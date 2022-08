Nov luksuz iz Nemčije? Fotografije so zelo nazorne.

Foto: Gašper Pirman Čeprav so sredi zadnjega desetletja zategnili ročno zavoro, je bil BMW eden od pionirjev modernih električnih avtomobilov. Mestni i3 je bil leta 2013 iz vidika oblikovanja in materialov avtomobil pred časom in še danes, ko ga ne izdelujejo več, daje i3 vtis zelo modernega avtomobila.

Lahko podobno imenovani, a vendarle tako drugačni iX postane podobno uspešen model? To je po i3 prvi namensko izdelan električni avtomobil pri BMW in čeprav s svojo zunanjostjo deli mnenja vsaj tako dobro, kot jih je pred slabim desetletjem i3, je iX celovito vrhunski avtomobil. Objektivno danes eden od najboljših, kar jih izdeluje ta nemški proizvajalec.

Foto: Gregor Pavšič Čeprav je to zelo velik in kajpak tudi težak športni terenec, ki na prvi pogled nima veliko skupnega z energijsko učinkovitostjo, na cesti preseneti prav z nizko porabo in predvsem odlično premijsko izkušnjo avtomobila nove dobe. Prav tako si predstavljamo razkošje podobnih vozil v prihodnje: energijska učinkovitost, močni motorji in nadpovprečna prostornost ter prečiščenost notranjosti. Na teh področjih novi iX, testni je stal 130 tisoč evrov - okvirnih 60 tisočakov manj od mercedesa EQS - svoje poslanstvo odlično opravi. Ker pa je to električni avtomobil, mora kupec izpolnjevati nekaj pogojev, da bo z njim lahko brezskrbno sobival.

Palec gor: prostornost, minimalizem notranjosti, volanski obroč, nizka poraba, faktor X

Palec dol: ni sprednjega prtljažnika, 11 kW polnilnik AC

Oblikovno je (milo rečeno) poseben. Prav zagotovo mu zato, ker ima pod seboj povsem drugačno zasnovo kot bencinsko gnani BMW, privoščimo tudi zelo drugačno zunanjost. Luksuzni športni terenec na namenski električni platformi je zavil v smer, ki jo ponujajo tovrstna električna vozila.

O obliki ne bi rad podajal mnenja, ne vidim pa smisla v imitaciji velike maske motorja (kakršne električna vozila ne potrebujejo), bolj mi je všeč zadnji kot sprednji del, pri zasnovi pa sem pri tako velikem avtomobilu pogrešal le dodatni sprednji prtljažnik. Že omenjeni i3 ga je na primer imel. Sprednjega pokrova se ne odpira, za dolivanje čistila za vetrobransko steklo se odpre luknja pod logotipom BMW.

Bistvo avtomobila pa je vendarle v doživetju notranjosti. Tu so Bavarci zadeli v polno z izbiro materialov, dobro so izkoristili električno zasnovo in ustvarili zelo prostoren vozniški prostor. Spredaj ni nepotrebne velike sredinske konzole, dno je ravno, enako tudi zadaj. Zelo zanimiv je šestkotni volanski "obroč", ki kljub drugačni obliki zelo dobro sede v roke. Sicer pa je notranjost tudi močno digitalizirana, to je bil prvi BMW z osmo generacijo infozabavnega vmesnika in tudi povezljivostjo 5G.

Pri klimatizaciji na mestu sem pogrešal le možnost neprekinjenega delovanja hlajenja notranjosti vozila (podobno kot pri Tesli ponuja "camp mode"), saj je bilo treba klimo na vsakih 15 minut na novo zagnati.

Testni BMW iX v različici 50 je poganjal dvojni elektromotor s sistemsko močjo 385 kilovatov (523 "konjev"), kar mora biti kos 4,9 metra dolgemu vozilu z izhodiščno maso 2,5 tone. Do sto kilometrov na uro lahko pospeši v manj kot petih sekundah, najvišja hitrost pa se ustavi pri okroglih 200 kilometrih na uro. V tej različici ima iX baterijo z uporabno zmogljivostjo 105 kilovatnih ur (kWh), kar je seveda veliko in primerljivo z novim mercedesom EQS. S tako baterijo je doseg zelo velik, kar pa ni posledica le velikosti baterije, temveč tudi nizkega aerodinamičnega upora in zelo ugodne porabe energije. Pri avtocestni vožnji je poraba znašala okrog 22 kWh na sto prevoženih kilometrov.

V praksi je tako doseg na testu zlahka znašal krepko prek 400, lahko tudi malo čez 500 kilometrov.

Doseg je seveda odličen, pri vsakodnevnem sobivanju s takim avtomobilom pa lahko ponovimo podobno kot pri testu mercedesa EQS. Tako veliko baterijo je svojevrsten izziv napolniti. V središču Slovenije zelo pogrešamo zelo zmogljive električne polnilnice vsaj za takrat, ko voznik za postopno počasnejše polnjenje ne bi imel časa. Polnilnice Ionity imamo na cestnih vpadnicah v državo in so namenjene predvsem tujcem na daljših poteh.

S podobno polnilnico v Ljubljani bi vsakodnevna uporabnost električnega avtomobila s tako veliko baterijo preskočila na drugo raven. Takrat bi bilo smiselno z Ionity skleniti tudi mesečno naročnino (18 evrov) in prepoloviti ceno pogonske energije.

Sicer pa le primer: na poti iz Ljubljane do Zagreba je imela baterija na državni meji na Bregani še 70 odstotkov dosega.

Obljubljenih "sto kilometrov na deset minut" ni stalnih

Sicer pa je bila izkušnja polnjenja pri iX vsaj poleti zelo pozitivna. Na polnilnici Ionity je moč nekaj časa presegala 190 kilovatov, kar pomeni približno sto kilometrov dosega v desetih minutah. Taka moč seveda ni stalna. Pri polovični napolnjenosti je upadla na 140 kilovatov, pri 70 odstotkih je še presegala sto kilovatov, pri 80-odstotni napolnjenosti pa upadla na 81 kilovatov.

Žal ima avtomobil vgrajen le 11-kilovatni polnilec AC, kar precej omejuje učinkovitost polnjenja na klasičnih javnih polnilnicah AC.

Pogoj za lastništvo bo torej zanesljivo hišno električno omrežje, s katerim bo mogoče baterijo ponoči v večini napolniti z veliko cenejšo električno energijo. Zanašanje na "hitre" polnilnice tudi sicer ne more biti vsakodnevna rešitev, saj veliko dražje in redno polnjenje z velikimi močmi za življenjsko dobo baterije ni najbolj priporočljivo.

Srednja različica po meri večine morebitnih kupcev

Osnovni iX 50 stane 102 tisočaka, testni pa je imel še precej dodatne opreme in končno ceno 135 tisoč evrov. Na voljo je sicer tudi še cenejši iX 40 (moč pogona 240 kilovatov) in še zmogljivejši iX M60 (moč pogona 455 kilovatov oziroma kar 619 "konjev").

Srednja različica iX 50 se zdi z vidika zmogljivosti, porabe in dosega najbolj smotrna izbira, pa tudi končna cena 135 tisočakov je za okrog 60 tisoč evrov nižja kot pri testnem mercedesu EQS. To sta sicer oblikovno povsem različna avtomobila, športni terenec proti limuzini, a tudi prostorsko prečiščen in minimalističen SUV proti limuzini z manj poudarjenim minimalizmom.

BMW je uspelo z iX narediti celovit električni avtomobil, ki najprej znotraj znamke ponuja povsem novo vozno izkušnjo, morda pa bo k tej znamki zdaj pogledal tudi kateri izmed še neosvojenih lovcev na prestižne športne terence.

