Požar v Rimu uničil 17 Teslinih avtomobilov. Odziv Muska: "To je terorizem."

Na vzhodni strani Rima je pred prodajnim salonom Tesle ogenj zajel 17 njihovih avtomobilov. Ognjeni zublji so vse avtomobile povsem uničili. Elon Musk je na družbenem omrežju X označil požar za terorizem. Varnostna služba preiskuje možnost namernega požiga.

Ogenj je poškodoval tudi poslopje, v nočnem požaru pa ni bil nihče poškodovan. "Preveč neupravičenega sovraštva proti podjetju Tesla. Obdobje sovraštva in konfliktov se mora kar najhitreje končati," je na omrežju X zapisal Matteo Salvini, italijanski podpredsednik vlade.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Gregor Pavšič

Požar v Rimu je sovpadal z več usklajenimi protesti pred Teslinimi poslopji, ki so bili sicer v glavnem mirni, a ne vsi. Dve Teslini poslopji in nekaj avtomobilov so poškodovali na Švedskem (Stockholm, Malmo). Švedska policija je pridržala štiri posameznike, ki so osumljeni barvanja poslopja Teslinega salona v Malmöju.

Protesti so del gibanja skupine Tesla Takedown, kjer pa so že zanikali odgovornost za vandalizem. "Smo mirno protestno gibanje ter obsojamo nasilje in uničevanje lastnine. Mirni protesti na javnih površinah pa niso domači terorizem," so zapisali pri tej skupini.

Protesti so usmerjeni proti Elonu Musku in so se začeli po njegovi politični aktivaciji v ekipi ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Moti jih predvsem Muskova vloga v agenciji DOGE, ki klesti zvezne proračune in je ob službo spravila več tisoč zaposlenih.

Zadnji konec tedna je bilo v načrtu več kot 200 protestov na skoraj vseh celinah – predvsem v ZDA, v Evropi (Anglija, Danska, Nemčija, Švedska …) ter tudi na Novi Zelandiji in v Avstraliji.

Kako dolgo bo še trajal negativni trend?

Kot smo poročali že prejšnji teden, se protesti dogajajo v obdobju, ki je za Teslo eno najpomembnejših od vstopa na velikoserijski avtomobilski trg. Prodaja njihovih avtomobilov je letos na večini trgov (Evropa, ZDA) strmo padla, boljši so rezultati le iz Kitajske. Ali je to posledica čakanja na novi (prenovljeni) model Y, ki je za Teslo najpomembnejši avtomobil, ali pa kazalec širše krize ameriškega podjetja, bodo pokazali prodajni rezultati v naslednjih nekaj mesecih.