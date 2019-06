Darsove "vroče" točke poletja: pazite, tu vas čakajo zastoji

Do konca julija bo zaradi obnovitvenih del promet najbolj oviran na primorski avtocesti pri Kozini in na štajerski avtocesti pri Vranskem. Jutri dopoldne so mogoči zastoji tudi na razcepu Kozarje pri Ljubljani, ta konec tedna na avtocestah tudi več težkih tovornjakov.

Z julijem se na slovenskih avtocestah začenja prometno najbolj obremenjen del leta. Medtem ko Dars letos ne bo obnavljal predora Golovec na ljubljanski vzhodni obvoznici, bo vsaj do konca julija na avtocestnem križu še odprtih več delovišč. Tam bodo ob prometno najbolj obremenjenih dnevih zastoji neizbežni.

Nekatere najbolj "vroče" točke letošnjega poletja - dela z odstranjevanjem cestninskih postaj pri Tepanjah, Vranskem in Kozini. Predvsem ob koncih tedna je vselej prometno zelo obremenjen tudi razcep Kozarje pri Ljubljani. Foto: zemljevid.najdi.si Zaradi ohromljenega prometa z vlaki na cestah izjemoma več težkih tovornjakov



Tako v Sloveniji kot večjem delu Evrope so se začele počitnice, zaradi česar se jutranje in popoldanske konice med tednom prevešajo v dopustniške konice ob petkih popoldne proti turističnim krajem, medtem ko bodo v drugi smeri največje obremenitve ob sobotah dopoldne in nedeljah:



- med Šentiljem in Gruškovjem, na odseku med Ptujem in mejnih prehodom Gruškovje v soboto, 29. junija 2019, od 4. ure,



- na območju ljubljanske obvoznice od Šentvida, Kosez in naprej do razcepa Kozarje že od četrtka, ves petek, največ pa v soboto od 8. ure,



- med Koprom ter mejnima prehodoma Dragonja in Sečovlje v obeh smereh,



- pred mejnimi prehodi v Istri (Sečovlje, Dragonja in Sočerga) ter mejnima prehodom Jelšane in Starod.



Ministrstvo za infrastrukturo je na pobudo Luke Koper in Združenja za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije sprejelo odločitev, da bodo v soboto in nedeljo izjemoma dovolili prevoze tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg, v in iz koprskega pristanišča. Odločitev je posledica prekinjenega železniškega prometa z Luko Koper, ki je nastala po nesreči v predoru Hrastovlje. Tako v Sloveniji kot večjem delu Evrope so se začele počitnice, zaradi česar se jutranje in popoldanske konice med tednom prevešajo v dopustniške konice ob petkih popoldne proti turističnim krajem, medtem ko bodo v drugi smeri največje obremenitve ob sobotah dopoldne in nedeljah:- med Šentiljem in Gruškovjem, na odseku med Ptujem in mejnih prehodom Gruškovje v soboto, 29. junija 2019, od 4. ure,- na območju ljubljanske obvoznice od Šentvida, Kosez in naprej do razcepa Kozarje že od četrtka, ves petek, največ pa v soboto od 8. ure,- med Koprom ter mejnima prehodoma Dragonja in Sečovlje v obeh smereh,- pred mejnimi prehodi v Istri (Sečovlje, Dragonja in Sočerga) ter mejnima prehodom Jelšane in Starod.

Dars bo letos odstranil še 21 cestninskih postaj. Foto: Gregor Pavšič

Letos bodo odstranili še 21 cestninskih postaj

Večina letošnjih del je povezanih z odstranjevanjem cestninskih postaj in obnovo vozišč na njihovem širšem območju. Lani so jih odstranili 13, letos jih bodo še preostalih 21. Skupna vrednost letošnjih gradbenih del za odstranitev in preureditev je 36,5 milijona evrov (brez DDV).

"Pri tem ne gre le za odstranitev postaj, ampak tudi za preureditev območij cestninskih postaj ter rekonstrukcijo vozišča na širšem območju cestninskih ploščadi – v okviru tega projekta je bilo lani obnovljenih 9,5 kilometra smernih vozišč avtoceste, letos jih bo v okviru odstranjevanja še 11,2 kilometra," poudarjajo na Darsu.

Julija dela na Štajerskem in Primorskem, na Gorenjskem šele jeseni

Vsaj julija se bodo dela izvajala predvsem na štajerskem in primorskem kraku avtoceste. Na Gorenjskem, kjer je poleti promet močno povečan zaradi turistov iz smeri Avstrije, bodo obnovitvena dela začeli šele jeseni. Takrat bodo obnovili viadukta Podmežakla pri Jesenicah, prav tako bodo preplastili tudi devet kilometrov cestišča avtocestnega odseka med Kranjem zahod in Podtaborom v smeri Karavank. Ta dela bodo trajala predvidoma 50 dni.

Terminski načrt del pri odstranjevanju cestninskih postaj:

predviden konec del Vransko do 30. julija Videž in Kozina do 20. julija Dob do 25. avgusta Tepanje in Slovenske Konjice do 2. avgusta * Lukovica do 18. julija Prepolje do 25. julija Kompolje od 6. julija do 23. oktobra

*Dela so zaradi zapore železniške proge proti Kopru (nedavna nesreča vlaka) in s tem povezanega povečanega tovornega prometa na avtocesti začasno prekinjena.

Dela pri Kozini še vsaj do zadnjega dela julija

Delovne zapore pa bodo julija na primorski in štajerski avtocesti. Prav danes zjutraj so začeli prestavljati zaporo na platoju nekdanje cestninske postaje Videž pri Kozini.

Sledila bo popolna zapora polovice avtoceste na odseku med Črnim Kalom in Divačo v smeri Ljubljane. Promet v tej smeri bo prek sredinskega prehoda preusmerjen na nasprotno smerno vozišče, kjer bo urejen dvosmerno po dveh zoženih pasovih v obe smeri vožnje. Zapora je potrebna zaradi nadaljevanja del rekonstrukcije vozišča na širšem območju ploščadi nekdanje cestninske postaje Videž in bo trajala predvidoma do 31. julija 2019.

Do konca julija bo predvidoma odprto tudi delovišče na štajerski avtocesti, in sicer na odseku med Vranskim in Šentrupertom. Tam zaradi odstranjevanja cestninske postaje promet v razdalji okrog pet kilometrov poteka po dveh zoženih pasovih v obe smeri.