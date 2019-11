Podrobno: nov audijev SUV presežkov #foto

Potem, ko so si z njim že pokorili sloviti Nürburgring, so sedaj pri Audiju še uradno predstavili novega šefa družine. RS Q8 poganja štirilitrski osemvaljnik z dvema turbinama, ki proizvede 441 kilovatov in 800 njutnmetrov navora. Ta zver se do stotice, kljub 2.400 kilogramov, izstreli v 3,8 sekundah in doseže maksimalno hitrost 305 kilometrov na uro.