Prvo teslo 3 so zunaj Severne Amerike razbili v Grčiji

Z električnim avtom se potepa že pol leta

Tesle 3 v Evropi naročniki še niso dobili, tu in tam pa se ti avtomobili po evropskih cestah vseeno vozijo. You You Xue je doma iz Kalifornije v ZDA, z novo teslo 3 pa se je odpravil na daljše potovanje. V zadnjih šestih mesecih je prevozil že skoraj 40 tisoč kilometrov in obiskal 25 različnih držav. Zapletlo se je v Grčiji, kjer je z avtomobilom trčil v obcestno ograjo, to pa je očitno postala prva nesreča tesle 3 zunaj Severne Amerike.

Autopilot zapeljal nenadoma desno?

Xue je za nesrečo okrivil napako sistema Autopilot. Kot je zapisal na Facebooku, je prek tempomata določil hitrost 120 kilometrov na uro. Cesta je bila v dobrem stanju, enako je veljalo tudi za cestne oznake. Na dvopasovnem razcepu avtoceste je tesla nenadoma samodejno zavila desno proti izvozu. Voznik je volan držal z eno roko v spodnjem delu in ni mogel preprečiti trčenja z ograjo. Pri tem se ni poškodoval, slabše pa jo je odnesel sprednji levi del njegovega avtomobila.

Pri Tesli so se na dogodek odzvali in zapisali, da v Vzhodni Evropi še nimajo svojega sistema in da zato tudi še niso prišli do podatkovne telemetrije vozila. Pri uporabi Autopilota so še enkrat poudarili, da mora imeti voznik ves čas roke na volanskem obroču.