za koliko denarja jim bo slovenski kupec lahko napolnil (veliko) baterijo.

Potencial električnih premium avtomobilov je v zadnjih letih dokazala prav Tesla. Lani so globalno prodali več kot 245 tisoč električnih avtomobilov. Med temi je bilo okrog 100 tisoč modelov S in X, ki v povprečju stanejo okrog 100 tisoč ameriških dolarjev.

Teslini uporabniki za zdaj v prednosti

Večja kot je baterija električnega avtomobila, daljše je njeno polnjenje oziroma je čas polnjenja mogoče ustrezno krajšati z močnejšimi polnilnicami. Medtem ko Tesline polnilnice, tako imenovani "superchargers" omogočajo polnjenje z močjo do 120 kilovatov, imajo v Sloveniji preostali uporabniki trenutno na voljo kvečjemu 50-kilovatne polnilnice z enosmernim tokom (DC).

Teoretično bi za polnjenje baterije z zmogljivostjo 90 kilovatnih ur na taki polnilnici potrebovali okrog 110 minut, na Teslini pa pol ure manj oziroma 80 minut. V praksi sicer vozniki polnijo manj elektrike in zato so tudi časovne razlike realno manjše.

Voznik tesle S je v Ljubljano pripeljal iz Norveške. Oslo je od Ljubljane oddaljen dva tisoč kilometrov. Foto: Gregor Pavšič

Tesla ima svoje polnilnice na Kozini, v Ljubljani in Mariboru. Foto: Gregor Pavšič

Z električnim avtom iz Norveške v Slovenijo

Tesla je začela že ob začetku svoje širitve postavljati mrežo lastnih hitrih polnilnic. Na projekt so sprva številni gledali nejeverno, a danes imajo po vsem svetu že 12 tisoč takih polnilnic na več kot 1.400 lokacijah. Po njihovi zaslugi lahko na primer v Ljubljani večkrat opazimo tesle iz oddaljenih držav, tudi iz Norveške. Tamkajšnja prestolnica Oslo je od Ljubljane oddaljena okroglih dva tisoč kilometrov, ki pa jih lastnik tesle zaradi ustrezno postavljene mreže polnilnic brez težav premaga.

Čeprav je ambiciozna in v marsičem revolucionarna družba Elona Muska v zadnjih mesecih dobila nekaj že omenjenih tekmecev, je trenutno prav razvejana mreža bistveno močnejših polnilnic ena njihovih ključnih prednosti. Drugi proizvajalci bodo avtomobile sicer opremili tudi z možnostjo polnjenja z močjo vse tja do 350 kilovatov, kar je primer Porschejevega taycana, a tako zmogljivih polnilnic z vodno hlajenimi kabli je trenutno še malo.

Evropski protiudarec Teslini mreži je Ionity

Teslinemu sistemu nasproti stoji evropska mreža "hitrih" polnilnic Ionity, za katero med proizvajalci avtomobilov stojijo znamke, kot so BMW, Audi, Porsche, Ford in Daimler. Te želijo podobno kot Tesla z razvejano mrežo polnilnic omogočiti enostavno potovanje po Evropi. V primerjavi s tekmecem pa imajo še mnogo močnejše, 350-kilovatne polnilnice.

Trenutna pokritost v Evropi s polnilnicami Tesle.

Trenutno stanje polnilnic evropske mreže Ionity.

Zgornji dve fotografiji prikazujeta trenutno stanje razvejanosti mreže Tesline in Ionityjeve mreže. V Sloveniji imamo trenutno Tesline polnilnice (skupno 18 polnilnih mest) na treh lokacijah (Kozina, Maribor, Ljubljana), razvejane so tudi po Hrvaški, bližnji Italiji (Palmanova, Benetke) in Avstriji (Beljak, Gradec). Prikaz polnilnic v gradnji kaže na širitev tudi proti vzhodnoevropskim državam, kjer so pogoji za elektromobilnost še bistveno slabši kot na Zahodu.

Slovenski voznik bi lahko polnilno mesto sistema Ionity najbližje uporabil na avtocesti med Beljakom in Salzburgom (črpalka OMV) ter pri Gradcu. V izdelavi so še polnilnice pri Dunaju in Linzu, letos bodo začeli v Italiji prav tako graditi prvo izmed načrtovanih 30 visokozmogljivih električnih polnilnic.

Tesla draži "svojo" elektriko

Tesla je pred dnevi zvišala ceno uporabe svojih polnilnic, kjer vozniki tesel plačujejo glede na količino uporabljenih kilovatnih ur električne energije. V Sloveniji stane polnjenje tesle 28 centov na kilovatno uro. Kdor bi torej teslo napolnil z dodatnimi 50 kilovatnimi urami energije, bi plačal 14 evrov. To bi v povprečju pri tesli S zadoščalo za okrog 200 kilometrov dodatnega dosega. Prevoženih 100 kilometrov torej stane okrog sedem evrov, kar v primerjavi s klasičnimi premium limuzinami ni poceni. Pri kupcih teh avtomobilov sicer ne gre za vprašanje finančnih ugodnosti, temveč bolj za celotno zgodbo avtomobila in izkušnjo vožnje.

Električni porsche taycan - v Ljubljani mu bodo postavili zelo zmogljivo polninico z močjo 320 kilovatov. Foto: Porsche

Cena polnjenja na Teslinih superpolnilnicah:

Cena na kWh: Slovenija 0,28 EUR Avstrija 0,31 EUR Hrvaška 0,25 EUR Francija 0,27 EUR Nemčija 0,46 EUR (nad 60 kW) Italija 0,33 EUR

Širitev zelo zmogljivih polnilnic tudi v Sloveniji

Ionity bo v prvi fazi širitve polnjenja ponujal po standardni ceni osem evrov, in sicer ne glede na količino kilovatnih ur električne energije. Ker imajo njihove polnilnice priključek CCS, jih bodo lahko uporabljale tudi nove tesle 3.

Čeprav za zdaj v Sloveniji polnilnice z močjo vsaj 100 kilovatov ponuja le Tesla, se bo v prihodnje širila tudi ta ponudba. Ionity bo predvidoma še letos prišel tudi na slovenska tla. Pri uvozniku znamke Porsche so nam prav tako povedali, da bodo letos pred svojim prodajnim salonom v Ljubljani postavili zelo hitro polnilnico (moč 320 kilovatov) za prve lastnike taycanov.