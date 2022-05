Youngtimerji so novi hit: po novem so uradno prepoznani tudi pri nas

Ne, starodobniki niso več "vroča roba" avtomobilskega sveta. Tako kot drugod se tudi v Sloveniji prebuja vročica za youngtimerji oziroma mladodobniki. Torej za avtomobili, ki še niso dopolnili 30 let, niso več zaobljeni in polni kroma ter so avtomobili iz mladostniških let milenijcev, nam je razložil Tomaž Beguš, soustanovitelj in tajnik prvega slovenskega kluba youngtimerjev Avtonostalgija 80&90.

Od jeseni 2020 so youngtimerji oziroma mladodobniki v slovenščini v Sloveniji dobili svoj klub in s tem postajajo tudi vse bolj priljubljena avtomobilska skupina pri nas. Z organizacijo prvega kluba Avtonostalgija 80&90 in skupnim sodelovanjem z zvezo SVAMZ lahko lastniki teh avtomobilov pridobijo tudi certifikat, ki jim prinaša popust pri zavarovalnicah in druge ugodnosti. Toda veliko prahu med lastniki so dvignila stroga pravila za pridobitev certifikata. Zaradi množičnosti avtomobilov, izdelanih v zadnjih tridesetih letih, si status youngtimerja zaslužijo le posebni, originalni in izjemni primerki.

"Strogo moramo ločiti zaslužkarje in ljubitelje. Če povem po pravici, imam veliko raje člane kluba, ki so v klubu zaradi ljubezni do teh avtomobilov, kot pa tiste, ki so v klub včlanjeni zaradi popusta," nam je povedal Tomaž Beguš, soustanovitelj in tajnik kluba Avtonostalgija 80&90, ki tudi ureja vse potrebne dokumente in preglede, povezane s certificiranjem youngtimerjev.

Vse preveč si jih želi certifikat zaradi prihrankov

"Imamo veliko izkušenj in človeka takoj prepoznamo, ali je prišel po certifikat zaradi cenejšega zavarovanja ali je resničen ljubitelj. Če ima avto vgrajeno plinsko napeljavo, je jasno, da jo ima vgrajeno zato, ker bo avto uporabljal vsak dan. Na našo prošnjo o odstranitvi plinske napeljave pa za njim izgine vsaka sled. Takšnih in drugačnih prosilcev za certifikat je zelo veliko, večina jih želi samo cenejše zavarovanje in v resnici niso ljubitelji te vrste avtov. Kupijo ga samo, ker si lahko privoščijo tako star avtomobil, zraven pa bi radi izkoristili sistem in dobili še certifikat. Lep primer nekoga, ki želi izkoristiti certifikat, je lastnik BMW-ja E46 iz leta 2002. Avto je bil znižan, oblečen v folijo, imel je plinsko napeljavo, a je želel certifikat na podlagi nekaterih tovarniških dodatkov, ki so bili vgrajeni v avto. Tako to ne gre."

Klub Avtonostalgija 80&90 je del Slovenske veteranske avto-moto zveze (SVAMZ), zato lahko od jeseni 2020 naprej izdajo tudi certifikat za perspektivna ljubiteljska vozila, ki še niso dopolnila starosti 30 let. Število vlog za pridobitev certifikata in za včlanitev v klub je vedno več, skupnost pa na družabnem omrežju šteje že več kot sedem tisoč članov.

Med youngtimerje uvrščajo avtomobile vse od golfa 1 in nekako do alfe romeo 166. Torej od leta 1974 in do nekje preloma stoletja. Če je bil avtomobil predstavljen že pred letom 2000, a je na ceste zapeljal kasneje se še vedno uvršča med mladodobnike. Foto: Volkswagen

Kdo pravzaprav so youngtimerji?

To je vozilo, ki se je praviloma izdelovalo v obdobju 80-ih in 90-ih let, je ohranjeno, originalno, tehnično zanimivo in, kot radi rečemo, ima dušo. Z youngtimerjem ima lastnik neko dolgoročno vizijo – ohranjati ga za prihodnje rodove. Ker se youngtimer vozi samo občasno, tu poraba ne sme predstavljati problema, četudi znaša 20 litrov na sto prevoženih kilometrov.

Po Begušovem mnenju je razvrstitev po smernicah FIVE (Evropske veteranske zveze), ki jasno določa, da so starodobniki vsi tisti avtomobili, ki so starejši od vsaj 30 let, in mladodobniki vsi tisti, ki so stari med 20 in 30 let, zastarela. "Od prvega clia je minilo 32 let. Temu avtu ne moremo reči oldtimer. Nikoli ne bo oldtimer. Lahko pridobi certifikat za zgodovinsko vozilo, a bo lastnik clia do njega upravičen le, če bo avto izstopal iz množice. Starejši starodobniški zanesenjaki praviloma avtomobile, ki so generacijsko mlajši od mercedes benza tipa W115, ki so ga izdelovali do leta 1976, zavračajo. Pod youngtimerje se uvršča avte iz časov glasbene kasete. To nekako sovpada z golfom prve generacije in se konča pri alfi romeo 166. Takšna je tudi praksa v tujini."

Zaradi strogih pravil so veliko ljudem trn v peti

"Zaradi omejevanja letno prevoženih kilometrov prihajajo z ljudmi v spor. Do številke tri tisoč kilometrov na letni ravni smo prišli s pomočjo preprostega izračuna. Če razporedimo tri tisoč kilometrov na dvajset let, je to šestdeset tisoč kilometrov. To avtu ne bo škodovalo. Če bi nekdo naredil na leto 15 tisoč kilometrov, je to 300 tisoč kilometrov, in takšna kilometrina bi avtu že škodovala," je še povedal Beguš.

Za pridobitev certifikata so pravila oziroma zahteve usklajene z usmeritvami zveze FIVA. Vozilo mora biti ljubiteljsko voženo in vzdrževano. Kot pravijo, vožnja pozimi in po dnevnih opravkih nima nič skupnega z ohranjanjem tehnične kulture. Vsak, ki pridobi certifikat, se zaveže k omejenemu številu letno prevoženih kilometrov (največ tri tisoč na leto, izjemoma do pet tisoč). Obenem mora imeti vozilo shranjeno v garaži ali parkirano na suhem prostoru ter mora obvezno imeti v lasti še en avtomobil za vsakodnevno rabo.

"Ali lastnik na letni ravni res prevozi le do toliko kilometrov, ne pregledujemo. Tukaj igramo na karto zaupanja. Že ob podelitvi certifikata vemo, komu lahko zaupamo. Ima pa naš klub Avtonostalgija 80&90 ogromno nasprotnikov. Veliko ljudem je trn v peti. Obtožujejo nas, da gre za omejevanje človekovih pravic in svoboščin. Vsem tem odgovarjamo, da je članstvo v klubu in tudi pridobitev certifikata prosta odločitev. Vanjo jih nihče ne sili in jih na koncu tudi prosimo, da se ne včlanijo v klub. Članstvo v klubu je nagrada in motivacija. Ne mora biti članstvo v klubu le razlog, da pridobiš popust pri zavarovalnici."

Beguš si želi, da bi se v povezavi s klubom manj govorilo o pridobivanju certifikatov in več o samem članstvu v klubu. Kot velik ljubitelj youngtimerjev si obenem želi, da bi se ljudje za članstvo odločili zaradi druženja in razvoja youngtimerjev in ne samo prihrankov, ki jih certifikat prinaša. Foto: RM Sotheby's

Avto mora biti izjemen

"Klub ima trenutno 80 članov. Številka je kar velika, toda želeli bi več ljubiteljev. Tistih, ki aktivno sodelujejo, spoštujejo dolžnosti in niso tukaj samo zaradi popusta." Kot so zapisali na uradni strani kluba, imamo v Sloveniji na stotine ljubiteljev avtomobilskih "polstarin", kupljenih iz preprostega razloga – starejši model je v tistem trenutku cenejši od generacijsko novejšega. To v praksi pomeni, da so to vozila, ki jih bodo lastniki ob prvi resni okvari prodali ali odpeljali na odpad.

"Prvo pravilo je originalnost. Bolj je avto pogost, več so jih izdelali, bolj smo pri izdaji certifikata strogi. Recimo opel astra. Gre za zelo pogost avto pri nas, a obstajajo izjeme. Eno je imel v lasti znan Slovenec. Pred petimi leti je njegov sin, moj kolega, prodal njegovo astro z le osem tisoč kilometri. Imel je še originalno ABC tablico, imel je originalen račun, servisno, prospekte in vso dokumentacijo. Za to vrsto avtomobila zaradi same pogostosti ne dajemo certifikata youngtimerja, ampak ta astra je tipičen primer, kdo lahko dobi certifikat. Mora biti izjemen, da dobi certifikat."

Brez delitve certifikatov, en certifikat za vse

Ko lastnik starodobnika pridobi certifikat, je ta obarvan rumene barve, certifikat za youngtimerja pa je obarvan v roza barvo. Pri obeh se veljavnost certifikata po petih letih podaljša ob dokazovanju brezhibnosti vozila in upoštevanju vseh pravil. Ni pa youngtimer oproščen letne dajatve za uporabo cest, tako kot je to pri starodobnikih.

"Youngtimer certifikat sicer velja le za prehodno obdobje. Veljal bo do takrat, ko avto dopolni trideset let. Potem ne bo možno dobiti certifikata pod imenom youngtimer. Delamo na tem, da bi bil certifikat enoten. Zdaj se ločita po barvi, za starodobnike je rumen in za youngtimerje roza. Radi bi, da se certifikat dodeli zgodovinskemu vozilu. Delamo tudi na tem, da bi bil ta sistem veljaven tudi za avtomobile, izdelane v devetdesetih letih. Do certifikata za zgodovinsko vozilo bodo lahko prišli le izjemni avtomobili. Danes certifikat starodobnika dobi vsak, ki je dopolnil trideset let. To bi radi spremenili, da si bodo čez nekaj let, ko bodo nekateri povsem običajni avtomobili stari trideset let, do certifikata prišli le originalni, posebni in le najboljši primerki," je pojasnil Beguš.

Beguš ima poleg že prej omenjenjega BMW E36 v lasti še hondo civic 4. generacije in fiat cinquecenta. Vsi trije so povsem originalni in v odličnem stanju, z malo prevoženimi kilometri in parkirani na suhem prostoru. Foto: Tomaž Beguš