Srbi dražijo avtoceste, država odločno proti vinjetam

Srbija spada med 13 evropskih držav, kjer se cestnina obračunava po prevoženem kilometru. To so poleg Srbije še Italija, Španija, Portugalska, Francija, Bosna in Hercegovina, Severna Makedonija, Grčija, Hrvaška, Turčija, Norveška, Irska in Poljska.

"Z vinjetami ne bi mogli vzdrževati avtocestnega omrežja"

Prvi dan julija bodo Srbi povišali cestnine za 12 odstotkov, a bodo glede na preostale države ostale relativno ugodne. Prevoženi kilometer bo v Srbiji stal 3,6 centa. Turki za kilometer plačajo 3,9 centa, v Italiji in Grčiji okrog 5 centov, na Portugalskem in Hrvaškem pa že okrog 6 centov, je poročal srbski B92.

Čeprav bi vinjetni sistem podprli številni vozniki, za Srbe ne pride v poštev.

"Priporočilo Evropske komisije je obračun cestnine po prevoženem kilometru, vinjete tega ne zagotavljajo. Če bi imeli vinjete, ne bi mogli vzdrževati avtocestne mreže v Srbiji," je za srbsko Prvo TV povedal Darko Savić iz državnega podjetja Putovi Srbije.