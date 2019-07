Pomoč voznikov, ki mnoge jezi: še upravičeno?

Kar šest izmed desetih staršev v Evropi se težko osredotoči na vožnjo, ko se na zadnjem sedežu neprimerno obnaša njihov otrok

V raziskavi je sodelovalo pet tisoč staršev z veljavnim vozniškim dovoljenjem. V njej so odkrili, da se šest izmed desetih staršev v Evropi težko osredotoči na vožnjo, ko se na zadnjem sedežu neprimerno obnaša njihov otrok. Še bolj skrb vzbujajoč je podatek, da se tretjina voznikov zaveda svojega nevarnega početja in so zaradi pomanjkanja koncentracije na cesti manj varni.

V večini primerov morajo starši odstraniti roke z volana in preusmeriti pogled s ceste. Kot so razkrili, so starši zaradi premajhne zbranosti že prevozili rdečo luč, pozabili uporabiti smernik, po nesreči zapeljali na nasprotni vozni pas in se morali zaradi nevzdržnih razmer v avtu tudi ustaviti ob cesti.

Bi starši morali izbrati avto z več asistenčnimi sistemi?

Zaradi takšnih dogodkov bi morali starši večkrat pri nakupu avtomobila izbrati več asistenčnih sistemov, ki pomagajo pri varnejši vožnji. Zdaj le tretjina staršev pri nakupu izbira med varnostnimi sistemi, kot so samodejno zaviranje v sili, sistem za nenamerno menjavo voznega pasu in prilagodljivi tempomat.

Sistemi polsamodejne vožnje že zagotavljajo dovolj pomoči voznikom, da so takšne situacije varnejše, in aktivno pomagajo preprečevati nesreče. Še posebej so primerni v primerih, ko voznik ni osredotočen na vožnjo ali pa ga nepričakovano nekdo zmoti.

Največkrat starše zmoti jok ali glasno dretje

Največ težav otroci med vožnjo staršem povzročajo z jokom ali glasnim dretjem (65 odstotkov), sledijo pretepi med brati, sestrami ali prijatelji (58 odstotkov), brcanje v naslonjalo voznikovega sedeža (49 odstotkov), odpenjanje varnostnega pasu (43 odstotkov) in metanje igrač po avtomobilu (39 odstotkov). Zaradi tega je večino staršev vožnje strah ali jim je neprijetno oditi na pot, še preden sedejo v avtomobil. Med vožnjo se zato večkrat sprejo ali jezijo na druge udeležence v prometu.

Petnajst odstotkov staršev zaradi nevarnosti, ko s seboj vozijo tudi otroke, ne zapelje na avtocesto, kar 37 odstotkov pa jih med vožnjo otroke zaposli s pametnimi računalniki ali tablicami. Nekateri uporabijo igrače, drugi se igrajo karaoke, nekateri pa otroke podkupijo s sladkarijami.

Jok, ravsanje in metanje stvari staršem v največji meri zmanjšajo koncentracijo med vožnjo.