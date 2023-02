Prepoved v Avstriji, tradicija v “smeti”: kaj še ostane Evropejcem?

Tisto, kjer imajo avtomobilski proizvajalci iz Evrope - in z njimi celoten sektor, ki zaposluje 13 milijonov ljudi - veliko prednost pred Teslo in Kitajci so tradicija, zapuščina in moč blagovnih znamk, ki so jih negovali desetletja. Nekateri so že ugotovili, da te tradicije ne gre vreči čisto stran. Kaj kmalu lahko postanejo ključni branik, s katerim se bodo v času elektromobilnosti borili proti neprimerno mlajšim tekmecem.

Podpis inženirja na Mercedesovem motorju AMG, ki ga je ročno sestavil. Foto: Mercedes-Benz Zadnji teden je bil simbolni udarec za avtomobilski svet odpoved tradicionalnega Volkswagnovega srečanja pri Vrbskem jezeru. Ta ni več v skladu z usmeritvami naselja Reifnitz (slovensko Ribnica), kjer živi nekaj več kot 800 ljudi.

Kultni GTI-Treffen je bil dogodek, ki je pred epidemijo covid-19 skoraj 40 let presegal okvire zgolj Volkswagnove znamke in ljubiteljev starejših GTI-jev iz Wolfsburga. Tak dogodek je pomenil druženje, strast do avtomobilov, predvsem pa tudi do gojenja tehnične kulture, spoštovanja inženirskih idej in težnje po tem, da človek avtomobil nadalje razvija. To je temelj dejstva, da lahko avtomobilski sektor v Evropi zaposluje 13 milijonov ljudi in s tem ustvari 374 milijard evrov davščin in osem odstotkov bruto domačega proizvoda Evropske unije. To so podatki, ki so pomembni za preživetje slehernega evropskega politika.

Niki Lauda je bil trikrat svetovni prvak formule ena, med Avstrijci je en naslov osvojil še Jochen Rindt. Foto: Gulliver/Getty Images

Zgolj enega dogodka sicer ne moremo pavšalno povezovati s splošnim dogajanjem v avtomobilskem svetu. Avstrija je bila na zeleni politični strani vedno močna in tudi danes je na področju alternativnih pogonov in pridobivanja obnovljivih virov izjemno uspešna. Toda Avstrija je imela v preteklosti tudi dva svetovna prvaka formule ena in vsako leto v Spielbergu tudi organizira dirke formule ena in prvenstva Moto GP. Ukinitev GTI-Treffna je zato bolj lokalna kot vsedržavna odločitev.

Ta pa vendarle odpira zanimiva vprašanja. Pred leti je Volkswagen v Hannovru čez noč ukinil svoj športni oddelek Volkswagen Motorsport. Ta ni bil več v skladu s trenutno strateško paradigmo uprave v Wolfsburgu. Čez noč so vrgli stran desetletja inženirskega dela, dosežkov, spominov in zapuščine, ki bi jo v evrih težko natančno ovrednotili. Mnogo rezervnih delov dirkalnih avtomobilov so dobesedno vrgli stran, ker jih pač niso več potrebovali.

Spomin na Volkswagen Motorsport, za katerega v pisarnah v Wolfsburgu ni več posluha. Foto: Volkswagen

Avtomobilski proizvajalci vlagajo v lastne muzeje. Take lepotce ima v Parizu obnovljene in shranjene Renault. Foto: Gregor Pavšič

V okolici Pariza smo lani vozili staro renault 5 s pogonom na elektromotor. Vožnja je bila povsem enaka kot pri klasiki, tudi menjalnik je bil isti. Foto: Gregor Pavšič

Volkswagen živi od imen, kot sta bila desetletja golf in polo. Zato so zdaj vse glasnejši indici, da bodo v prihodnje svoje električne modele poimenovali kot ID.golfe in ID.tiguane, saj so trenutne številčne oznake brez vsake tradicije in globljega pomena, ne vzbujajo želenih čustvenih odzivov.

"Imena naših avtomobilov so naš velik zaklad," je lani v intervjuju dejal Thomas Schaffer, predsednik Volkswagna, in s tem že takrat napovedal, da bodo obstoječa imena živela tudi v prihodnje. Podobno smer je že ubral tudi Renault. Prek elektrike bodo obujali kultne modele, kot sta bili petka in katrca. Vsaj pri petki je oblikovna podobnost resnično taka, da si to ime kljub povsem drugačni platformi zasluži. Že lani smo v Franciji vozili tudi Renaultove starodobnike z vgrajenim električnim pogonom. To je eden izmed načinov, da stare avtomobile z dolgoletnim izročilom vozijo tudi nove generacije.

Tesla je tehnološki biser, a le dobro desetletje stara znamka ne more imeti take teže in zapuščine kot proizvajalci z več kot polstoletno tradicijo. Foto: Gregor Pavšič

Tradicija in tehnična kultura sta največji zaklad tradicionalnih avtomobilskih proizvajalcev. To je tisto, česar nimajo kitajske znamke, česar nima niti Tesla. Ti avtomobili so tehnično odlični, so pa lahko tudi hladni in z njihovo filozofijo, če jo tako mladi sploh lahko imajo, se je težje povezati.

Mnogo vodilnih evropskih avtomobilskih znamk ima pomemben del svoje tradicije tudi v športnih avtomobilih. Ti so omogočali tehnološki preboj, pa hkrati tudi dvigali srčni utrip in naježili kožo, ko se je nekoč po prazni ulici pripeljal kateri izmed srečnih lastnikov takega avtomobila. S tem se je v očeh mimoidočih postopno gradila moč avtomobilske znamke. Večja ko je, bolj so ji kupci zvesti in tudi več denarja so pripravljeni odšteti za njene avtomobile.

Avtomobilske zgodbe obujajo tudi replike nekdanjih dirkaških specialk, taki sta dve slovenski - lancia delta HF integrale in toyote celica GT4. Foto: Gregor Pavšič

Video - Peugeot in Vatanen na Pikes Peak

Lancia se za še vedno živeči sloves znamke lahko zahvali uspehom pred letom 1992. Foto: Lancia

Omenjeni Renault ima bogato tradicijo majhnih športnih avtomobilov, Peugeot je v avtomobilskem športu dosegal osupljive dosežke. Kombinacija peugeota 405 T16 in Arija Vatanena, ki po makadamski cesti na Pikes Peak to zverino kroti le nekaj metrov od globokih prepadov, je že desetletja pojem kultnega avtomobilskega videa na YouTubu.

Moč blagovne znamke Lancia, ki prodajno resda živi od uspešnega mestnega avtomobila ypsilon, še vedno temelji izključno na tovarniškem reli moštvu iz konca osemdesetih let. Takrat so postali avtomobilska ikona. Večina moči znamke Alfa Romeo je še vedno v preteklosti. Se bo to navdušenje preneslo tudi na nove električne modele obeh znamk? Samoumevno zagotovo ne. Tudi Ford ukinja modele, kot so mondeo, fiesta in focus – vanje so vlagali na stotine milijonov evrov marketinških sredstev. Morda si do leta 2030 še premislijo in podobno kot Volkswagen obdržijo vsaj ime.

Avtomobilski oblikovalci se zatekajo k preteklosti. Opel je za ta električni koncept uporabil poteze mante. Foto: Opel

Akio Toyoda, ko je bil še izvršni direktor Toyote, je s ponosom razkril svoje stare avtomobile z alternativnimi pogoni kot je vodik. Foto: Toyota

Starim avtomobilom namenjajo alternativne pogone

Nekoč je bilo mogoče z izumom, kot je bil štirikolesni pogon, izdelati takšno moč blagovne znamke, da je ta preživela več generacij. Audijeva oznaka Quattro je spet najprej izhajala iz športnega okolja. Danes je tehnološko težko narediti tak preskok, da bi s tem avtomobilska znamka gradila lastno prepoznavnost. Tesli je do določene mere to uspelo z oznako Autopilot, le da gre za še vedno povsem zavajajoče ime.

Zato v ospredje spet stopa gojenje lastne tradicije in tistih avtomobilov, ki so imeli nekoč več pravega "žmohta". Renault je v svoje stare avtomobile namestil električne motorje, Toyota je v svoje klasike prav tako vgradila novodobne alternativne pogone na osnovi bencinskega motorja in vodika. Taki poskusi so zanimiv kompromis, da omogočijo staro obliko avtomobila in obenem čistejši, do okolja sprejemljivejši pogon. Poudarjanje zgodovine postaja pomembno v obdobju, ko imamo v povprečnih avtomobilih le še nekaj različnih platform in smo že desetletje priča veliki avtomobilski globalizaciji.

Kalle Rovanpera je lani v San Marinu blestel s toyoto celico, ki je deset let starejša od njega. Foto: Gregor Pavšič

Srečanja starih avtomobilov in predvsem "youngtimerjev" postajajo vse bolj priljubljena. V športnem svetu dogodek Rally Legend v San Marinu privabi na sto tisoče obiskovalcev. Svetovni prvak v reliju Kalle Rovanpera pa je tam največja zvezda, ko na 30 let staro toyoto celico namesti makadamske pnevmatike in množico preprosto zabava s svojim izjemnim vozniškim talentom. In to pri 22 letih, kar pomeni, da je te avtomobile začutil kljub dejstvu, da jih zaradi rosne mladosti ni nikoli zares doživel.

Podoben dogodek bodo letos konec maja prvič organizirali tudi v Milanu, poznamo jih še iz Nemčije in tudi naše sosedne Avstrije. Tam, kjer so torej ukinili GTI-Treffen, vsako leto organizirajo dogodke s cestnimi in dirkaškimi starodobniki.

Vsako tako srečanje, ko se mladi spoznajo z ikonami avtomobilskega sveta, vzbuja domišljijo. Tam se rojevajo prihodnji inženirji, morda menedžerji, ki bodo svoj posel nekoč opravljali z veliko strasti in z iskro v srcu ter tako skrbeli za čustveno plat avtomobilskega sektorja, ki bo kljub napovedanemu prehodu na elektropogone še zelo potrebna. Navsezadnje bo tudi po letu 2035 na evropskih cestah še veliko starih avtomobilov, iz ZDA in Kitajske pa še mnogo prej na trg prihaja veliko novih avtomobilskih "plejerjev".