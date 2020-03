Poslovil se bo še en klasični družinski avtomobil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Razred velikih enoprostorec je zadnja leta v Evropi doletel padec povpraševanja, ki je bil neposredna posledica vse več večjih športnih terencev. Nekateri proizvajalci so jih ponudili tudi s sedmimi sedeži. Tak je tudi primer Seatovega tarraca, ki je še bolj na obrobje trga porinil nekoč nepogrešljivega Seatovega aduta – alhambro. Podobno so se lani odločili tudi pri Renaultu, kjer bo na trgu tradicionalnega espacea nadomestil SUV-jevski koleos.

Vozila, kot je seat tarraco, bodo nadomestila klasične enoprostorce. Foto: Seat

Ta avtomobil so začeli Španci izdelovati že leta 1996 in od takrat so jih izdelali okrog 250 tisoč. Zdaj je jasno, da Seat po koncu krize z novim koronavirusom ne bo nadaljeval proizvodnje tega modela. Pri Volkswagnu bodo še nadaljevali proizvodnjo sestrskega modela sharan, a tudi ta neposrednega naslednika nima.

Volkswagnov koncern namreč ne bo izdelal nove generacije alhambre in sharana. Nadomestili ju bodo prav z večjimi športnimi terenci in novo zasnovo elektrificiranih družinskih vozil, ki jo napovedujejo z električnim kombijem I.D. buzz.