"Youngtimerji" napolnili Ljubljano, srečanje, polno nostalgije #video

Na sobotno srečanje smo se odpravili zgodaj in smo bili tam med prvimi obiskovalci, a zdaleč ne med prvimi razstavljavci. Najbolj zagreti so bili namreč tam parkirani takoj po uradnem začetku programa, a se je pravi naval zgodil po poldnevu. Tako mladi kot tudi stari se niso mogli nagledati vseh novih avtomobilov, ki so kot po tekočem traku prihajali na prizorišče. Ozračje pa je dodobra razgrel prihod vroče toyote supre, ki je vsaj za nekaj trenutkov z glasnim izpuhom pridobila pozornost prav vseh obiskovalcev.

Izbrati najboljšega: težka naloga organizatorjev

Napovedi so se uresničile, srečanja youngtimerjev, torej avtomobilov, izdelanih v osemdesetih in devetdesetih letih, oziroma najbolje rečeno, srečanje avtomobilov iz obdobja, ko so proizvajalci vanje vgrajevali avtoradie s kasetofonom, se je udeležilo skoraj tristo udeležencev. Glede na videno se zdi, da je bilo največ avtov znamke BMW. Veliko je bilo tudi italijanskih znamk in volkswagnov. Vsekakor se je zbrala pisana druščina avtomobilov, za vsak okus nekaj.

Rdeča nit srečanja je bilo predvsem druženje. To se je videlo tudi pri gledalcih in lastnikih avtomobilov, vsi so bili pripravljeni na pogovor, velika večina je ugodila prošnjam najmlajših, da so lahko sedli za volan svojih sanjskih avtomobilov.

Galerija: dobro vzdušje in številni mladodobniki

Supra je bila popestritev, a nas je povleklo k sosedom

Ko se je na prizorišče pripeljala toyota supra, je s pokanjem iz izpušnega sistema pritegnila pozornost skoraj vsakega obiskovalca. Mlajši so s telefoni v roki tekli blizu in prvič v živo videli svoj japonski idol. Sami smo že sedli za volan te supre (povezava spodaj) in smo tudi v soboto občudovali, kaj je uspelo narediti Toyoti. A vseeno smo se več časa zadrževali pri sosedih, Italijanih. Nekaj Alfinih modelov je bilo res čudovitih in popolno ohranjenih, nikakor pa se nismo zmogli nagledati lancie bete coupe.

Za najboljši avto iz obdobja osemdesetih let so izbrali alfo romeo 75, za najboljši avto iz devetdesetih let je bil izbran BMW M850i.

Elektrika? V ospredju je bil vonj po bencinu.

Morda sta tudi prihod električnih vozil in napoved umika prodaje avtov s termičnimi motorji še dodatno podžgala predvsem mlajše voznike, ki se navdušujejo nad avtomobili svoje mladosti. Večina lastnikov je bilo mlajših, večina se je na srečanje pripeljala z avtom, ki so ga občudovali v svoji mladosti in je v zadnjih letih postal tudi cenovno dosegljiv. To ne pomeni, da gre za poceni avtomobile. Skoraj vsi so bili skrbno negovani, delno obnovljeni in so čudovit prikaz, kakšna je lahko podoba avta ob skrbnem lastniku. Nas je najbolj očarala lancia beta coupe, organizatorji pa so za najboljšega izbrali alfo romeo 75 in BMW M850i. Foto: Gašper Pirman

