Na trgu je danes malo avtomobilov, ki bi nudili tako športen karakter, 310-"konjski" motor s štirikolesnim pogonom in bili obenem z vidika prostornosti še tako praktični. To je cupra formentor, avtomobil z značko, ki jo še vedno prepoznajo le redki.

Ta izrazito športno naravnani kompaktni križanec trenutno spada med tiste avtomobile, za katerimi se pogledi na slovenskih cestah najhitreje obračajo. Najprej zato, ker mu nihče ne more očitati spretno usklajenih oblikovalskih linij in uspešne vmesne poti med športno kombilimuzino, klasičnim "hot hatchem" in trendovskim križancem, veliko večino pa prav tako pritegne (in zmede) logotip avtomobila.

Cupra se kot Seatova podznamka šele uveljavlja, formentor pa je njen prvi namensko izdelani avtomobil. Ta danes spada med najbolj praktične družinske športne avtomobile in Seatovi inženirji so opravili odlično delo ter sprejeli tudi vse potrebne kompromise. Formentor s ceno 50 tisoč evrov – s šibkejšimi motorji je na voljo od 30 tisočakov naprej – danes ponuja enega najbolj vozniško navdušujočih in obenem (družinsko) uporabnih avtomobilov.

Spredaj formentor ne skriva podobnosti z leonom, toda logotip Cupre zmede marsikaterega mimoidočega. Foto: Gašper Pirman

Pred tremi leti smo vozili prvi avtomobil znamke Cupra, in sicer njihovo različico atece. Ocenili smo, da je Cupra na ceste zapeljala s precej površno izdelanim začetnim modelom, ki v primerjavi s klasično ateco ni nudil prave dodane vrednosti in je tak avtomobil zato težko upravičil precej višjo ceno.

Formentor je povsem drugačna zgodba; to je avtomobil, ki ga pri Seatu iščemo zaman in tako nosi le (v javnosti) še dokaj neprepoznaven Cuprin logotip. Tako je pravi izdelek za Seatovo športno podznamko, s katerim poskušajo Španci nagovarjati tudi premijske kupce.

Agresiven zadek formentorja, ki je dovolj poseben ni ne povsem “Seatovski”. Foto: Gašper Pirman

Notranjost je prečiščena in minimalistična, vse je podrejeno digitalizaciji - tako kot v novem seat leonu. Foto: Gašper Pirman

Vpadljiv okrogel gumb za izklop sistema ESC na dosegu voznikove roke. Foto: Gregor Pavšič

Ideje o kupejevskih športnih terencih z izjemno zmogljivimi motorji poznamo iz premijskih razredov, a je formentor tudi pri karoserijski izvedbi trenutno še pravi posebnež. Zdi se kot kompromis inženirjev, ki bi bržkone najraje razvili 300-"konjsko" športno kombilimuzino, a so morali upoštevati tudi splošne (predvsem evropske) prodajne trende.

Dinamični križanec je moderno oblikovan avtomobil, ki s svojimi zunanjimi linijami prav gotovo prepriča. Je poseben, s tega vidika celo ekskluziven.

Upravičiti mora privlačnost ovinkov ceste proti rtu na Majorki, kjer je dobil svoje ime

Cupro formentor je sicer mogoče dobiti tudi z 1,4-litrski hibridnim in 1,5-litrskim bencinskim motorjem, toda pravo srce pokaže s 180-kilovatnim (310 "konjev") dvolitrskim bencinskim motorjem in štirikolesnim pogonom. Avtomobil je dobil ime po znanem rtu na skrajno vzhodnem delu španskega otoka Majorke, do katerega pelje zelo razgibana in ovinkasta cesta, ki se ponaša tudi z asfaltom odličnega oprijema. Lahko je pravi vozniški dragulj in imenu primerno so morali pri Cupri dodelati tudi podvozje in vozniško dinamiko svojega avtomobila.

Formentor se pelje odlično, celo bolje od pričakovanega. Prav gotovo se pelje bolj "avtomobilsko" kot "SUV-jevsko". Skozi ovinke se skoraj ne nagiba, podvozje je dovolj trdno, dinamično. Moč se na vsa štiri kolesa prenaša prek sedemstopenjskega samodejnega menjalnika DSG, ki sam po sebi ni vselej povsem kos nalogi pretikanja prestav med ovinki. Za poln izkoristek avtomobila priporočamo doplačljive Brembove zavore, ki pa stanejo 2.355 evrov.

Ne le cesta proti rtu na Majorki, tudi Slovenija skriva mnoge privlačne ceste za izkoriščanje avtomobila kot je cupra formentor. Foto: Gregor Pavšič

Še toliko bolje, če je cesta s svojo zgodovino prav tako nabita s športno strastjo. Tak primer je ovinkasta cesta skozi vinograde proti vasi Velike Žablje pri Ajdovščini. Foto: Gregor Pavšič

Umetni športni zvok motorja tokrat ne moti in ne povzroča glavobolov

Voznik si lahko zelo učinkovito pomaga z obvolanskimi ročicami – te so precej neugledno plastične – in tako pravočasno poskrbi za dvig vrtljajev motorja.

Na cesti ta avtomobil zato lahko ponudi veliko užitkov. Tudi zaradi dokaj neposrednega volana in resda le umetno ustvarjenega zvoka motorja. Navzven se bolj izrazitega športnega zvoka sicer skoraj ne sliši, jim je pa uspelo vsaj ustvariti umeten zvok iz zvočnikov, ki presenetljivo ni moteč ter (za razliko od marsikatere podobne rešitve) ne povzroča glavobola. Ob popuščanju plina morda manjka le (vsaj navidezno) pokanje iz izpušne cevi.

Glavni adut je vsestranskost: športni avtomobil, ki je izjemno prostoren in zato vsakodnevno praktičen

Vse to velja ob vklopu programa Cupra ali Sport, v normalnem programu pa je formentor še precej bolj krotek avtomobil. Vozniško ostane neposreden, le umeten zvok se izklopi in tudi volan je malo mehkejši. Formentor je namreč predvsem odličen vsestranski avtomobil. Med ovinki po voznih lastnosti blizu športnim kombilimuzinam, a zato z veliko prostora na zadnjih sedežih in tudi v prtljažniku od njih bolj praktičen. S tako dinamičnim avtomobilom lahko kadarkoli brez slabe vesti zapeljemo tudi na makadamsko cesto oziroma zunaj asfaltnih cest.

Prostornost na zadnjih sedežih je več kot zgledna, praktičnost je eden glavnih adutov formentorja. Foto: Gašper Pirman

Toliko prostore še ostane pred koleni potnika v drugi vrsti. Foto: Gregor Pavšič

Znotraj je manj poseben in še bolj podoben leonu

Formentorju bi seveda lahko v nekaterih podrobnostih očitali precejšnje podrobnosti s seat leonom. Enačijo ju sprednji žarometi, tudi maska motorja, v notranjosti je teh podobnosti še več. Formentor pač izhaja z Volkswagnove modularne platforme MQB Evo in zato določenih vzporednic ne more skriti.

Notranjost je tako kot v leonu tudi v formentorju zelo prečiščena in minimalistična. Spet je opazen izrazit digitalni pristop. Pod sredinsko konzolo nad majhno ročico menjalnika izstopa kar velik gumb za izklop elektronskega nadzora zdrsa vozila, kar je pri veliki večini avtomobilov danes precej bolj skrito. Tudi to je pokazatelj, da formentor ne skriva športnosti, dinamike in vozniške zabave – skladno s tisto cesto na Majorki, po kateri je dobil svoje pomenljivo ime.

Družinski športnik za 50 tisočakov

Povprečna poraba na testu je znašala okrog 9,8 litra bencina na 100 prevoženih kilometrov, kar ni bilo slabo za 310-"konjski" in štirikolesno gnani avtomobil. Izhodiščna cena take različice cupre formentorja (serijska oprema z oznako VZ) je 45 tisočakov, testni avtomobil pa je stal okroglih 50 tisočakov (50.160 EUR).

Tehnični podatki - Cupra formentor 2.0 TSI 4drive

motor: turbobencinski, štirivaljni prostornina: 1.984 cm3 največja moč: 228 kW (310 “konjev” pri 5.450 vrt. na min. največji navor: 400 Nm pri 2.000 vrt. na min. največja hitrost: 250 km/h pospešek od 0 do 100 km/h: 4,9 poraba na testu: 9,8 l na 100 km dolžina: 4,45 m širina: 1,83 m višina: 1,52 m medosje: 2,67 m masa praznega vozila: 1.644 kg prtljažnik: 420-1.475 l posoda za gorivo: 55 l Osnovna cena testnega vozila: 45.353 EUR Končna cena testnega vozila z dodatno opremo: 50.160 EUR

Formentor je višji od leona, a precej nižji od atece. Pogled s strani razkriva precej dolg sprednji del avtomobila in mnoge dinamične linije. Foto: Gašper Pirman

Brembove zavore so pri avtomobilu s 310 "konji" več kot dobrodošle. Svoje delo opravijo odlično, stanejo pa 2.355 evrov. Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Napisi na zaslonu so veliki, informacijski vmesnik tudi v tem avtomobilu ne navduši vedno in je v skladu s podobnimi rešitvami novih avtomobilov Volkswagnovega koncerna. Foto: Gašper Pirman

Z gumbom levo spodaj voznik izbira vozne programe. Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman