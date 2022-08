Vse več starodobnikov, njihove cene v nebo

Priljubljenost starodobnih avtomobilov in tudi tako imenovanih “youngtimerjev” nezadržno raste. Ta trend opažamo v Sloveniji, še veliko bolj je izrazit na največjih trgih v Evropi. Nemci so imeli v začetku letošnjega leta registiranih 648 tisoč starodobnikov. Še leta 2018 jih je bilo le 422 tisoč, pred desetimi leti pa 231 tisoč.

Foto: Volkswagen

Nemški avtomobilski vozni park je relativno mlad. Starodobniki, ki so stari 30 let in več, predstavljajo 2,3 odstotka vseh registriranih vozil v Nemčiji. Največji delež (26 %) avtomobilov je starih od pet do devet let, 21 odstotkov jih je starih od 10 do 14 let, dobrih deset odstotkov pa manj kot dve leti. Tudi delež avtomobilov s starostjo od 15 do 29 let je kar 19-odstoten. Iz tega segmenta se bo v prihodnjih letih polnil bazen starodobnikov.

Cenovno so med njimi velikanske razlike. Nekatere je mogoče dobiti že za nekaj tisočakov, na drugi strani so vrednosti nekaterih najbolj ekskluzivnih milijonske. V dvajsetih letih se je povprečna vrednost starodobnikov skoraj početverila. Po posebnem ocenjevalnem indeksu je točkovna vrednost starodobnikom samo od leta 2012 narasla za 166 odstotkov.

Več kot dve tretjini jih je nemških

Najbrž ni presenetljivo, da je kar 68 odstotkov vseh trenutno registriranih starodobnikov v Nemčiji domačih proizvajalcev. Ameriške znamke, ki so očitno bolj priljubljene od italijanskih in britanskih, imajo osemodstotni delež.

Med nemškimi znamkami prednjači Mercedes-Benz (158 tisoč registracij) pred Volkswagnom (125 tisoč registracij), Porschejem (43 tisoč registracij), BMW-jem (37 tisoč registracij) in Oplom (27 tisoč registracij).

Med posameznimi modeli je najštevilčnejši mercedes-benz W 123 (43 tisoč registracij), sledita mu volkswagen beetle (43 tisoč registracij) in Volkswagnov kultni kombi (29 tisoč registracij).