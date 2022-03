"Totalen šok": to je epilog zgodbe o berlingu

Na začetku letošnjega leta smo presenečeni prebirali uradno sporočilo, ki smo ga dobili v naš e-poštni nabiralnik. Skupina Stellantis se je odločila in v Evropi prenehala s prodajo potniških berlingov z motorji na notranje zgorevanje, fizičnim strankam naj bi bil na voljo le še električni berlingo. Ker je šlo za pomemben avtomobilski model, ki je prodajno močno zaznamoval svoj segment, je bilo začudenje še toliko večje. "Za nas je bil to totalen šok. Kako nam lahko nekdo ukine avtomobil, ki ga v dobrih mesecih prodamo tudi do 150 avtov na mesec," nam je zaupal Filip Koren, direktor generalnega uvoznika in distributerja vozil Citroën.

Šok ob tej novici ni bil le na naši strani. Tudi bralci in potencialni kupci so bili nad potezo Stellantisa presenečeni. Berlingo je praktično od leta 1996, ko je na ceste zapeljala prva generacija, pridobival na veljavi v svojem segmentu. Njegova uporabnost, preprosta uporaba in predvsem konkurenčna cena so ga izstrelile na vrh prodajnih številk, tudi pogled na slovenske ceste priča o njegovi priljubljenosti.

Novica, ki je presenetila marsikoga

S spletne strani citroen.si so hitro izginili vsi podatki o običajno gnanih berlingih. Na voljo je bil le še električni berlingo s ceno od 36 tisoč evrov dalje in dosegom po WLTP do 280 kilometrov oziroma 380 kilometrov z izbrano večjo baterijo z zmogljivostjo 75 kilovatnih ur bruto. Pričakovano odziv javnosti ni bil prijeten. Že komentarji pod našo novico so bili negativni, tudi na družabnih omrežjih ni bilo nič boljše.

"Za nas je bil to totalen šok. Kako nam lahko nekdo ukine avtomobil, ki ga v dobrih mesecih prodamo tudi do 150 na mesec. Veliko smo spraševali, iskali smo pojasnila. Zdaj je slika veliko bolj jasna, a za Bosno še danes ne vemo točno, kako bo. Priznam, ko smo dobili neuradno informacijo nekaj dni pred novim letom, nisem mogel niti normalno praznovati novega leta," je pojasnil Koren in dodal: "Tudi nam na začetku ni bilo vse popolnoma jasno. Ko smo prišli do jasne slike, stvar ni bila tako huda, kot je sprva kazalo. Zavedamo se, da je zaradi te novice določen odstotek kupcev že odšel, kakšen bo verjetno tudi še odšel, ampak pod črto stvari niso tako črne, kot je na začetku kazalo." Kupci se še vedno lahko odločijo za berlinga z motorjem na notranje zgorevanje, a bo imel dodatno oznako N1, ki prinaša fiksno zaščitno mrežo za zadnjo klopjo in zaradi zakonskih zahtev tehnični pregled vsako leto. Foto: Gašper Pirman

Zmedo je naredilo predvsem premalo natančno sporočilo

"Sporočila za javnost so namenjena predvsem obveščanju, zato se lahko stvari od države do države razlikujejo, še posebej ker je Stellantis velika skupina. Znotraj Stellantisa se prodaja berlinga po trgih močno razlikuje. V Sloveniji in recimo na Češkem ima berlingo 30-odstotni delež prodaje. Ravno zato niso vse države reagirale na enak način."

V Sloveniji so lani prodali 454 osebnih berlingov in to kljub zahtevnemu trgu, kjer so prodajne številke trpele zaradi pomanjkanja polprevodnikov in epidemije. Kljub temu je bil berlingo daleč najbolje prodajan avto v svojem segmentu, čakalna doba pa je za naročila znašala več kot leto dni.

"Logika Stellantisa je bila povsem drugačna kot naša. Znotraj skupine ima berlingo majhen delež prodaje, le nekaj odstotkov. Zanje je edino logično, da če je avto kreator svojega segmenta in obenem znotraj skupine ni prodajno močan, je potem tukaj še problem emisij, starost modela, kar bi prineslo velike vložke za razvoj novega modela, in lahko si privoščijo, da se odločijo za takšno potezo. Ker smo bili mi najmočnejši v svojem segmentu, bo berlingo kreator tudi tega novega segmenta električnih družinskih enoprostorcev."

Rešitev je v izvedenki N1, a nekaj sprememb je

Kot je bilo jasno že na začetku januarja, so se pri Stellantisu odločili, da bodo prenehali proizvajati le osebne različice berlinga. Za Filip Koren je prevzel vodenje znamke Citroen leta 2014 in v pogovoru priznal, da tako zahtevnih in razgibanih let, ki jih kar po vrsti pretresajo težave, še ni doživel. Foto: Citroën poslovne stranke že od vsega začetka proizvodnja različice N1 ni bila pod vprašajem. "Že na začetku so bile določene nekatere izjeme. Recimo prodaja v Bosni in drugih državah izven EU. Druga izjema so tudi različice N1. In tukaj je naša priložnost, da karseda najbolje izkoristimo situacijo. Slovenski trg je specifičen trg, kar velik odstotek avtomobilov, pa naj bodo kupci fizične ali poslovne stranke, so predelali iz homologacijsko gledanih osebnih avtov v tovorne."

Zanimiv je predvsem vpogled na število tovornih različic, ki je pri berlingu nepričakovano visoko. Kot je pojasnil Koren, so "v povprečju prodali okoli sto berlingov na mesec, od tega je bilo 60 osebnih, ostali so bili poslovni. Kar vidimo zdaj, bomo lahko do določene mere z našo strategijo nadaljevali. Definitivno bomo morali strankam predstaviti avto drugače, ker gre homologacijsko gledano za tovorno vozilo, vsako leto je treba narediti tehnični pregled in za zadnjo klopjo bo nameščena fiksna zaščitna mreža. Mi prodaje berlinga ne bomo ustavili, ampak s prodajo praktično normalno nadaljujemo."

Logično, naše naslednje vprašanje je bilo, kakšna je razlika med N1 in potniško različico. "Homologacijsko gledano gre za tovorni berlingo, a razlika je samo v fiksni mreži za zadnjo klopjo. Tudi stekla v prtljažnem prostoru so običajna, le poslovni kupec, ki se odloči za povrnitev davka, mora stekla zamenjati s kovinskimi ploščami. Glede na vse to bomo našim strankam dali praktično vse enako kot prej."

Berlingo si je zvesto publiko pridobil predvsem zaradi svoje prostornosti in dobre cene.