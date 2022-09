Ko dizel pokaže zobe: 1.100 km z enim "tankom" #video

Po izbruhu afere Dieselgate se dizlom ne piše dobro. Proti njim so se postavili politiki, kasneje še proizvajalci in na koncu še kupci, toda 1,5-litrski dizelski motor v karavanskem peugeotu 308 je dokazal, da mu glede povprečne porabe goriva ni para. Na koncu smo test zaključili s povprečno porabo 4,8 litra, z enim tankom smo prevozili več kot tisoč kilometrov in v resnici skoraj pozabili, kdaj smo nazadnje zapeljali na bencinsko črpalko. Peugeot nas je s svojim novim dizlom še enkrat prepričal in svetu pokazal, da dizelski pogon navsezadnje še ni za odpis, in sicer predvsem za tiste, ki naredijo več kilometrov.

Če je bil pred leti vozni park testnih vozil iz vidika pogona sestavljen praktično iz dizelsko gnanih avtov, je danes to popolnoma drugače. Zdaj je večina testnih avtov ali bencinskih ali elektrificiranih, vse večji delež pa zajemajo tudi električni avti. Dizelsko gnanih testnih avtov je še za vzorec in še to večinoma le pri večjih športnih terencih ali limuzinah. Prava osvežitev je bila zopet sesti za volan karavanskega 308, ki prihaja iz enega nekoč najbolj popularnih avtomobilskih segmentov ter ima v nosu vgrajen dizelski motor.

Z enim rezervoarjem smo prevozili 1.014 kilometrov, a smo natočili gorivo, ko je, glede na podatke, na potovalnem računalniku pisalo še 65 kilometrov dosega. Spodaj je izpisan trenutni doseg 1.120 kilometrov. Na začetku testa nam je pisalo, da bomo z enim rezervoarjem goriva prevozili tudi več kot 1.200 kilometrov. Foto: Gašper Pirman

Dodatni centimetri, a zadaj ostaja prostorsko skromen

Karavanski 308 SW ni pridobil le dodatnih centimetrov za zadnjo osjo, temveč so pri Peugeotu za 5,5 centimetra podaljšali medosje. S tem so pridobili nekaj centimetrov dodatnega prostora na zadnji klopi, z 21 centimetrov daljšim previsom pa so aktivno posegli še v prostornino prtljažnega prostora. Tako ima prtljažnik 608 litrov, kar je skoraj 200 litrov več kot pri običajnem 308 in pravzaprav povsem v razrednem povprečju (tabela spodaj). Ker gre za družinsko naravnan avtomobil, ima prtljažni prostor še nekaj dodatnih prilagoditev, ki izboljšujejo njegovo uporabnost. Tako ima prilagodljivo višino dvojnega dna, vtičnico 12 V, sedeži se podirajo v razmerju 40:20:40 in v dvojno dno se lahko spravi rolo prtljažnika. Je pa kljub dodatnim centimetrom na zadnji klopi tam še precej utesnjen. Nekaj centimetrov je res več za kolena potnikov, a niti približno ne dovolj za običajno sedenje štirih odraslih oseb. Voznik si mora potisniti vozniški sedež nekoliko naprej, da lahko zadaj normalno sedi odrasla oseba.

model velikost prtljažnika velikost prtljažnika ob podrti klopi peugeot 308 SW 608 1.634 škoda octavia combi 640 1.700 volkswagen golf variant 611 1.624 toyota corolla TS 581 1.591 hyundai i30 wagon 602 1.650 renault megane grandtour 580 1.504 fiat tipo SW 550 1.450 ford focus karavan 608 1.653

Hvalimo delno prilagoditev stikal po naših željah

Voznikov prostor je praktično nespremenjen. Velik napredek je avtomobil naredil pri kakovosti zaslona in ureditvi dodatnih tipk pod zaslonom. Tam sicer še vedno pogrešamo tudi vsaj kakšen klasičen gumb za hitro nastavljanje klimatske naprave (kot jih imajo sestrski citroeni), vseeno pa je zdaj ves sistem bolj kakovosten, in vsaj deloma smo si lahko preselili nekatera stikala na digitaliziran vmesnik pod osrednjim zaslonom (video zgoraj).

Digitalni merilniki so pregledni in precej oblikovno samosvoji. Tako kot na celoten i-cockpit, ki ima majhen volan, se je treba tudi na prilagajanje merilnikov navaditi. Smo pa med našim testom opazili nekaj manjših težav s povezljivostjo pametnega telefona. Z multimedijsko enoto smo se namreč povezovali brezžično prek vmesnika Apple CarPlay. Včasih se sistem ni želel samodejno povezati ali pa je to storil šele po petih ali desetih minutah vožnje. Še posebej se je to rado zgodilo, če smo imeli vzpostavljeno povezavo in smo ugasnili avto ter se vrnili čez nekaj minut.

Dizelski "šparovec" tudi na avtocesti

Čeprav bo daleč najbolje prodajani 1,2-litrski bencinski motor in se bo približno deset odstotkov kupcev odločilo za priključno-hibridni pogonsko izbiro, pa se pri Peugeotu niso odrekli dizelskemu motorju. Še več. Opremili ga niso z nobeno popularno izbiro elektrifikacije, zato v tem primeru govorimo o povsem klasičnem dizelskem motorju. Poganja ga 1,5-litrski BlueHDi dizelski motor s 96 kilovati in zadovoljivimi 300 njutonmetri pri 1.750.

Gre predvsem za splošno uporaben motor, ki ga ne razganja od moči. Čeprav zna zaradi sunkovitega menjalnika ob speljevanju hitro zavrteti sprednja kolesa, je motor namenjen predvsem nenapornim potovanjem. Hvalimo predvsem njegovo mirno delovanje in kultiviranost pri večjih hitrostih. Na avtocesti pri 130 kilometrih na uro se motor vrti na dva tisoč vrtljajih, kar je praktično idealno območje za čim manjšo porabo. Pri 100 kilometrih na uro deluje motor z nižjimi motornimi vrtljaji (1.500), pri 50 kilometrih na uro pa s 1.300 vrtljaji. In tu je razvidno, da je celoten pogonski sklop usmerjen k doseganju čim nižje povprečne porabe goriva in ne dinamično prevoženim kilometrom. Med drugim razkrije to tudi podatek o pospešku od 0 do 100 kilometrov na uro. Do stotice namreč potrebuje zajetnih 10,9 sekunde, če k temu dodamo še nekoliko višjo maso 1.538 kilogramov, je jasno, da je testni 308 SW namenjen čim bolj udobnemu nabiranju kilometrov.

Pri Peugeotu so za 5,5 centimetra podaljšali medosje in za 21 centimetrov podaljšali zadnji previs. Foto: Gašper Pirman

Prtljažnik je v primerjavi z največjimi tekmeci med večjimi in skupaj z nekaterimi rešitvami upraviči svoje karavansko poslanstvo. Foto: Gašper Pirman

Naredili smo jih čez tisoč, potovalni računalnik jih je obljubil vsaj 1.200

Še nekaj številk. Ko smo sedli za volan 308 SW, smo seveda takoj ponastavili potovalni računalnik. A še preden smo to storili, smo pogledali številke našega predhodnika, ki je vozil testni avto. Bili smo presenečeni, saj je potovalni računalnik po 1.253 prevoženih kilometrih kazal točno pet litrov povprečne porabe.

Števec smo postavili na nič in začeli z našim testom. Po 150 kilometrih, ki so bili pisani na kožo, motorji in hitrosti niso presegli 100 kilometrov na uro, se je povprečna poraba gibala celo okoli 3,5 litra. Res je, da je bila vožnja ves čas zelo umirjena in da na avtocesti zaradi povečanega prometa hitrost praktično nikoli ni narasla čez 100 kilometrov na uro, a smo vseeno bili presenečeni nad učinkovitostjo. Takrat nas je v desnem spodnjem kotu pričakalo sporočilo, da bomo z rezervoarjem goriva prevozili več kot 1.200 kilometrov. Podatek, ki je še dodaten razlog za debato med privrženci in nasprotniki električnih vozil.

Na koncu je zaradi več mestne in avtocestne vožnje poraba rasla, a se je ustavila pri 4,8 litra. S polnim rezervoarjem smo prevozili 1.014 kilometrov, a smo gorivo natočili takrat, ko je potovalni računalnik še kazal, da je še 65 kilometrov dosega. Tako bi lahko prevozili skoraj 1.100 kilometrov z enim rezervoarjem. Res hvale vreden dosežek in tudi dokaz, da dizelski motor še ni za odpis, tako da morajo električna vozila narediti še velik korak naprej, da bodo lahko vsaj približno konkurirala tem številkam.

Karavan dražji za 800 evrov

Testni 308 SW je imel drugi najvišji paket opreme allure pack. Vpadljiva zeleno modra barva se imenuje Avatar in je na voljo izključno za karavansko različico. Hvalimo, da je ta barva na voljo brezplačno. Ob pogledu na cenik zopet poudarjamo to, da je 308 SW s ceno 31.620 evrov z dodatno opremo cenovno zelo dobro umeščen glede na tekmece. Doplačilo za dizelski pogon znaša malenkost več kot tisoč evrov, dodatnih 800 evrov pa je treba doplačati za karavansko izvedenko.

Glede na opremo, velikost in splošno modernost avtomobila je to zagotovo dobra cena, ki bi lahko bila delno primerljiva z razred manjšimi športnimi terenci. Pri taki ceni ima tristoosmica dovolj manevrskega prostora za samodejni menjalnik, ki lahko še precej izboljša vozno izkušnjo avtomobila.

