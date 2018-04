Voznik tesle storil nezaslišano, dobil je visoko kazen

Voznik tesle S se je v Angliji usedel na sovoznikov sedež in da bi se med vožnjo odpočil, je to v celoti prepustil Teslinemu Autopilotu. Za svoje početje je že dobil visoko kazen.

Video: Posneli so ga drugi vozniki

Ne glede na pomenljivo ime in dobro delujoč Teslin sistem polsamodejne vožnje Autopilot je to še vedno le druga stopnja avtonomne vožnje, ki ves čas zahteva pozornost voznika. Tega se ni zavedal Anglež Bhavesh Patel, ki se je peljal po prometni avtocesti M1 s hitrostjo okrog 65 kilometrov na uro. Ker je bil očitno utrujen, se je presedel na sovoznikov sedež in vožnjo v celoti prepustil avtomobilu. Za volanom takrat torej ni sedel nihče.

Za povrhu številnih prepovedi še dva tisoč evrov globe

Njegovo početje so posneli drugi vozniki in ko je posnetek videla policija, je Patela čakala sodna obravnava zaradi nevarne vožnje. Dobil je 18-mesečno prepoved vožnje po avtocesti M1, opraviti mora sto ur neplačanega dela, čakata pa ga še deset dni rehabilitacije in 1.800 britanskih funtov globe (okrog dva tisoč evrov).