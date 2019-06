Nemci želeli strošek avtocest naprtiti tujcem, zdaj udarec EU

Nemci bodo uvedli vinjetni sistem uporabe njihovih avtocest, račun za vzdrževanja pa so nameravali v praksi naprtiti le tujcem. Nemcem bi namreč strošek vinjete povrnili. Evropsko sodišče: To bi bila kršitev pravnega reda EU.

Nemčija bi z uvedbo vinjetnega sistema kršila pravni red EU, je presodilo Sodišče EU. Po zakonodajnem predlogu, ki je v celoti pripravljen, ne pa še uveljavljen, bi namreč nemški državljani celoten znesek vinjete dobili vrnjen v obliki olajšave pri davku na motorna vozila, kar po mnenju sodišča pomeni diskriminacijo na podlagi državljanstva.

Vzdrževanje avtocest v Nemčiji bi plačali le tujci

Dajatev za uporabo infrastrukture skupaj z olajšavo pri davku na osebna motorna vozila, do katere so upravičeni lastniki vozil, registriranih v Nemčiji, po mnenju sodišča pomeni posredno diskriminacijo na podlagi državljanstva ter kršitev načel prostega pretoka blaga in svobode opravljanja storitev, so sporočili.

Učinek olajšave pri davku na motorna vozila v korist lastnikov vozil, registriranih v Nemčiji, pomeni popolno povrnitev dajatve za uporabo infrastrukture, ki so jo ti plačali, tako da ekonomsko breme dajatve nosijo zgolj lastniki in vozniki vozil, registriranih v drugih državah članicah, je poudarilo sodišče.

Predlagali so letno plačilo do največ 130 evrov

Na podlagi januarja 2017 sprejetih sprememb zakonodaje s področja uporabe cest bi Nemčija predvidoma letos uvedla vinjete za vožnjo po nemških avtocestah, vendar bi bili nemški vozniki v zameno za plačilo letne cestnine razbremenjeni plačila davka na motorna vozila.

Vsak lastnik vozila, registriranega v Nemčiji, bi moral po predlogu plačati dajatev v obliki letne vinjete v najvišjem znesku 130 evrov. Za vozila, registrirana v tujini, bi moral lastnik ali voznik dajatev plačati le ob uporabi avtocest. Vlada je predlagala desetdnevne vinjete, ki bi stale od 2,50 do 25 evrov, dvomesečne vinjete (od sedem do 50 evrov) in letne vinjete (največ 130 evrov).

Kot so še navedli pri Sodišču EU, članice Unije sicer lahko spremenijo sistem financiranja svoje cestne infrastrukture, tako da nadomestijo sistem financiranja iz davkov s sistemom financiranja na podlagi prispevkov vseh uporabnikov. Ne smejo pa pri tem kršiti načela prepovedi diskriminacije, ki ga zaračunavanje na podlagi državljanstva nedvomno predstavlja.



Sodišče je kot sporno izpostavilo tudi določilo, da morajo nemški državljani dajatev za uporabo infrastrukture plačati letno brez možnosti kratkotrajnejše vinjete, čeprav ceste morda uporabljajo le občasno.