Nove subvencije fizičnim osebam za nakup električnih vozil

Po novem razpisu, ki je bil danes objavljen v uradnem listu, so fizičnim osebam na voljo subvencije za nakup novih ali rabljenih električnih vozil za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika ter električnih vozil za prevoz blaga z največjo maso do 3,5 tone.

Za ti dve kategoriji vozil je subvencija 6.500 evrov za nakup novega vozila v vrednosti do 35 tisoč evrov z DDV, 4.500 evrov za nakup novega vozila v vrednosti od 35 do 65 tisoč evrov z DDV, tri tisoč evrov za nakup rabljenega vozila v vrednosti do 30 tisoč evrov z DDV in dva tisoč evrov za nakup rabljenega vozila v vrednosti od 30 do 65 tisoč evrov z DDV.

Subvencije tudi za druga vozila

Prav tako je mogoče subvencijo dobiti za nakup novih električnih štirikolesnikov in lahkih štirikolesnikov, motornih trikoles, trikolesnih vozil s stransko prikolico, dvokolesnih motornih koles ter tri- in dvokolesnih mopedov. Subvencije za te kategorije vozil znašajo 1.500, tisoč, 750, 500 in 300 evrov.

Subvencijo je mogoče dobiti za nakup vozila v času od 1. junija 2024 do dneva objave konca javnega poziva. Vozilo mora najmanj dve leti po prvi registraciji prejemnika subvencije ostati registrirano in v lasti ali finančnem lizingu prejemnika subvencije.

Subvencijo lahko pridobi vsaka fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Sloveniji. Kot fizična oseba po tem pozivu se ne šteje samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic oziroma je registrirana za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona.

Spletna aplikacija za oddajo vlog

Vlogo za pridobitev spodbude je treba oddati v elektronski obliki prek spletne aplikacije Centra za spodbujanje prehoda na alternativna goriva v prometu. Javni poziv bo predvidoma odprt do porabe sredstev.

Na voljo je skupno 11,25 milijona evrov sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost. Koriščenje bo mogoče v proračunskih letih 2024, 2025 in 2026, in sicer od dneva objave javnega poziva do dneva objave njegovega konca.

Eko sklad je danes zaprl tudi javni poziv za nepovratne finančne spodbude za zmanjševanje energetske revščine, ki ga je v višini pet milijonov evrov objavil decembra lani ter nato razpisana sredstva v več korakih povečal na 22,5 milijona.