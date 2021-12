Mojih deset najboljših? Izbor bo marsikoga zagotovo presenetil.

Blizu 90 testnih novih avtomobilov smo peljali letos, njihov tehnološki razpon pa je iz leta v leto večji in tudi bolj očiten. Klasični avtomobili z motorji na notranje izgorevanje danes težko ponudijo kaj zares novega, povsem drugače je z izkoristki namenskih vozil na električni pogon. Na ceste pa ne glede na vse zavijejo tudi še klasični športni avtomobili in med temi je letos eden zares izstopal.

Na slovenski trg je tudi letos zapeljalo mnogo novih zanimivih avtomobilov, in še več bi jih, če vmes ne bi posegla kriza s polprevodniki. Tako na primer zamujata dve pomembni novosti, in sicer opel astra in peugeot 308. Kljub temu pa je bila izbira novih avtomobilov tudi letos zelo pestra. Avtomobilska industrija je v tistih prelomnih letih, ko se na cestah izmenjujejo vsakdanji avtomobili s termičnimi motorji, med novostmi so tudi še pravi športni avtomobili (številni tudi še brez elektrificiranega pogona), velike spremembe pa prinašajo predvsem električna vozila. Avtomobili z namenskih platform prvič ponujajo izkušnjo oziroma funkcije avtomobilov, ki jih do zdaj vozila niso mogla ponujati.

Če izvzamem električne avtomobile, zares velikih tehničnih ali uporabniških novosti ni bilo. Omeniti gre na primer Hyundaiev sistem prikaza mrtvega kota prek kamere znotraj merilnikov, med zanimive novosti lahko uvrstimo tudi Renaultov pogon brez sklopke pri hibridnih avtomobilih in tudi prve poskuse digitalnih vzvratnih ogledal. Prave tehnične novosti so danes predvsem domena namensko izdelanih električnih avtomobilov. To so tako mnogo boljši prostorski izkoristki vozila in na primer polnjenje zunanjih porabnikov oziroma tehnologija V2L (vehicle to load).

Kljub spremembam v tehnologijah v ospredju ostaja prvovrstna vozna izkušnja. Foto: Gregor Pavšič

Izbor desetih najljubših testnih avtomobilov leta je seveda delno gotovo tudi subjektiven. Na vrh sem precej diplomatsko postavil kar izkušnjo vožnje najboljšega slovenskega dirkalnika za reli, to je hyundai i20 R5 državnega prvaka Roka Turka. Ker nov stane okrog četrt milijona evrov, je bil to tudi najdražji "testni" avtomobil v mojih rokah. V tej specialki je vse prilagojeno kar najhitrejši vožnji po zaprtih cestah in kaj hitro vozniku ponudi tiste občutke, ki dirkače tako premamijo in ki na zaprtih cestah ponujajo vrhunske vozne izkušnje.

V sam vrh postavljam električno teslo model Y, in sicer predvsem zaradi praktične nadgradnje v primerjavi z modelom 3, ki je v Evropi najbolje prodajani električni avtomobil, in (presenetljive) cenovne konkurenčnosti v primerjavi s tekmeci, kot sta primerljiva volkswagen ID.4 in kia EV6. Na tretje mesto postavljam toyoto yaris GR, ki prav gotovo spada med hite leta in je prodajno tudi v Sloveniji nekajkrat presegel začetna pričakovanja trgovcev. S tem yarisom sem spomladi spoznal traso prvega hrvaškega relija za svetovno prvenstvo in nato tudi v Sloveniji dobil potrdilo, zakaj je tako dobro in brez kompromisov izdelan športni avtomobil danes tako zanimiv za kupce.

Prva "testna" deseterica leta 2021 po osebnem izboru:

Hyundai i20 R5 je specialka za reli, ki je sicer prilagojena regionalnim in nacionalnim prvenstvom in vsaj tehnološko nima ničesar zares revolucionarnega. Toda prilagojena je dirkanju, v takem avtomobilu so le tisti najnujnejši elementi in za vozniški izkoristek je potrebnih veliko izkušenj. Ker so to maloserijski avtomobili, so vrtoglave tudi cene. Novi stanejo okrog 250 tisoč evrov, tudi nekaj let stari še vedno več kot sto tisočakov. Foto: Gregor Pavšič

Tesla model Y je danes s hipnim pogonom elektromotorjev najbližje "kompromisu" avtomobila med družinskim vozilom in pravim športnikom, obenem pa nemške tekmece močno prekaša tudi pri materialih in seveda tehnologiji. Praktično ničesar ni treba doplačati in tak avtomobil ponuja dvojni elektromotor z več kot 400 "konji" in infozabavno podporo, kjer se tesle najbolj razlikujejo od vseh drugih avtomobilov. Foto: Gašper Pirman

Toyota yaris GR je brezkompromisen športni avtomobil s štirikolesnim pogonom in premišljenim načrtovanjem, vozniško pa pravim navdušencem ponuja veliko. Tudi cena okrog 40 tisoč evrov zato ni bila ovira, saj so jih letos v Sloveniji prodali 40, prodali pa so tudi že prvih 20, dobavljivih v prihodnjem letu. Foto: Gašper Pirman

Če izvzamem Hyundaiev dirkalnik, bi si ta avtomobil zaslužil mesto med mojo prvo trojico. Cupra formentor je bil eden najbolj celovitih testnih avtomobilov leta. Ravno prav poseben in s še vedno dokaj neprepoznavnim Cuprinim logotipom, drznim oblikovanjem in zelo dobrimi voznimi lastnostmi. Motor je pri klasični štirivaljni različici tih in športne rime formentor ustvarja umetno - toda ne tako moteče kot pri nekaterih drugih avtomobilih. Foto: Gregor Pavšič

Prvi kilometri s kio EV6 so potrdili, kako velik tehnološki preskok je uspel Korejcem (skupaj s Hyundaiem) in kako je ta nekoč nizkocenovna znamka uspešno popravila svoj položaj na avtomobilskem trgu. Namenski električni avtomobil z 800-voltnim sistemom, tehnologijo V2L in zelo dobrimi materiali obeta veliko za prihodnost družine vozil EV (in ioniq pri Hyundaiu). Foto: Gregor Pavšič

Avtomobilski trg je letos dobil tudi velikega športnega terenca z električnim pogonom, s katerim se je mogoče odpraviti tudi na pravi počitniški "roadtrip" po Evropi. S škodo enyaq sem poleti prevozil več kot tri tisoč kilometrov dolgo pot med Slovenijo in Francijo, prečkal nekaj najslavnejših prelazov kolesarske Dirke po Franciji in predvsem dokazal, da elektropogon tudi pri tovrstnih daljših vožnjah (in pri avtomobilih, ki niso tesle) ne sme biti vprašljiv dejavnik pri nakupu. Foto: Gregor Pavšič

Poleg yarisa GR je Toyota letos izdelala še drugo generacijo športnika s pogonom na zadnji kolesi. Ta se zdaj imenuje GR86 in predvsem zvok atmosferskega motorja je nekaj resnično posebnega. Igriv avtomobil tudi cenovno spada med najbolj dostopne avtomobile "za zabavo", obenem pa uporabniško presega redke tekmece, kot je na primer mazda MX-5. Foto: Gregor Pavšič

Mercedes-benz razred S z novo generacijo te limuzine ostaja kralj klasičnega premijskega razreda. Avtomobil je udoben in tehnološko prepričljiv, predvsem pa zaradi štirikolesnega krmiljenja na cesti zelo krotek in okreten. Foto: Gregor Pavšič

Porsche panamera sport turismo v različici 4S je bila v začetku leta popestritev zasneženih cest. Vozni pogon pri šestvaljniku ni tako prepričljiv kot, na primer, pri električnem taycanu. Panamera je obdržala ostro vozno dinamiko ter v zadek sprejela velike sanke in še cel kup zimske opreme. Foto: Gregor Pavšič

V letu, ko so se zaradi pomanjkanja polprevodnikov dražili tako novi kot rabljeni avtomobili, je svoj pečat pustil tudi novi dacia sandero. V različici stepway je videti spodobno, predvsem pa ostaja racionalni avtomobil in kot tak povsem izpolnjuje svoje osnovno poslanstvo. Ker tak sandero stane okrog 15 tisočakov, zagotovo ni presenetljivo, da spada med najbolje prodajane avtomobile v Evropi. Foto: Gregor Pavšič