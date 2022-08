Obseden s podrobnostmi: ta japonski SUV je odličen #foto

Lexus z novo generacijo športnega terenca NX ponuja svoj najboljši avtomobil in tudi znamko, ki v Evropi poskuša izstopiti iz sence nemških tekmecev, postavlja na veliko boljše izhodišče. Lexusov avtomobil je eden najbolj uživaških športnih terencev, ki prek obsedenosti s podrobnostmi vozniku nudi zelo tiho, pa tudi s prostornostjo in nizko porabo začinjeno vožnjo.

Zaznamuje ga drzen sprednji del z veliko masko motorja. Foto: Gašper Pirman Lexus je na evropskem trgu stalna nišna premijska alternativi prevladujočim trem nemškim znamkam, ki je z novo generacijo športnega terenca NX naredil enega najpomembnejših uporabniških in kakovostnih preskokov. NX je vozniško eden najbolje izdelanih in uživaških športnih terencev, saj prekipeva od udobja in pregovorne japonske skrbi za najmanjše podrobnosti. Pri Lexusu so uspeli tudi izdelati estetsko minimalistično usmerjeno notranjost, kar je velik napredek od ostalih modelov te znamke. NX tako napoveduje večjo Lexusovo prihodnost, ki temelji na hibridni tehnologiji in cilja na voznike, ki v takem okolju znajo ceniti drugačnost in prefinjenost.

Palec gor: drzna oblika, prefinjenost, tehnologija, zvočna zatesnjenost, vozna izkušnja

Palec dol: cenovno doplačilo za priključnega hibrida

NX nudi veliko udobja tudi na zadnji klopi, prtljažnik pa ima 554 litrov prostornine. Foto: Gašper Pirman

Druga generacija NX je zelo prepričljiva

Lexus je v Evropi na premijskem avtomobilskem trgu v senci nemške trojice in tudi Volva, prav model NX pa kaže nove Lexusove smernice in najbolj izrazito poudarja, kako krivično so ti avtomobili lahko spregledani. Avtomobil je postal tehnološko dovršen in večji kot predhodnik, ki je bil že v prvi generaciji najbolje prodajani lexus v Evropi.

Naslednik je nastal na platformi GA-K, ki si jo deli tudi s toyoto RAV4, dobil je tri centimetre daljšo medosno razdaljo in s tem več prostora na zadnji klopi. Ohranil je Lexusovo skrb za vozniško usmerjenost, pravo obsedenost s podrobnostmi, izbiro odličnih materialov, toda najpomembnejša je bila nadgradnja te notranje kakovosti z zdaj veliko bolj minimalističnih pristopom.

Estetsko urejena in bolj minimalistična notranjost kot pri ostalih lexusih

Če so bili do zdaj v lexusih gumbi in ostala stikala kar močno in dokaj neurejeno razmetana po voznikovem prostoru, je NX pravo nasprotje. Velik zaslon, ki je mimogrede pohvalno odziven in ima torej ustrezno zmogljiv procesor, in je predvsem občutljiv na dotik (slovo predhodne krmilne enote med sedežema), je postal središče te nove ureditve.

Hvalimo kombinacijo digitalnih in fizičnih gumbov, saj so za upravljanje klimatske naprave pustili klasični vrtilni gumb, prav tako tudi kakovost in uporabnost gumbov na volanskem obroču - z njimi je mogoče zelo enostavno upravljati tudi s projekcijskim zaslonom.

Nad počutjem za volanom ni pripomb. Sedeži so zelo udobni, voznik se bo v svojem prostoru počutil odlično in inženirski izzivi v japonski tradiciji jezdeca s konjem, ki v rokah drži uzdo in ima oči usmerjene naprej, v tem avtomobilu prav gotovo zažarijo v svojem bistvu. K temu pripomore brezžično delovanje vmesnika Car Play (Android Auto še potrebuje kabel) in zelo dober projekcijski sistem na vetrobransko steklo.

Nekaj podrobnosti

V primerjavi z dozdajšnjimi lexusi je notranjost novega NX veliko bolj prečiščena. Odstranili so več kot 30 gumbov.

Digitalni zaslon ima zmogljiv procesor, zato je vmesnik pohvalno odziven.

Samopolnilni ali priključni hibrid? Razlike je za deset tisočakov.

Testni avtomobil je poganjal prvi Lexusov priključno-hibridni pogon. Ta zagotavlja več deset kilometrov električnega dosega in tudi dodatno moč ob pospeševanjih. Toda ker NX v svojem bistvu ni izrazito dinamičen športni terenec, je doplačilo za priključni hibrid pričakovano visoko. Cena testnega avtomobila je znašala skoraj 73 tisoč evrov, klasična samopolnilna hibridna klasika je okrog deset tisočakov cenejša. Poraba na testu se je gibala okrog petih litrov bencina na sto kilometrov, pri čemer baterije nismo polnili zelo vestno. Moč polnjenja presega šest kilovatov.

Prav gotovo bi svetovali izbiro takega hibridnega pogona, ki je najboljše razmerje med ceno in tisto elektrifikacijo, ki jo samopolnilni hibrid nemoteno nudi ves čas vožnje. Priključni hibrid tako cenovno kot tehnološko prinaša vse preveč kompromisov (tudi zato, ker priključni hibridi v Sloveniji niso deležni nikakršnih ugodnosti) in kdor bi želel premijsko izkušnjo takega avtomobila nadgraditi z elektriko, bo raje razmislil o prvem Lexusovem električnem modelu RZ.

Osnovna enota samopolnilnega hibrida je 2,5-litrski motor, ki nudi 178 kilovatov sistemskega pogona. Pri priključnem hibridu znaša sistemska moč 225 kilovatov.

Prefinjen in tehnološko dovršen

Lexus NX prav gotovo na cesti prepriča. Je oblikovno bolj drzen od nemških tekmecev, prav tako ponuja tudi več tehnologije in predvsem prefinjenosti. Odlikujejo ga udobje, skrb za podrobnosti in odlična zvočna zatesnjenost. Vožnja je zato mirna in sproščujoča, tudi vozne lastnosti pa so za tak športni terenec prepričljive in vsaj delno tudi dinamične.

Hvalimo tudi zelo dobro založenost z varnostnimi sistemi, zanimiv elektronski način odpiranja vrat, prav tako zelo visoko raven kakovosti kamer za nadzor okolice avtomobila.

