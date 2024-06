Evropa udarila po mizi: za Kitajce nekajkrat višje carine

Evropska komisija je danes razkrila višino carin, ki bi jih lahko določila za kitajske proizvajalce električnih avtomobilov. Za višje carine so se Bruslju odločili na podlagi prvih podatkov sicer še nedokončane preiskave o domevno nelojalni konkurenci kitajskih znamk v Evropi - zaradi državnih subvencij naj bi na trg lahko pošiljali cenejše avtomobile kot evropski tekmeci.

Carine z 10 vse do 38 odstotkov

Trenutne carine za avtomobile uvožene iz Kitajske znašajo 10 odstotkov. Za znamko BYD bi lahko te povečali na 17,4 odstotka, za Geely na 20 odstotkov, za SAIC (del te družbe je v Evropi med kitajskimi avtomobili najuspešnejši MG Motor) pa kar na 38 odstotkov. Ostala podjetja, ki sodelujejo v preiskavi, čakajo 21-odstotne carine, tiste brez sodelovanja pa 38,1 odstotka.

“Evropski avtomobilski sektor potrebuje predvsem robustno strategijo za eletromobilnost. To je ključno pri zagotavljanju globalne konkurenčnosti. To pomeni zagotovitev ključnih materialov in cenovno dostopne energije, ustrezne postopke na področju regulativ, ustrezno povečanje polnilnic tako za elektriko kot vodik, tržne spodbude in podobno,” je v odzivu dejala Sigrid de Vries, predsednica Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev ACEA.

Foto: BYD

Kitajska prodaja v Evropi še komaj opazna

Resnici na ljubo višje carine kratkoročno na avtomobilski trg v Evropi ne bodo vplivale v znatni meri. Kitajske znamke za zdaj v Evropi prodajo še relativno malo avtomobilov.

MG Motor je letos v Nemčiji prodal 8.444 avtomobilov, BYD pa vsega 777. Za primerjavo - Tesla jih je v petih mesecih v Nemčiji prodala 16.601, Volkswagen pa 228 tisoč.

Evropska avtomobilska industrija proti višjim carinam

Carine čakajo tudi nekatere evropske proizvajalce, ki avtomobile izdelujejo na Kitajskem. To velja za BMW in Dacio, enako tudi za ameriško Teslo. Evropska avtomobilska industrija je bila sicer proti povišanju carin, še posebej so bili proti Nemci. Ti so močno odvisni od kitajskega avtomobilskega trga. Glede na znatno višje carine bi lahko Kitajci naredili določene povratne ukrepe. Predvsem pri električnih vozilih imajo močne vzvode na domala celotni dobavni verigi.

Evropska komisija bo nadaljevala z omenjeno preiskavo in se nato odločila, ali predlagane carine sprejme. O tem bodo odločali evropski poslanci. V primerju sprejetja bi carine uvedli tudi za nazaj in sicer od letošnjega julija naprej.