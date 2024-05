Kitajski razvoj na kritičnih tehnoloških področjih je bil v zadnjih desetih letih nepredstavljiv. Ne samo, da so po analizi ASPI Kitajci vodilni na 53 od 64 področij, temveč so na preostalih 11 področjih, kjer so (še) vodilne ZDA, vedno na drugem mestu. Zaskrbljujoč je tudi podatek, da so Kitajci vodilni prav na vseh področjih, za katere so analitiki ocenili, da obstaja zelo velika nevarnost monopolov, to je, da bi si eno ali peščica podjetij povsem prilastila tehnologijo.

Po analizi ASPI Kitajska dominira tudi na področju napredne robotike:

Monopol Kitajske in ZDA na lestvici ASPI v petih primerih z uvrstitvijo na drugo mesto prekine Indija (neodvisne komunikacijske tehnologije, kompozitni materiali, precizno oblikovanje materialov, pametni materiali, biogoriva) in v enem primeru Južna Koreja (superkondenzatorji).

Da bo Kitajska gospodarsko dominirala, ni več dvoma

Države EU so na seznamu poredko, na tretjem mestu se Nemčija, Italija, Francija skupaj pojavijo pri trinajstih ključnih področjih, za Kitajsko, ZDA in Indijo pa se še najbolje odrežeta Velika Britanija, ki je iz EU izstopila in ima še zmeraj zelo uspešne univerze, in Južna Koreja.

Če analiza ASPI kaže na to, da bo Kitajska zaradi ogromnega vložka v vrsto kritičnih tehnologij (danes smo recimo priča njeni superiornosti na področju baterij in električnih vozil) v naslednjih desetletjih gospodarsko dominirala svetu, pa za EU napoveduje vedno težje čase.

A to ni nič novega, saj EU gospodarsko stagnira že od velike finančne krize leta 2008, po kateri si niti približno ni tako hitro opomogla kot ZDA, kjer je ta kriza izbruhnila.

V tem času je v ZDA več visokotehnoloških podjetij preseglo tržno kapitalizacijo (zmnožek števila vseh delnic s tržno ceno delnice) bilijona evrov, medtem ko je v EU s tržno kapitalizacijo 527 milijard evrov najvišje uvrščeno dansko farmacevtsko podjetje Novo Nordisk, katerega delnice so v zadnjih letih dobesedno eksplodirale zaradi zdravila za zdravljenje diabetesa in debelosti Ozempic.

Zdravilo Ozempic je poglalo delnice danskega podjetja Novo Nordisk v nebo, tako da je to po tržni kapitalizaciji trenutno najbolj vredno podjetje v EU. Foto: Gulliverimage

Eksplodirala vrednost podjetij, povezanih s čipi

Če gledamo samo na podjetja s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT), ki po tržni kapitalizaciji dominirajo v vrhu lestvice podjetij z največjo tržno kapitalizacijo, ugotovimo, da je v EU omembe vredno samo nizozemsko podjetje ASML, katerega tržna kapitalizacija znaša 337 milijard evrov.

Gre za podjetje, za katerega verjetno še niste slišali, a bi brez njega proizvodnja najnaprednejših čipov obstala. So namreč edina družba na svetu, kjer proizvajajo stroje za tiskanje čipov s tehnologijo ekstremnega ultravijoličnega tiskanja. Ta tehnologija omogoča tiskanje ekstremno majhnih in zmogljivih polprevodnikov, ki so glavni sestavni deli za proizvodnjo visokozmogljivih elektronskih naprav.

Na podlagi ASML-jeve tehnologije nastajajo tudi najbolj zmogljivi čipi podjetja NVIDIA, ki bi lahko zaradi napredka na področju umetne inteligence kmalu postalo najvrednejše podjetje na svetu.

Če seštejemo vrednost največjih sedem IKT podjetij iz EU, med katere poleg ASML sodijo (čeprav presoja, katera so res prava IKT podjetja, ni enostavna) še nemška SAP in Siemens, francoski Schneider Electric, nizozemski NXP Semiconductors, švedski Spotify in francoski Dassault Systèmes, ugotovimo, da se njihova tržna kapitalizacija ne približa niti Metini (Facebook), ki je po tem kazalniku šele šesto podjetje na svetu.

Ob tem je treba poudariti, da IKT podjetja s stare celine po desni prehitevajo tudi podjetja z Daljnega vzhoda, kot so na primer korejski Samsung, tajvanski TSMC (čipi), Alibaba …