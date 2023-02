Rdeča luč: konec za kultni “GTI-Treffen” v Avstriji #foto

Prvo srečanje lastnikov Volkswagnovih avtomobilov so pri Vrbskem jezeru organizirali leta 1982. Takrat se je zbralo okrog sto avtomobilov, v poznejših letih pa je dogodek nekajkrat zrasel in dobil pravi kultni status. Streljaj stran od Celovca je vsako leto privabil na tisoče ljubiteljev avtomobilizma, prerasel je tudi začetno oznako “GTI Treffen”.

V zadnjih treh letih ga niso organizirali, kar je bila posledica takratne epidemije covid-19. Pri Vrbskem jezeru so nastala neuradna srečanja, ki so med lokalno skupnostjo dvigala precej prahu. Avtomobilskega srečanja, vsaj kakršnega smo poznali do zdaj, več ne bo.

Reifnitz na pot “trajnostnega življenja ob Vrbskem jezeru”

To so uradno potrdili pri okrožju Maria Wörth, kjer zavoljo usmeritve v ekologijo take prireditve, vsaj v njenem klasičnem obsegu, več ne podpirajo. Okrožje se podaja na trajnostno pot, več sprememb čaka tudi kraj Reifnitz ob Vrbskem jezeru. Nekatere površine, ki so v preteklosti gostile Volkswagnovo srečanje, bodo dobile drugo vsakodnevno funkcijo. Moto “trajnostnega življenja ob jezeru” je odnesel ideje o vnovičnem srečanju lastnikov Volkswagnovih avtomobilov.

Po besedah župana Markusa Perdacherja morebitne obuditve srečanja v drugačnem formatu v prihodnje ne zavračajo, bi se pa moral skladati z novo strategijo okoliša pri Vrbskem jezeru.

Nekoč: tak je bil utrip srečanja pri Vrbskem jezeru: