Tesla prepolovila prodajo, čakalne vrste za novega še ni. Zdrs ali napoved krize?

Prodaja električnih avtomobilov v Evropi je letos zrasla za tretjino, Teslina prodaja pa se je kljub temu prepolovila. Kje so razlogi in zakaj ni čakalne vrste za novi model Y?

V zadnjih tednih so veliko pozornosti požele letos zelo slabe prodajne številke Tesle v Evropi, ki so bile v nasprotju s sicer občutno (31 odstotkov) rastjo prodaje električnih avtomobilov. Je za manjše zanimanje za njihove avtomobile krivo vmešavanje Elona Muska v ameriško politiko, je bilo to le prodajno zatišje ob čakanju na prenovo ključnega avtomobila ali pa ima padec prodaje lahko daljše posledice in kaže na dvig kakovosti tekmecev? Marsikateri odgovor bodo dale že prodajne številke za marec, ki je bil za Teslo tradicionalno zelo močan, nato pa tudi za april in s tem konec prvega četrtletja. Izkupiček bo slabši kot lani, zdaj je le vprašanje, koliko lahko prodaja v marcu in aprilu ublaži visok padec z začetka leta.

Težava za Teslo je bila tudi zaloga starih modelov Y, ki od novega sprva niso bili bistveno cenejši. Tako so za vozila iz zaloge začeli tudi v Sloveniji ponujati dvoletno brezplačno uporabo svojih hitrih polnilnic, prav tako visoke popuste. Zaloga starih modelov je trenutno vsaj v Sloveniji že skoraj pošla.

Tesla je v Evropi v prvih dveh mesecih letos registrirala 19 tisoč avtomobilov, kar je 49 odstotkov manj kot lani.

Test novega modela Y: celostno še pred konkurenco, a prednost se tali

Kot smo zapisali pri testu prenovljenega modela Y, ki je bil predlani najbolje prodajani avtomobil na svetu in je do danes prepričal 2,7 milijona kupcev, je avtomobil zadržal glavne adute. Celostno je še vedno najbolj prepričljiv električni avtomobil tega segmenta, ki ponuja odlično razmerje med zmogljivostmi, prostornostjo in lahkotnostjo uporabe.

Dejstvo pa je, da je s prenovo naredil predvsem oblikovalski preskok, tehnično pa so spremembe (na resda visoko postavljeni zasnovi) manj izrazite. Na določenih področjih je model Y neprekosljiv, na nekaterih (na primer hitro polnjenje) so ga nekateri tekmeci že prehiteli. Danes ima na trgu veliko več resnejše konkurence kot zadnja leta.

Na Norveškem, vodilnem trgu za električna vozila, letos med pet najbolj priljubljenih avtomobilov spadajo toyota bZ4X (1.762), volkswagen ID.4 (1.342), nissan ariya (1.171), tesla model Y (965) in volkswagen ID.5 (879).

Dobave novega? Čakajo ga le Kitajci, v Evropi ga je mogoče dobiti že iz zaloge.

Prodajnih številk za marec, ko je prenovljeni Y že na voljo kupcem, za zdaj še ni. Glede na dobavne roke vozil lahko sklepamo, da čakalnih vrst zanj ravno ni. Na Kitajskem so zanj že ponujali brezobrestno financiranje, v ZDA ga je mogoče ob naročilu prevzeti še isti dan (na voljo je le najdražja različica launch series), tudi v evropskih državah je rok prevzema še ta mesec. Ker je do konca marca le še nekaj dni, so avtomobili očitno že na zalogi. Take dobavne roke imajo večinoma vse države v EU. Za nakup obstoječih razstavnih in testnih vozil vsaj v Sloveniji ponujajo eno- ali dvoletno brezplačno uporabo hitrih polnilnic, kar velja tudi za vozila iz zaloge.

Pri čakalnih rokih je izjema le Kitajska, kjer je treba na novi model Y čakati od osem do deset tednov. To je skladno tudi s prodajnimi podatki. Prodaja Tesle je v zadnjih petih tednih v strmem vzponu. Zadnji teden so prvič letos registrirali več kot 16 tisoč avtomobilov. Tržni delež Tesle na Kitajskem sicer pada, toda lani je bil model Y tam še vedno najbolje prodajani avtomobil na trgu.

Je morda negativni Muskov vpliv med Kitajci čutiti manj kot v Evropi ter predvsem v ZDA in Kanadi, kjer protestniki celo vandalizirajo Tesline prodajne salone?

Cenejše različice bi lahko dvignile prodajne številke, razlika v ceni tudi do 11 tisoč evrov

Dokončni prodajni domet Tesle po prenovi modela Y bo morda znan šele sredi leta. Najprej so namreč na trg poslali najdražje različice long range.

Dobava osnovne različice z manjšo baterijo in pogonom na zadnji par koles, ki je cenejša za devet tisoč evrov, je za Slovenijo predvidena letos junija. Če upoštevamo še razliko v subvenciji, je taka tesla celo 11 tisoč evrov cenejša.

Lahko Teslo reši pomanjšani model Y?

Negativna prodajna krivulja pa vse bolj kaže tudi na potrebo po novem manjšem modelu Tesle, ki so ga neuradni viri iz tovarne napovedali že za letos. To naj bi bil manjši in stroškovno cenejši avtomobil, ki bi ga lahko izdelovali na isti proizvodni liniji kot modela 3 in Y. Ta ima prostorsko dovolj rezerve, da bi tudi v nekoliko manjši različici lahko ustrezal celo družinskim potrebam.