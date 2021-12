Brez podcenjevanja: v Slovenijo dva nova "kitajca"

Plan-net Solar vsekakor ni običajen avtomobilski uvoznik. Osnova njihovega posla je izdelava in postavljanje sončnih elektrarn in električnih polnilnic, celoten ekosistem pa zdaj zaključuje prodaja električnih avtomobilov kitajskih proizvajalcev. Kot pravijo, imajo avtomobile ves čas na zalogi, potrebne nadomestne dele v centralnem skladišču na Nizozemskem, servis pa na njihovem sedežu. V zadnjem letu so se pospešeno širili, saj modele znamke MG prodajajo že v 13 salonih po Sloveniji. Glede na njihovo širitev je naravna poteza tudi širjenje prodajnega portfelja. "Všeč nam je bilo, da se kitajski proizvajalci razvoja električnih avtov niso lotili s figo v žepu. Gre za dobro premišljene, zasnovane in izdelane avtomobile, zato mislimo, da si zaslužijo pozoronost na evropskem trgu," je povedal Marko Femc, direktor družbe.

Foto: Gašper Pirman

Skrite kljuke in sprednji prtljažnik

Čeprav nismo sedli za volan prenovljenega MG ZS EV, ki poleg spremenjenega videza prinaša še hitrejše AC polnjenje (11 kW na Marvel R ima spredaj 150-litrski dodatni prtljažnik. Foto: Gašper Pirman trifazni polnilnici), večjo osnovno baterijo (50 kWh bruto) in dodatno zmogljivejšo baterijo z bruto kapaciteto 70 kilovatnih ur, smo imeli marsikaj za videti. Novi model marvel R je pravzaprav izredno všečen in lepo oblikovan športni terenec. Pohvali se s skritimi kljukami, dinamično svetlobno linijo in s 4,6 metra dolžine spada v razred VW ID.4, škode enyaq, kie niro...

Gre za največji in najprestižnejši model znamke MG, kar se vidi tudi v notranjosti. Tam je na sredini nameščen 19,4-palčni pokončno orientirani zaslon na dotik, 12,3-palčni digitalni merilniki in na pogled prijetno vrtljivo stikalo menjalnika. Vožnja je udobna, nenaporna, za kaj več podatkov o povprečni porabi energije, dometu in uporabnosti pa bomo morali opraviti daljši test.

Uradno preseže mejo 400 kilometrov, v praksi bolj 350 kilometrov

Baterija ima zmogljivost 70 kilovatnih ur in obljublja 402 kilometrov dosega (pri izvedbi performance 370 kilometrov) po merilnem ciklu WLTP, z enosmernim tokom pa jo je mogoče polniti z močjo 95 kilovatov oziroma 11 kilovatov pri izmeničnemu toku. Za povrh lahko marvel napaja zunanje porabnike do 2,5 kW moči. Kupci bodo sicer lahko izbirali med dvema pogonskima opcijama.

Pri paketih comfort in luxury je pogon speljan na zadnji kolesni par, čeprav ima avtomobil dva elektromotorja. Prvi ima 81 kilovatov in deluje večino časa, drugi šibkejši ima 52 kilovatov in skoči na pomoč le pri višjih hitrostih ali močnejšem pritisku na plin. Sistemska moč se ustavi pri 132 kilovatih. Že prej omenjena različica performance ima štirikolesni pogon in sistemsko moč 212 kilovatov. Tudi tukaj sta nameščena dva elektromotorja, vendar sta oba močnejša.

V notranjosti je nameščen velik pokončno usmerjen zaslon na dotik. Foto: Gašper Pirman

Niso pozabili na sprednji prtljažnik

Prtljažnik sprejme 357 litrov, v sprednjem delu pa je še dodatne velikosti 150 litrov. Poleg celotnega ekosistema, ki vam ga nudijo pri prodajalcu, je ena izmed ključnih stvari tudi boljša cena v primerjavi s tekmeci. Tako je cena pri modelu marvel R s paketom luxury 50 tisoč evrov oziroma 54 tisoč evrov ob izbiri paket performance. Zaradi manjše zamude pri dobavi nismo vozili manjšega ZS EV, so pa znane cene - te se pričnejo pri skoraj 38 tisoč evrih brez upoštevanega popusta in subvencije.

Zasnovan v ZDA, izdelujejo ga na Kitajskem

Nekaj besed si zasluži tudi airways U5. Prav tako gre za kitajski izdelek, saj ga izdelujejo tam, vendar za avtom ne stoji eden izmed velikanskih avtomobilskih proizvajalcev. Gre za zagonsko podjetje, ki sta ga ustanovila dva mlada, a premožna Kitajca. Obliko in zasnovo so tako naredili v ZDA, a ga izdelujejo na domačem trgu. Gre za enega izmed bolj prestižnih kitajskih športnih terencev, ki z baterijo z bruto zmogljivostjo 63 kilovatnih ur obljublja do 410 kilometrov dosega. Prav tako ima skrite kljuke, velike zaslone in meri skoraj 4,7 metra. Stane 45 tisoč evrov, s popustom in subvencijo pa se cena spusti na 40 tisoč evrov.

S povečanim številom prodajnih modelov bi radi v prihodnjem letu prodali med 500 in tisoč električnih modelov vseh znamk. Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Prenovljeni MG ZS EV je pravzaprav postal prav všečen električni SUV.