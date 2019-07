Narisal audi TT in seat leon, zdaj se seli k Japoncem

V zadnjih letih je delodajalca zamenjalo lepo število vodilnih oblikovalcev avtomobilov. Zadnji se je za to potezo odloči Jorge Diez, nekdanji oblikovalec pri znamkah Audi in Seat, ki bo pomagal oblikovati prihodnost Mitsubishija.

Foto: Seat

Evropski modeli se oblikovno razlikujejo

Jorge Diez je ob podpisu pogodbe prevzel pomembno funkcijo znotraj Mitsubishija. Prevzel je vodenje oblikovnega centra v Evropi, ki ima sedež blizu Frankfurta, in postal podpredsednik Mitsubishijevega evropskega razvojnega centra.

MMED, kar je okrajšava za Mitsubishijev evropski oblikovni center, so Japonci ustanovili leta 2014 ter ga povezali s preostalima oblikovnima studiema znamke v Tokiu in Okazakiju. V njem so oblikovali koncepte in produkcijske modele za evropski trg

Po 19 letih pri Volkswagnu je prišel čas za spremembo

Diez je diplomiral na kraljevi akademiji za umetnost v Londonu in bil kar osemnajst let zaposlen pri skupini Volkswagen. Med letoma 2001 in 2010 je bil oblikovalec pri Audiju, med letoma 2011 in 2014 pa oblikovalec pri Seatu in vodja Audijevega studia za konceptna vozila v Münchnu. Pod njegovim svinčnikom so nastali seat leon, audi TT, audi A7 sportback in koncept seat ibe.