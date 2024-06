Kitajska in Evropska unija sta se dogovorili za sodelovanje, da bi se izognili dodatnim carinam na uvoz električnih avtomobilov s Kitajske, so po poročanju nemške tiskovne agencije danes sporočili s kitajskega ministrstva za trgovino.

Po pogovorih med kitajskim ministrom za trgovino Vangom Ventaom in evropskim komisarjem za trgovino Valdisom Dombrovskisom, ki so potekali s pomočjo videopovezave, so z ministrstva v Pekingu sporočili, da bodo potekala posvetovanja o preiskavi EU o kitajskih državnih subvencijah za električna vozila.

Nepoštene subvencije

Evropska komisija je prejšnji teden sporočila, da je v okviru preiskave uvoza električnih avtomobilov s Kitajske preliminarno ugotovila, da izdelovalci v azijski velesili uživajo koristi nepoštenih subvencij v okviru dobavne verige in s tem ogrožajo interese podjetij v EU.

Pred kratkim so v Bruslju objavili načrte za uvedbo do 38,1-odstotnih carin na uvoz kitajskih električnih vozil. Uvozne dajatve naj bi začele veljati v začetku julija, vendar bi jih bilo mogoče retroaktivno umakniti, če bi obe strani dosegli dogovor.

Višina carin

Za avtomobile največjega kitajskega izdelovalca električnih avtomobilov BYD naj bi uvedli dodatno carino v višini 17,4 odstotka, za avtomobile podjetja Geely 20-odstotno in za avtomobile izdelovalca SAIC 38,1-odstotno. Čeprav so carine EU visoke, so nižje od tistih v ZDA. Ameriške oblasti so prejšnji mesec za kitajske električne avtomobile uvedle carino v višini 100 odstotkov.

Obstoječe carine EU za vse proizvajalce avtomobilov izven EU znašajo 10 odstotkov.