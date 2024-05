ZDA so danes napovedale zvišanje carin na uvoz kitajskih izdelkov v skupni vrednosti 18 milijard dolarjev. Ukrep je osredotočen na strateške sektorje, kot so električna vozila, baterije, jeklo in kritične surovine. Uvozne dajatve za električne avtomobile bodo višje za štirikrat, za polprevodnike pa se bodo podvojile.

Uvozne dajatve za električne avtomobile bodo stoodstotne, za polprevodnike pa 50-odstotne, napoveduje Bela hiša. "Z ukrepom želimo Kitajsko spodbuditi k odpravi nepoštenih trgovinskih praks na področjih prenosa tehnologij, intelektualne lastnine in inovacij," so navedli.

Za nekatere izdelke naj bi pri zvišanju carin veljalo prehodno obdobje

Carine na uvoz nekaterih izdelkov iz jekla in aluminija se bodo približno potrojile, prav tako carine na uvoz litij-ionskih baterij za električne avtomobile in delov za te baterije. Uvoz solarnih panelov bo dvakrat dražji, carinska stopnja na naravni grafit in nekatere druge kritične minerale pa se bo dvignila z nič na 25 odstotkov.

Za nekatere izdelke naj bi pri zvišanju carin veljalo prehodno obdobje, v katerem naj bi domači proizvajalci povečali proizvodnjo. Podrobnosti o tem še niso znane, saj gre za neuradne informacije, po navedbah vira AFP pa bo to med drugim veljalo za litij-ionske baterije, ki niso namenjene uporabi v električnih vozilih.

Kitajci napovedali protiukrepe

Kitajske oblasti so že pred uradno napovedjo novih carin napovedale protiukrepe. "Kitajska vedno nasprotuje enostranskim dvigom carin, ki so v nasprotju s pravili Svetovne trgovinske organizacije, ter bo sprejela vse potrebne ukrepe za zaščito svojih legitimnih pravic in interesov," je v odgovoru na novinarsko vprašanje po poročanju AFP danes dejal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Vang Venbin.

Zvišanje carin predstavlja novo zaostritev večletnega trgovinskega spora med velesilama, ki ga je začel prejšnji ameriški predsednik in republikanski kandidat na prihajajočih predsedniških volitvah Donald Trump. Uvedel je dodatne dajatve na uvoz kitajskega blaga v skupni vrednosti okoli 300 milijard dolarjev. Potezo gre po navedbah AFP zato razumeti predvsem v luči predvolilne kampanje, v kateri se ameriški predsednik Joe Biden poteguje za nov mandat.