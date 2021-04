Avtomobilski hit leta: omrežil je tudi Slovence, tako se pelje #video

Tak yaris je skoraj štiri metre dolg športen avtomobil s tremi vrati. Na prvi pogled se zdi nepraktičen in za nameček z vsemi pripadajočimi (domala nujnimi) dodatki stane okroglih 40 tisoč evrov. To je dvakrat toliko kot bogato opremljeni hibridni (klasični) yaris. Toda konec januarja je v Slovenijo prispel prvi in do danes jim jih je, kljub navidezni popolni nišnosti in iracionalnosti takega mestnega avtomobila, uspelo prodati že 35. Da, petintrideset!

Slovenija ima številne ceste za avtomobilske sladokusce. Foto: Gregor Pavšič Prodajni podatek je vedno edino pravo merilo uspešnosti avtomobila in presega morebitne dvome o vsesplošnem navdušenju nad tem novim avtomobilom. Spletni kliki in všečki navdušenca ne stanejo ničesar in tudi v splošno digitalno evforijo se je mogoče hitro ujeti. Zato pa štejejo dejanska naročila v tovarno in pripravljenost kupcev, da za takega yarisa dobesedno stojijo v vrsti. Ko povpraševanje za tako nišni avtomobil skoraj presega ponudbo, je to dokaz, da so snovalci vozila delo opravili z odliko. In to v času, ko marsikatera avtomobilska znamka izgublja (vsaj) del svoje identitete.

Ceste kličejo take voznike, ki vozijo s srcem. In ki spoštujejo tudi tradicijo tako posamezne avtomobilske znamke kot tudi posameznih cest v naši okolici. Na primer predori na Predmeji, drseč asfalt v Velikih Žabljah, pa Hrušica, Planinske ride … To so ceste, ki lahko nekaj povedo. Mora pa nanje zapeljati tudi pravi avtomobil. Tak s slavnim poreklom, zgrajenim na zmagah, pogumu in inženirski viziji. To ne uspe vsakomur, v resnici je do zdaj to uspelo le redkim.

Yaris GR je celovito in natančno razvit avtomobil, kjer Japonci niso vzeli nobene bližnjice. Foto: Gašper Pirman

Čeprav je namenjen ožjemu krogu avtomobilskih kupcev, veliko zanimanje zanj ne preseneča. Toyota je namreč pri tem yarisu delo opravila zelo celovito in ni vzela (cenejših) bližnjic. Yaris GR je praktično namensko izdelan avtomobil in ne le "na hitro" in površno, v športne barve predelan klasični avtomobil. Zanj so v tovarni v japonskem Motomačiju odprli celo namensko proizvodno linijo GR, izdelali izključno trivratno karoserijo s širšimi boki in drugačno linijo strehe in mu dodali dodatnih 200 točk varjenja. S končnim ciljem, da bo avtomobil resnično uravnotežen in natančen.

Yaris je v resnici prav to; nikakor to ni zgolj mali avtomobil na oblikovalskih steroidih, tudi ne zgolj nastopač z glasnim izpušnim sistemom, ki bi zjutraj prebujal sosede.

Zjutraj na parkirišču ne bo zbudil sosedov, zato pa svoje bistvo toliko bolj odločno pokaže med ovinki. Nad štiri tisoč vrtljaji dobi motor tisti pravi zvok in tam vijugasti cesti tudi vozniku nudi največ. Foto: Gašper Pirman

Prava športnost naj bo povsem bencinska ali povsem električna

Postal je prefinjen avtomobil. Motor se zvokovno pravzaprav prebudi tam nad štiri tisoč vrtljaji v minuti in takrat v svojem pravem delovnem okolju vozniku tudi ponudi največ. Za pogon skrbi klasičen bencinski motor, resda "le" trivaljni, toda brez dodatka elektrifikacije in z njimi povezanih kompromisov. Prava športnost je danes lahko le popolnoma bencinska ali pa popolnoma električna.

Yarisa poganja 1,6-litrski trivaljni turbo motor z močjo 192 kilovatov (261 "konjev") pri 6.500 vrtljajih v minuti. Izbira najvišjega paketa opreme Race prinaša tudi dvojni Torsenov diferencial, ki še nadgradi privlačnost štirikolesnega pogona z oznako GR Four. Glede na izbiro programa vožnje se lahko na zadnji kolesi prenese od 40 do 70 odstotkov moči. Tako opremljeni yaris GR ima tudi učinkovitejše zavore. Vse to še dodatno začini sicer 1,2 tone težak avtomobil.

Oba sva se požvižgala: "Glej ga, Slovenca, spet ni pripravil drobiža …"

Zanimivo je bilo spremljati odzive mimoidočih. Večina ga ni prepoznala. Zanje je bil to "le" klasični yaris. Nato je bila skupina ljudi, ki se je za avtomobilom že ozrla. Pritegnil jih je, v njem so videli nekaj posebnega. Tem pa so nato sledili še tisti največji navdušenci, pravi poznavalci, "petrol headi". Ti iskrenega veselja niso mogli skriti. Kot na primer uslužbenec na hrvaški cestnini, ki se o yarisu GR kar ni želel nehati pogovarjati. Medtem ko so čakajoči vozniki za menoj najbrž razmišljali v slogu "poglej ga, Slovenca, spet ni pripravil drobiža …", ga je bolj kot dolga kolona zanimal yarisov motor, kako se pelje in ali je res tako dober, kot je prebral na internetu.

Prava športnost je danes lahko le popolnoma bencinska ali pa popolnoma električna.

Čeprav so sedeži športni, počutje v avtomobilu ni preveč naporno. Taka je tudi narava tega avtomobila, ki zna, takrat ko ta ni potrebna, športno naravo tudi rahlo zakriti. Foto: Gašper Pirman

V nekaj mesecih je Toyota za ta nišni avtomobil samo v Sloveniji našla 35 kupcev. Foto: Gregor Pavšič

Oznaka, ki pripoveduje o vzporednici s Toyotinim programom WRC, na poteg zelo mehka ročna zavora in vklop sistema iMT - to je elektronski sistem dodajanja medplina ob pretikanju prestav navzdol. Foto: Gašper Pirman

V nekaj dneh sem z yarisom GR prevozil 1.500 kilometrov. Vozna izkušnja je bila nadvse pozitivna in zanimiva. To nikakor ni naporen avtomobil. Obračalni krog je pričakovano večji kot pri klasičnem yarisu, toda motor v nizkih vrtljajih ni nič kaj posebno glasen in vsakodnevna rutinska počasnejša vožnja je zato toliko bolj mirna. Tudi ko sem med ovinki ali pa na začetku ravne ceste odločno pritisnil na plin, se ob pospeševanju ni bilo treba bojevati z volanom. Tega vozniku ne "trga" iz rok in to je danes največja težava nekaterih še zmogljivejših športnih avtomobilov s pogonom na le en par koles.

Prenos 261 "konjev" na vsa štiri kolesa je tu nadzorovano enakomeren, in to je predvsem dobro za voznikovo zaupanje, samozavest. Največji užitek pričakovano ponuja sredi kombinacije ovinkov, ko je za volanom mogoče čutiti, kako zadek izrazito učinkovito v ovinek sledi sprednjemu delu.

Ko zapreš oči in slišiš le zvok narave. Ko se zaveš ceste, ki te obdaja. Vseh spominov, pripovedi. Ko slišiš iskren zanos ob zgodbi, ki jo skozi desetletja prenašajo prav ti ovinki. Spomini na vse tisto neponovljivo.

Najbolj zaživi ob intimnem srečanju voznika, avtomobila in ovinkov

In prav ta lahkotnost in suverenost med ovinki je yarisova največja odlika. V ravnem pospeševanju ni tako skrajno brutalen, pri manj obremenjenem motorju tudi ne zares glasen. V svojem pravem bistvu zato ne zaživi že na domačem parkirišču, temveč šele tam, ob intimnem srečanju voznika, avtomobila in ovinkov.

Tam, kjer se motor zavrti prek štiri tisoč vrtljajev; tam vozniku pokaže vso usklajenost in celovitost, ga poživi, navduši. Da si zapomni te občutke in o njih pripoveduje naprej. Tako nastajajo zgodbe cest in tistih redkih avtomobilov, ki jih še znajo napisati. Tako preprosto, a hkrati tako težko ponovljivo.

Prenos 261 "konjev" na vsa štiri kolesa je tu nadzorovano enakomeren, in to je predvsem dobro za voznikovo zaupanje, samozavest. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

V letu 2021 se zdi kot avtomobilski dinozaver

Toyota je sicer že debelo desetletje zapisana hibridni tehnologiji in tako brezkompromisen športni avtomobil je v času, ko klasične športne oznake izginjajo z avtomobilskega trga ali pa dobivajo (motečo) hibridno komponento, v resnici po zaslugi take strateške usmeritve.

Tak športnik zna spomniti na številne uspehe Toyote v avtomobilskem športu. Predvsem v reliju, kjer smo nekaj vrhunskih toyot v preteklosti spremljali tudi že na slovenskih cestah. Zelena luč za tak avtomobil je bila neposredna želja predsednika Akia Toyode, tistega menedžerja, ki poslovno obleko rad zamenja za dirkaški kombinezon. Pri razvoju je sodeloval tudi štirikratni svetovni prvak v reliju Tommi Makinen in yaris GR je danes tudi serijska različica tistega dirkalnika, ki drži naslov svetovnega prvaka v reliju med vozniki.

Nekoč se je po spletu inženirske vizije in spleta okoliščin, biti ob pravem času na pravem mestu, med avtomobilske legende zapisala lancia delta. Italijanska znamka je vse do danes, ko svoj edini preostali model prodaja le še Italijanom, ostala nekaj posebnega. Bo čez desetletja tudi yaris GR spadal med podobne ikone? Danes spada med zadnje primerke klasičnih športnih avtomobilov s poskočnim srcem in brezkompromisnim pogonom. Morda je prav zaradi trendov v avtomobilski industriji ta avtomobil dobil toliko pozornosti, toliko zanimanja in je zato z njim tudi vsak prevoženi kilometer tako dragocen. Pravi avtomobilski dinozaver.

Prostor na zadnjih sedežih je bolj zasilen, karoserija yarisa GR ima izključno tri vrata. Foto: Gašper Pirman

Pod pokrovom motorja se skriva 1,6-litrski turbo bencinski trivaljnik z močjo 261 "konjev". Foto: Gašper Pirman