Triki za "berlingov" razred? Pokukali smo in preverili.

Medtem ko je Citroen ukinil berlinga s klasičnim termičnim motorjem in vse upe položil na njegovo električno različico, so se v Sloveniji trgovci znašli drugače. Tudi na našem avtomobilskem trgu je prodaja tovrstnih vozil za prosti čas upadla, toda berlingo je v njej tradicionalno držal nadpovprečno velik tržni delež. Tako kot smo spodnji srednji razred pogosto imenovali kar "golfov" razred, je ta segment pripadal berlingu. Leta 2019 so jih v zadnjem predkriznem letu prodali kar 1.115 in imeli 45-odstotni delež na trgu. Vsak četrti prodani citroen v Sloveniji je bil berlingo.

Električni berlingo se od dizelskega navzven razlikuje le v nekaj malenkostih. Foto: Žiga Intihar

Kljub omenjeni odločitvi Citroena oziroma Stellantisa bo tak berlingo z določenimi posebnostmi v Sloveniji še na voljo. Kot smo že poročali, bo moral biti berlingo s klasičnim motorjem od zdaj homologiran kot tovorno vozilo. Na voljo je dizelski motor z močjo 100 ali 130 "konjev", pri močnejši različici je na voljo tudi osemstopenjski samodejni menjalnik.

Največja sprememba je obvezna kovinska mreža v notranjosti vozila, prav tako bo treba takega berlinga vsako leto peljati na tehnični pregled. Prednosti? Prtljago zadaj bo mogoče zelo varno naložiti vse do vrha, podjetja pa lahko tako prej osebno kot gospodarsko vozilo kupijo z odbitkom DDV.

Količina tovrstnih berlingov za zdaj ni omejena, izdelujejo jih sicer na isti proizvodni liniji kot električne, in sicer v tovarni v Španiji.

Mreže ni mogoče odstraniti. Foto: Žiga Intihar

Drsna vrata pomagajo pri vstopanju do druge vrste sedežev. Foto: Žiga Intihar

Električni berlingo? Majhno baterijo ima, a pet kupcev mesečno zanj le najdejo …

Klasični potniški berlingo je zdaj le električni. Trgovci jih trenutno prodajo okrog pet na mesec, in to fizičnim strankam. Vozilo ima zagotovo določene prednosti, a zavoljo precej majhne baterije z neto kapaciteto 45 kilovatnih ur (kWh) tudi ne tako veliko dometa. Ta zagotovo ne dosega 300 kilometrov, realno se bo gibal nekje med 200 in 250 kilometri. Električni berlingo ne bo več prva izbira za daljša družinska potovanja, zato pa lahko toliko primernejši za krajše (predvsem vsakodnevne) poti po Sloveniji.

Elektromotor ima v takem berlingu do 100 kilovatov moči (v načinu vožnje 60, v normal pa 80 kilovatov), 260 njutonmetrov navora in najvišjo hitrost 135 kilometrov na uro.

Berlingo s tovorno oznako L1 in začetno opremo live pack bo stal od 20.530 evrov z vključenim DDV, električni pa pred odbitkom morebitne subvencije Eko Sklada s primerljivo opremo stane od 31.500 evrov naprej. Nad opremo live pack so na voljo še opremski paketi feel, feel pack in shine.

Zadaj brez kompromisov

V drugi vrsti sedežev so na voljo trije pravi individualni zadnji sedeži enake velikosti. Sedeže je tudi v tej različici mogoče preklopiti skupaj ali ločeno. Po preklopu sedeža prednjega sopotnika pridobimo povsem raven pod, nakladalna dolžina pa doseže 2,70 metra pri izvedenki M in dobre tri metre podaljšani različici XL.

V tretji vrsti sedežev sta na voljo dva odstranljiva sedeža. Pri izvedenki XL sta nameščena na vodilih in ju je možno nastavljati po razponu 13 centimetrov.

Novo stikalo za brezstopenjski menjalnik v električnem berlingu.