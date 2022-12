Od 21 do 191 tisočakov, vse pa je "razkuril" tale dizel #foto

Mercedes EQS je bil letos najdražji električni avtomobil in obenem tudi električno vozilo z najdaljšim dosegom do zdaj.

Mercedes EQS je bil letos najdražji električni avtomobil in obenem tudi električno vozilo z najdaljšim dosegom do zdaj. Foto: Gašper Pirman

Letošnji testni avtomobili so bili v cenovnem razponu od 21 do 191 tisoč evrov, vozili smo veliko novih električnih avtomobilov, pa tudi nekaj zelo dobrih športnih terencev in celo nekaj avtomobilskih klasik, kot so karavani ter enoprostorci. Največ resničnih in tehnoloških novosti je prišlo iz vrst električnih vozil, a na vrh najbolj odmevnih analiz letošnje testne flote se je uvrstil dizelsko gnani karavan.

V roke smo letos dobili veliko različnih novih testnih avtomobilov. Največ pravih novosti je bilo tistih z električnim pogonom, kar glede na vse razvojne smernice pri veliki večini proizvajalcev niti ni presenetljivo. Nadpovprečno veliko je bilo različnih izvedb športnih terencev, nekaj malega tudi klasik "golfovega" razreda, športnih avtomobilov je bilo za komaj opazno peščico.

Dacia spring je najcenejši električni avtomobil, ki pa je kljub temu v senci električnega renaulta twinga. Foto: Gašper Pirman

Vozili smo tudi le en karavanski avtomobil, zato pa vendarle še vedno živečega klasičnega družinskega enoprostorca. Pa tudi tistih bolj poceni avtomobilov je na trg pripeljalo zelo malo. Če izvzamemo škodo fabio, je bila tista edina prava in uporabna "ljudska" novost le dacia jogger.

Adrenalin je najbolj dvignil novi alpine A110, prostorsko in uporabniško je navdušila tesla model Y, med novimi športnimi terenci lexus NX, med pravimi klasikami (kar zadeva tradicionalne oblike) pa predvsem Fordov S-max. Klasični enoprostorec še vedno odlično opravlja svoje naloge. Med najbolj zapostavljene avtomobile bi uvrstil renaulta twinga electrica, s katerim sem letos po Sloveniji brez težav prevozil tisoč kilometrov, in to brez "hitrega" polnjenja.

Najdražji testni avtomobil leta je bil mercedes EQS s ceno 191 tisoč evrov, najcenejša prav tako električna dacia spring, zanjo bi bilo treba odšteti 21 tisočakov.

Tesla model Y ostaja najbolj celovit električni avtomobil. Moti le dejstvo, da je v Sloveniji občutno dražji kot v Avstriji. Foto: Gregor Pavšič

Kaj bi med letošnjimi novostmi osebno izbrali?



SUV – racionalno: kia sportage, hyundai tucson

SUV – premium: lexus NX

Družinsko: peugeot 308 SW, tesla model Y, ford S-max

Športni avtomobil: alpine A110

Elektrika: tesla model Y, hyundai ioniq 5, renault megane electric, VW ID5

Elektrika premium: BMW iX

Drugi domači avtomobil: renault twingo electric

Med najbolj pozitivnimi presenečenji BMW iX

Skoraj nemogoče je začeti kjerkoli drugje kot pri elektriki. Eno od najbolj pozitivnih presenečenj leta je bil BMW iX. Ob prvih fotografijah je dajal vtis pravega orjaka, ki navidezno nima kaj veliko skupnega z energijsko učinkovitostjo in prijaznostjo do okolja.

Toda sredi poletja je iX prepričal s svojo drugačnostjo, posebno in prav nič dolgočasno notranjostjo in tudi zelo dobrimi dosegom ter za tak avtomobil ugodno porabo. Bil je eden najbolj uživaških avtomobilov leta, in to kljub temu, da ne ponuja gledanja Netflixa ali igranja igric kot približno pol cenejša tesla model Y.

Razkošje nove dobe je BMW iX. To je namensko izdelani električni SUV, ki je v testni različici stal dobrih 130 tisočakov. Foto: Gašper Pirman

Notranjost novega lexusa NX, ki japonsko znamko postavlja na novo kakovostno raven. Foto: Gašper Pirman

Hyundai ioniq 5 je pravi tehnološki biser in najboljši hyundai do zdaj. Foto: Gašper Pirman

Med električnimi avtomobili je ta tesla pričakovano pustila najbolj celovit vtis, saj ne moremo oporekati tehnološki dovršenosti, prostorskemu izkoristku, pa več kot 400 "konjem" in kljub temu nizki porabi. Tehnološko zelo napreden je tudi hyundai ioniq 5, ki je tudi cenovno konkurenčen, le dobave iz Koreje so precej omejene.

Celovit električni avtomobil je tudi renault megane electric, katerega največja napaka je pravzaprav njegovo neposrečeno ime. Večina električnih testnih vozil je sicer še vedno prihajala s platform vozil s klasičnimi motorji, vsi zgoraj izpostavljeni so namensko izdelani električni avtomobili.

Peugeot je pri novi generaciji 308 obdržal karavansko izvedbo SW, ki je v kombinaciji z dizelskim motorjem prepričala z nizko porabo in velikim dosegom. Foto: Gašper Pirman

Vsem spremembam navkljub pa tudi avtomobilske klasike znajo še pokazati zobe. Tako bi domet z enim polnjenjem karavanskega peugeota 308 SW znašal kar tisoč kilometrov. To je zanimivo, ker so karavani v senci športnih terencev vse manjkrat prisotni v avtomobilski ponudbi, dizelski motor pa je tudi v prodaji novih vozil postal prava redkost. Za dolge relacije dizel še ohranja svoj primat.

Pri športnih terencih sta celovitost pokazala korejska brata hyundai tucson in kia sportage, med premijskimi vozili je odličen vtis naredil novi lexus NX. Ta na novo postavlja zasnovo notranjosti in povečuje konkurenčnost lexusov, ki sicer v premijskem segmentu ostajajo pogosto spregledana alternativa nemškemu trojčku. Ameriški pridih večjih terencev sta letos prinesla tako ford explorer kot mazda CX-60, a v praksi bi vsaj z vidika praktičnosti oba težko premagala enoprostorsko klasiko, kot je resda že pošteno ostareli ford S-max.

Enoprostorci so izumirajoča avtomobilska vrsta. Žal, kajti ford S-max še vedno ponuja enega izmed najbolj praktičnih avtomobilov za družine. Foto: Gašper Pirman

Kia sportage in sorodni hyundai tucson spadata med najboljše športne terence svojega dimenzijskega razreda. Foto: Gašper Pirman

Dacia jogger je družinsko vozilo s ceno pod 20 tisoč evri. Foto: Gašper Pirman

Spodobno opremljene avtomobilske klasike "golfovega" razreda, kot sta bila letos nova peugeot 308 in opel astra, stanejo že vsaj tja okrog 28 tisoč evrov, v rangu pod 20 tisoč evri je bilo letos testnih avtomobilov bore malo. Tja se lahko uvršča škoda fabia, na primer s srednjim paketom opreme, litrskim trivaljnikom in ročnim menjalnikom.

Električni renault twingo bi bil lahko idealen slovenski drugi domači avtomobil. Foto: Gregor Pavšič Med najbolj racionalne nakupe spada tudi letos nova dacia jogger, ki za nameček ponuja tudi serijski pogon na avtoplin (LPG). Jogger prav zagotovo spada med najbolj racionalne izbire pri družinskih vozilih, pa še oblikovno je zdaj mnogo bolj privlačen kot prehodnik lodgy.

Pri izbiri drugega domačega avtomobila bi bil naša prva izbira električni renault twingo. S svojim 22-kilovatnim polnilcem AC je zares eden od najbolj uporabnih in smotrnih električnih avtomobilov. Dacia spring je nekaj tisočakov cenejši, a tudi kakovostno mnogo slabši in predvsem pri polnjenju mnogo manj učinkovit. Električni twingo, avtomobil iz novomeškega Revoza, nas je poleti popeljal na tisočkilometrski potep po vsej Sloveniji, in to brez hitrega polnjenja.

Tudi bencinsko gnani športniki izginjajo, letošnja novost je bil alpine A110. Novost predvsem zato, ker so ga začeli prvič uradno prodajati v Sloveniji. Foto: Gašper Pirman

Kaj pa vozniška čustva?

Električni avtomobili so resda brutalno hitri, a ob teh silnih pospeških in resnično izjemni odzivnosti tudi nekoliko hladni. Adrenalin je med letošnjimi športnimi avtomobili dvignil predvsem novi alpine A110, kar pa je bil pravzaprav tudi edini pravi športni avtomobil v naši testni floti. Tistega najbolj pričakovanega, toyote GR86 – lani smo jo še v predserijski različici vozili v Španiji – vsaj uradno oziroma v testni obliki v Slovenijo še ni. Prve pa so neučakani navdušenci že uvozili iz tujine.

Obeti za leto 2023 so tudi že znani. Videli bomo nadaljevanje smernic iz letošnjega leta. Klasični avtomobili danes težko ponudijo še kaj zares novega in težko presenetijo. Dražijo se, zato ima tudi dejstvo, da marsikdo med njimi ponuja izjemno celovito zaokrožen avtomobil, nekoliko grenak priokus. Poleg cen bodo kupce še najbolj zanimali dobavni roki, ki so s cenami tudi povsem neposredno povezani.

V letu, ko se bo iz tovarn dokončno poslovil tradicionalni ford fiesta, se bo očitno treba nadalje privajati novi avtomobilski realnosti.