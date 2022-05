Po Renaultu še MG: Izraelci imajo v Sloveniji vse večji vpliv

Izraelska skupina Taavura, ki je nedavno v Sloveniji prevzela poslovanje znamk Renault in Dacia, bo v širši regiji vodila tudi prodajo znamke MG. To kljub britanskemu poreklu danes poznamo predvsem po električnih avtomobilih in kitajskem lastništvu.

Letos začne delovati tudi MG Motor Adriatic, ki bo združeval naslednje države: Slovenijo, Hrvaško, Srbijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Kosovo, Makedonijo in Albanijo. Uvoznik avtomobilov znamke MG na tem področju bo Grand Automotive Adriatic d.o.o., ki je v popolnem lastništvu skupine Taavura. V Evropi je skupina Taavura v avtomobilskem sektorju prisotna kot Grand Automotive in posluje kot uvoznik vozil Ford, Hyundai, Nissan, Renault, Dacia in od letos tudi MG Motor za tržišča Češke, Slovaške, Madžarske in Adriatic regije.

Po naših neuradnih podatkih trenutno še potekajo zadnji dogovori tudi o tem, kateri slovenski trgovec z avtomobili bo neposredno vodil prodajo vozil MG v Sloveniji. Čeprav danes znamko MG poznamo predvsem po cenovno dostopnejših električnih avtomobilih, naj bi v prihodnje v ponudbi ostali tudi še klasični motorji.

MG lani v Evropi prodal 22 tisoč avtomobilov

V Evropi je podjetje MG Motor v zadnjih dveh letih odprlo več kot 400 prodajno-servisnih salonov, njegova rast prodaje pa je rezultat avtomobilov, ki navdušujejo s kakovostjo in ponujeno opremo. Leta 2020 je podjetje v Evropi prodalo 7.200 vozil, že leta 2021 pa se je ta številka povzpela na 22 tisoč prodanih vozil. Rast prodaje se nadaljuje tudi v letu 2022, saj se je v prvem kvartalu prodalo že 22.135 vozil.

MG SAIC Motor je sedmi največji proizvajalec avtomobilov na svetu in je bila tudi prva avtomobilska skupina na Kitajskem z letno prodajo več kot sedmih milijonov avtomobilov. Poleg Morris Garages (MG) so pod okriljem SAIC Motor še Roewe in Maxus, SAIC Volkswagen, SAIC-GM in drugi.