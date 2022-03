Novost iz Španije: izdelovali ga bodo v Györu #video

Cupra je grobo obliko svojega prihajajočega kompaktnega športnega terenca pokazala s pomočjo videa na katerem je mogoče videti s pregrinjalom zakriti avtomobil. Veliko ni razvidnega, se pa jasno vidi običajna strešna linija na zadku. Očitno se pri Cupri niso odločili za zadnje čase zelo priljubljeno kupejevsko odrezano strešno linijo.

Tudi svetlobni podpis je spremenjen

S pomočjo zgornjega video posnetka se vidi tudi drugačen svetlobni podpis sprednjih in zadnjih žarometov. A kot pravijo pri Cupri bo več znanega kasneje. Za zdaj so postregli le z dolžino. Novi SUV bo v dolžino meril 4,5 metra, kar ga uvršča v sredino razreda C-SUV. Za dvajset centimetrov bo daljši kot ateca in le pet centimetrov daljši kot formentor. Po drugi strani bo dimenzijsko enak Audijevemu modelu Q3.

Za zdaj še neimenovani model bodo poganjali blago-hibridni in priključno-hibridni pogoni. Slednji naj bi imel do 100 kilometrov električnega dosega, kar naj bi bilo ob prihodu na največ med konkurenti. Obenem so pri Cupri še napovedali prihod dveh električnih modelov. Tavascan bo na ceste zapeljala leta 2024 in manjši model poimenovan urbanrebel leto kasneje.

Foto: Cupra