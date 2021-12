To bodo novi "oldtimerji": med njimi tudi slovenski ljubljenci

Leta 1992 se je povpraševanje po novih avtomobilih strmo povečevalo, proizvodnja avtomobilov je predvsem v Nemčiji dobivala zalet, v Evropo so pričele prihajati tudi manj poznane znamke. Ta zagon je avtomobilske proizvajalce spodbudil, da so pričeli s hitrim tehnološkim napredkom, optimizem pa je prinesel tudi številne nove karoserijske oblike. V letu 2022 bodo za status starodobnika lahko zaprosili BMW serija 3 coupe (E36), jeep grand cherokee, opel frontera, audi 80 avant, alfa romeo 155, honda CRX del sol, nissan micra, fiat cinqquecento, renault sefrane in nekaj pregrešno dragih superšportnikov.

BMW serije 3 coupe (E36) je postal prvi slovenski avto leta, lastniki pa bodo v prihodnjem letu za najstarejše primerke že lahko zaprosili za izdajo certifikata. Bavarci so se v zadnjem trenutku odločili za spremembo in preklicali prihod dvovratne limuzine, namesto nje so raje pričeli s prodajo coupeja. Slednji je bil 27 milimetrov nižji, 12 milimetrov širši in dražji kot štirivratna limuzina, ki je na ceste zapeljala leta 1990. Pred tridesetimi leti je na ceste prvič zapeljal tudi kupe razreda S. C140, kot je bilo kodno ime je bil odgovor na vse bolj glasne kritike glede limuzinskega razreda S, ki je na ceste zapeljal leto prej. Tudi novi coupe z nekoliko spremenjeno obliko ni uspel prepričati kritikov, do leta 1998 so jih prodali vsega 28. tisoč. To pa je pravzaprav dobra novica za vse današnje lastnike, saj gre za redek primer razreda S. Še nekoliko bolj redek je Mercedesov razred E cabrio s kodno oznako A124. Tudi ta različica bo prihodnje leto postala starodobnik.

Status starodobnega vozila lahko pridobi vozilo, ki je starejše od 30 let, dobro ohranjeno v originalnem stanju ali dobro in pravilno restavrirano, ob čemer se ne uporablja vsak dan ali za pridobitne dejavnosti. Vozilo lahko pridobi status starodobnega vozila po strokovnem pregledu in izdaji mnenja, ki ga izdaja tudi Zveza SVS, ter po opravljeni t. i. homologaciji. Lastnik starodobnika tako na podlagi certifikata dobi 80-odstotno olajšavo pri plačilu letnega nadomestila za uporabo cest, poleg tega zavarovalnice priznavajo popuste pri letnem zavarovanju, tudi do višine 90 odstotkov. Starodobno vozilo je dodatno oproščeno davka na motorna vozila.

Coupe E36 je postal prvi slovenski avto leta, leta 2022 pa ga bodo lahko lastniki prvih primerkov na naših cestah že registrirali kot starodobnik. Foto: BMW

Opel s športnim terencem še pred Toyoto

Čeprav večina misli, da je Toyota z RAV4 kot prva kupcem ponudila možnost športnega terenca v civilni obliki se moti. Opel je že leta 1992 pričel s prodajo terenskega modela frontera. Šlo je za model izdelovan po licenci proizvajalca Isuzu, ki je bil zmogljiv zunaj urejenih poti in dokaj udoben tudi na običajnih cestah. Na voljo je bil tudi kot trivratni model. Če smo prej govorili predvsem o kupejih, je zdaj čas za karavana. Audijev 80 avant (B4) je bil odgovor na BMW-jevo serijo 3 touring, ki je bila na cestah že kar pet let. Številni kupci so čakali na naslednika, a v četrti generaciji je bil karavan na voljo šele leta 1992.

Alfa romeo je z modelom 155 prešla s pogona zadaj na pogon spredaj. V srednji razred so tako vstopili pompozno leta 1992, prihodnje leto pa je inženirsko nadvlado potrdil Nicola Larini z zmago v prvenstvu DTM. A žal prodaja modela 155 nikoli ni stekla in upravičila pričakovanj. Med starodobnike se prihodnje leto seli tudi druga generacija nissan micre, ki je kot prvi japonski avto postal evropski avto leta. Ko je Fiat še vztrajal z modelom 126, je bil razvoj cinquecenta že tekel. Ob razkritju je našel precej simpatij, številni lastniki pa so cenili njegov moderen videz, praktično notranjost in zanesljivost.

Renaultov vstop v višji razred

Renault je z modelom safrane zamenjal model 25, a z novincem močno dvignil pričakovanja. Ta limuzina je bila oblikovno sicer zadržana, a polna novih tehnologij in odlične potniške kabine. Najbolj cenjena je postala različica s trilitrskim šestvaljnim turbo motorjem, udobno vožnjo pa so cenili predvsem vozniki, ki so veliko kilometrov prevozili po avtocestah.

Med starodobnike tudi prvi novodobni bugatti

Cene bugattija EB110 se približujejo milijonu evrov, verjetno pa se ob njegovi 30-letnici ne bodo še povečale, kot je to ponavadi pri običajnih avtomobilih. Prihodnje leto ga bodo sicer redki lastniki že lahko registrirali kot starodobnika, saj so pri Bugattiju njegov prihod oznanili leta 1991. Prihodnje leto je stekla proizvodnja prvega avtomobila z oznako Bugatti po letu 1956, a tudi to ni rešilo znamke. Ambiciozen projekt, avtomobili so stali vsaj 690. tisoč mark, je v letu 1995 poskrbel za nov bankrot podjetja.

Še vedno izjemno cenjen in redek jaguar XJ220 bo prihodnje leto dopolnil trideset let. Britanski inženirji so avtomobil razvijali več let, na začetku predvsem kot projekt za zabavo po koncu službe. Na koncu je Jaguar sprejel odločitev in model poslal v proizvodnjo leta 1992. Z njim so se močno opekli, predvsem zaradi spreminjajočih načrtov o štirikolesnem pogonu in dvanajstvaljnem motorju.

Jaguar XJ220 je bil velik neuspeh za britanskega proizvajalca, a zdaj gre za enega redkih zbirateljskih avtov, ki bo leta 2022 dopolnil trideset let. Foto: Jaguar