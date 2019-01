Zelena luč Tesli: v Evropo njihov vroči avto

Tesla bo letos z električnim modelom 3, ki je bil lani najbolje prodajani premijski avtomobil v ZDA, vstopila tudi v Evropo in na Kitajsko. Za Teslo je to pomemben korak, ker je povpraševanje po limuzinah tega dimenzijskega razreda v Evropi precej večje kot v ZDA.

Vpliv na evropski premijski trg kot pri modelu S?

Električni model 3, ki v različici s podaljšanim dosegom stane okrog 60 tisoč evrov, bo tekmec avtomobilom, kot so mercedes-benz razred C, BMW serije 3 in audi A4. Tesla je z večjim modelom S v Evropi prodajno že premagala največje limuzine elitnih treh premijskih znamk (audi A8, BMW serije 7 in mercedes-benz razred S), zato evropski avtomobilski menedžerji prihoda nove tesle zagotovo ne podcenjujejo.

Tesla je do zdaj modele S in X sestavljala v svoji tovarni na Nizozemskem, modele 3 pa bodo iz ZDA pripeljali že pripravljene za evropske kupce. Prve avtomobile bodo prihodnji mesec dobili Norvežani. Vsaj na začetku nameravajo Američani vsak teden v Evropo pripeljati tri tisoč modelov 3.