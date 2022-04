Uradno: Renaultovo skupino v Sloveniji prodali Izraelcem

Renault je sklenil dogovor za prodajo svoje podružnice v Sloveniji, zadolžene za aktivnosti uvoza in distribucije za znamke Renault, Dacia in Alpine.

Skupina Renault je izbrala Skupino Taavura zaradi njihovega dobrega poznavanja avtomobilske distribucije. Okrepili ga bodo z znanji lokalne ekipe in močnim partnerstvom s prodajno-servisno mrežo.

Prodaja bo izvedena v obliki "share deal", ki vključuje prevzem vseh trenutno zaposlenih za uvoz in distribucijo v podružnici in prevzem vseh aktivnosti prodajno-servisne mreže v Sloveniji. “Share deal” je transakcija za pridobitev ali prodajo deleža v podjetju ali skupini podjetij. Prevzemnik prevzame podjetje z vsem premoženjem in obveznostmi.

Družba Renault Nissan Slovenija je bila eden dveh največjih avtomobilskih trgovcev v Sloveniji.

Začetek poslovanja že letos poleti

"Skupina Taavura je priznan distributer v Centralni in Vzhodni Evropi. Z Zvezo že sodelujejo prek znamke Nissan in so bili izbrani zaradi svojega znanja kot uvoznik. Zahvaljujoč dogovoru močno verjamem, da bo Skupina Renault dosegla svoje Renaulution ambicije v Sloveniji in na Hrvaškem”, je dejal Philippe Buros, starejši podpredsednik za prodajo, marketing in storitve v Skupini Renault.

Dogovor mora potrditi Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence. Podjetje bo v novi organiziranosti predvidoma pričelo poslovati v začetku poletja 2022.

Kdo so Izraelci?

Taavura Holding je bil ustanovljen leta 1948 in je največja izraelska družba s področja cestnih prevozov in logistike. Večmilijardna Skupina ima bonitetno oceno S&P A+ (Stabilno). Skupina upravlja svojo avtomobilsko divizijo v Centralni in Vzhodni Evropi in regiji Adriatic preko 20 let. Skupina upravlja avtomobilski, mobilnostni in logistični inovacijski center. Taavura ima preko 6.500 zvestih zaposlenih, celotna Skupina pa ima okoli 15.000 zaposlenih.