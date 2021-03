Bliža se spektakel: obisk cest, ki so jih izbrali Hrvati #video

Pred desetletji so Hrvati v Preluki in na Grobniku gostili motociklistične dirke svetovnega prvenstva, letos aprila se k njim prvič seli svetovno prvenstvo v reliju. Ena najbolj spektakularnih, celovitih in neprevidljivih disciplin avtomobilskega športa. Dobrih tristo kilometrov dolga tekmovalna trasa bo pripeljala tik do slovenske državne meje; večinoma jo bodo speljali skozi dva velika naravna parka in na poti od štarta do cilja udeležence čakajo kombinacije ovinkov, ki zahtevajo veliko znanja, poguma, izkušenj, odločnosti in drznosti. Prvi vtis vsega tistega, kar čaka karavano WRC na čelu s svetovnim prvakom Ogierjem, smo spoznali z novo toyoto yaris GR. Je to kombinacija nekaterih najbolj uživaških hrvaških cest in avtomobila, ki se prav na takih ovinkih počuti najbolj domače kot mi v svoji lastni dnevni sobi?

Pred seboj zagledam kombinacijo ovinkov, skrito v gozdovih med Slovenijo in Hrvaško; pred menoj komaj pokrpana cesta med odročnimi vasicami. Tam živi le še peščica domačinov. Zaslišim stopnjevanje vrtljajev motorja; tam med štiri in pet tisoč vrtljaji v minuti prede najbolj odločno, glasno in navdušujoče za dušo avtomobilskega navdušenca. Zavem se, nekaj tednov za menoj bodo po teh cestah že vozili najboljši vozniki relija na svetu. Zaviham si rokav na desni roki, ki med ovinki nehote kar ostane na prestavni ročici menjalnika. Usklajen ples sklopke, stopalke za plin, vrtenja volana in pretikanja prestav se zdi ob zavedanju, kako dobro premišljen in za današnji čas tudi drzen avtomobil dejansko vozim, najbližje tistemu, čemur rečemo "avtomobilska erotika".

Cilj druge, a prve prave hitrostne preizkušnje v Plešivici. Foto: Gregor Pavšič

Rude. Mala vasica za Samoborom v Zagrebški županiji. Tabla z napisom ob začetku naselja z dobrimi 1.100 prebivalci danes še sameva, 23. aprila zjutraj ob 8.39 pa se bodo tu segrevali motorji vsaj milijon evrov vrednih dirkalnikov WRC, posebej izdelanih specialk za reli, za ovinkaste ceste najrazličnejših podlag najhitrejših avtomobilov na svetu.

Dirkači si bodo namestili čelade, opravili svoj intimni ritual psihološke priprave pred štartom, od svetovnega prvaka do zadnjega zasebnika še zadnjič "odtočili", segli v roko svojemu nepogrešljivemu sovozniku in ko bo štartni program poskrbel za pravo izstrelitev dirkalnega avtomobila s štartne črte, bo šlo zares. Najprej Kalle Rovanperra, komaj 20-letni Finec v vodstvu skupnega seštevka svetovnega prvenstva v reliju, pa nato Thierry Neuville, svetovni prvak Sebastien Ogier, Elfyn Evans, predlanski svetovni prvak Ott Tanak in vsi ostali – med njimi tudi nekaj Slovencev – ki so vplačali prijavnino in ugriznili v izziv prvega relija za svetovno prvenstvo na Hrvaškem.

Vseh hitrostnih preizkušenj bo 22, skupno bodo dolge 302 kilometra. To je eden izmed ovinkov na Sljeme, kjer bo zadnji dan potekala najdaljša preizkušnja relija. Foto: Gregor Pavšič

Z izjemo ceste prek Sljemena, ki je polna podobnih 180-stopinjskih ovinkov, podobno ostrih ovinkov na trasi relija ni veliko. Foto: Gregor Pavšič

Ne le poskočen motor z 261 "konji" in štirikolesni pogon, pomembne so tudi dobre zavore. Prednji zavorni diski imajo premer 356 milimetrov. Zmogljivejše so tudi zavorne čeljusti. Foto: Gregor Pavšič

Mesec dni prej je na navidezni štartni črti najprej zahropel motor novega toyote yarisa GR. Trivaljni 1,6-litrski bencinski motor, 261 "konjev" in štirikolesni pogon. Napis pri ročici menjalnika "Developed for FIA World Rally Championship" pove vse; česa bližje povezavi serijskega avtomobila in elitnega dirkalnika WRC danes v rokah ni mogoče držati. Vklop načina "sport", vklop sistema iMT za samodejno dodajanje vmesnega plina pri prestavljanju navzdol in začelo se je pospeševanje po prvih kilometrih trase hrvaškega aprilskega spektakla.

Prvo hitrostno preizkušnjo bodo dirkači resda peljali na zagrebškem Velesejmu, prav med Rudo in Plešivico pa se bo začela prava dirka. Prvih slabih sedem kilometrov. Kratek uvod, ravno toliko da se segrejejo gume, zavore in da bo posadka v segreti specialki že preznojena. Nekaj kilometrov novega asfalta, nato pa spust navzdol po drsečem asfaltu do cilja. Na koncu ene izmed ravnic mimo parka je eden izmed prvih zahrbtnih ovinkov; cesta je nagnjena rahlo navzven, asfalt drseč, ovinek se proti koncu vse bolj zapira … Prva past, ki jo bo morala imeti vsaka posadka natančno označeno v svojem "radarju" – množici laiku nerazumljivih oznak v zvezku, ki je osnova za maksimalno hitro vožnjo skozi vse ovinke.

302 kilometra preizkusa poguma, odločnosti in predrznosti

Po celodnevnem vrtenju volana skozi ovinke hrvaškega relija lahko rečem le naslednje: kakšen preizkus sposobnosti prilagajanja na nove ceste, sklepanja kompromisov, navdiha, poguma in obvladovanja avtomobilov bo to. Povprečne hitrosti bodo visoke, nešteto je menjav ritma in kakovosti podlag. Trasa ne dopušča niti kilometra "počivanja". Ostrih ovinkov je le za vzorec, veliko večino trase sestavljajo resda zaviti, a v povprečju zelo hitri odseki. Kdor se bo želel boriti za najboljše čase, bo moral že v prvih nekaj sto metrih ubrati zelo visok ritem vožnje. Vsako omahovanje, tipanje in premajhna bera izkušenj na takih cestah prinašajo zaostanke. Odločnost, napadalnost, pogum in ponekod tudi predrznost – to bodo odlike zmagovalcev tega relija.

Hrvaški reli svetovnega prvenstva poteka po precej odročnih delih države, kjer na cesti ne srečamo veliko avtomobilov. Tudi prometna infrastruktura pa tu že kaže zob časa. Foto: Gregor Pavšič

Cesta skozi vasice je marsikje zelo ozka, tudi take pasti pa bodo čakale na tekmovalce. Foto: Gregor Pavšič

Osem "brzincev", daljših od 20 kilometrov



Hrvati bodo od 22. do 25. aprila gostili tretji reli letošnjega svetovnega prvenstva. To bo prvi klasični asfaltni reli leta. Za tovarniške posadke bo trasa povsem nova. Na uradnem popisu bodo lahko vsako izmed hitrostnih preizkušenj prevozili le dvakrat in to pri omejitvah hitrosti, ki veljajo za ves ostali promet. Skupno bo reli dolg 1.284 kilometrov, od tega bo 22 hitrostnih preizkušenj dolgih 302 kilometra. Najdaljša bo dolga 25,2 kilometra, skupno bo osem preizkušenj daljših od 20 kilometrov.

Pokanje iz izpušnih cevi se bo slišalo tudi v Slovenijo

Iz Plešivice sem se odpeljal na dva zaporedna "brzinca" drugega dneva. Oba sta bila dolga več kot 20 kilometrov. Prvi pelje iz Malega Lipovca proti Bregani oziroma slovensko-hrvaški državni meji. Najprej začetni ovinki za ogrevanje po ozki dolini, nato pa oster ovinek v levo in začetek strmega vzpona. Cesta je široka za en avtomobil, rob cestišča marsikje poškodovan, veliko je lukenj, izboklin, pokrpanih delov ceste. Pravilno nastavljena podvozja dirkalnikov bodo ključna. Po komaj končani zimi je asfalt tudi še poln peska od posipanja.

Med vrtenjem volana pomislim, kako raznolik je ta "brzinc". Ta strma in ozka cesta je kot preslikava zahtevnih gorskih odsekov s Korzike. Skozi redke odročne vasice je cesta prav tako skrajno ozka, valovita in marsikje poškodovana. Nato pa se z enim ovinkom vse spremeni. Asfalt je novejši, druge barve, vožnja postane hitrejša in veliko bolj ritmična. Za konec 20-kilometrske preizkušnje pa še dokaj divji spust navzdol do vasice Grdanjci. Kdor bi stal na drugi strani državne meje, bi lahko slišal pokanje dirkalnikov; tako blizu Slovenije bo zavila karavana WRC.

Del odseka v naravnem parku Žumberak Samobor Gorski. Foto: Gregor Pavšič

Za kompenzacijo uporabo cest v dveh naravnih parkih bodo organizatorji skupno odšteli 26 tisoč evrov. Foto: Gregor Pavšič

Trasa relija od Kumrovca, Samobora do Karlovca.

In nato do vasice Stojdraga. Priznam, prvič sem slišal zanjo. Veliko bolje pa poznam zaselek Budinjak. Tam resda živi le kak ducat ljudi, a cesta tik ob slovensko-hrvaški državni meji je že v devetdesetih letih gostila odmevne mednarodne relije. Tam so vselej organizirali tiste najdaljše in zato odločilne "brzince". Tudi Budinjak, podobno kot večina trase hrvaškega relija, poteka znotraj naravnega parka Žumberak Samoborsko Gorje. Tam organizacija najrazličnejših športnih prireditev, tudi avtomobilskih dirk, za Hrvate ni nikakršna ovira.

Nadomestilo zanjo v primeru mednarodne avtomobilske dirke znaša 100 tisoč hrvaških kun oziroma dobrih 13 tisoč evrov. Zadnji dan reli poteka tudi skozi naravni park Medvednica prek Sljemena in tudi tam velja enako nadomestilo.

Vasica s komaj ducat domačinov, ki pa jo poznajo avtomobilski navdušenci …

"Budinjak" bo letos resda nekoliko krajši kot nekoč, a ta cesta še vedno ostaja ena izmed klasik relija na Hrvaškem. Začne se z ovinki po slabem in "razbitem" asfaltu, nato sledijo veliko bolj tekoče kombinacije z boljšo kakovostjo ceste in tudi lepo okolico gozda. Od voznika zahteva veliko hitrih sprememb ritma, prilagajanja in predvidevanja. V celoti dobro opisuje naravo celotnega hrvaškega relija za svetovno prvenstvo.

Mimo Budinjaka, majhne vasice ob slovensko-hrvaški državni meji, reliji potekajo že od sredine devetdesetih let naprej. Foto: Gregor Pavšič

Domačin v golfu "dvojki" dvignil prst, cestninskega uslužbenca bolj kot hitro plačilo zanimale podrobnosti yarisa …

Na cilju v vasici Gornja vas ob počasni vožnji skozi naselja ugotovim, da ta yaris GR ni skrajno opazen. Na cesti ga zares hitro opazijo poznavalci. Na primer domačin v golfu "dvojki", ki je vzvratno pripeljal nazaj ob mene, dvignil palec in se odpeljal naprej, ali pa uslužbenec na cestninski postaji; bolj kot hitro plačilo in nabiranje kolone za menoj so ga zanimale podrobnosti o tem avtomobilu, kako se pelje in če je res tako dober, kot pravijo …

Njegov smisel ni toliko, da bo s pokanjem iz izpušne cevi namensko kradel pozornost. Zjutraj ob zagonu hladnega motorja prav gotovo ne bo zbudil sosedov. Yaris GR zares oživi šele takrat, ko se vrtljaji motorja dvignejo nad mejo štiri tisoč v minuti. Takrat dobi motor prepričljiv, ne skrajno glasen, toda dinamično "žmohten" turbo zvok. Ti zvočni takti vozniku sporočijo, naj si še bolj zaviha rokav desne roke in še bolj uživa v ritmu pospeševanja, odločnih pojemkov, samodejnih "vmesnih plinov" in pretikanja prestav šeststopenjskega menjalnika.

Ena izmed preizkušenj pelje tudi pod avtocesto Zagreb-Reka. Foto: Gregor Pavšič

Celoten paket avtomobila mi je najbolje pokazala cesta na Sljeme. Enosmerna brez nasproti vozečega prometa. Priložnost, da vsaj skozi kak ovinek bolj odločno izkoristim stalni štirikolesni pogon. Ta resnično prepriča tudi že pri vsaj nekoliko bolj dinamični vožnji. Zadek kratkega avtomobila odločno sledi liniji ovinka in voznik čuti, kako zadek navihano vleče v ovinek. Vožnja je lahkotna in tudi ob odločnem pritisku stopalke za plin je avtomobil navdušujoče uravnotežen.

Nekoč GT-Four, danes GR Four …



Toyota z yarisom GR uvaja tudi nov štirikolesni pogon GR Four, kjer razporeditev navora med osema razporeja visoko odzivna sklopka. Pogon lahko vso moč potisne bodisi na sprednjo, bodisi na zadnjo os. V klasičnem načinu "normal" se na zadnjo os prenaša 40 odstotkov moči, v načinu "sport" kar 70 odstotkov, v programu "track" pa je razporeditev moči med osema enakovredna 50 : 50. In tudi oznaka GR Four riše vzporednice s preteklostjo; Toyotine štirikolesno gnane celice so imele oznako GT-Four.

Trasa relija bo karavano WRC pripeljala tudi le nekaj kilometrov stran od Slovenije. Foto: Gregor Pavšič

Cesta proti Sljemenu in pogled na Zagreb. Foto: Gregor Pavšič

Spomnil sem se zadnje testne vožnje novega forda focusa ST, kako divje sem moral držati volanski obroč ob vsakem pospeševanju. Pri yarisu GR takih težav ni. Japonci so izdelali odlično uravnotežen avtomobil, ki v celoto sestavlja odličen štirikolesni pogon, ne zares skrajno zmogljiv motor in tudi vozilo ustreznih dimenzij. Zaradi te usklajenosti se kljub izraziti športnosti pelje lahkotno in za voznika ne utrujajoče.

Sicer pa Sljeme ostaja kralj hrvaškega relija. To bo najdaljša hitrostna preizkušnja relija. Zaradi dobre kakovosti asfalta ne bo najtežja, toda predvsem spust z vrha po široki cesti navzdol proti Pili in Stubičkim Toplicam bo nekaj posebnega. To je navsezadnje tudi ena izmed klasik nekdanjega jugoslovanskega relija. Na vrhu je bilo ob cesti še nekaj snega, tudi sicer pa je občasno naletaval sneg. Če nekateri odseki pri Samoboru spominjajo na korziške ovinke, bi lahko ob nepredvidljivem aprilskem vremenskem preobratu Sljeme začinil reli z značilnostmi zimskega "Monte Carla".

Tak yaris GR z dodatnim paketom (Torsnov diferencial na obeh oseh, posebno vzmetenje in 18-palčna kolesa s pnevmatikami Michelin Pilot Sport 4s 225/40R18) stane okrog 40 tisočakov, Toyotin dirkalnik yaris WRC pa vsaj milijon evrov. Foto: Gregor Pavšič

Dolgoročno avtomobilska čustva pomenijo veliko …

Ob primerjavi serijskega (pa četudi športnega) avtomobila in dirkaške specialke bi lahko zamahnili z roko. Dirkalnik WRC za reli stane milijon evrov, yaris GR pa okrog 40 tisočakov. Taki avtomobili pa so za vsako znamko, če jih seveda zna ob pravem času izdelati, izjemno pomembni. Nekoč je imela Lancia po spletu okoliščin v pravem času štirikolesno gnano delto in 30 let pozneje, ko ta nekoč slavna znamka svoj edini preostali model prodaja le še Italijanom, ima zato še vedno kultni status.

Deltina nekdanja tekmica, toyota celica, prav tako. Če to ne bi bilo res, navdušenci, kot je Peter Brecelj iz Predmeje, ne bi vložili na tisoče evrov v obnovo starega avtomobila in to le zato, da bi bila kar najbolj podobna zmagovalni Sainzevi toyoti iz svetovnega prvenstva leta 1992.

Ko povpraševanje preseže ponudbo mestnega avtomobila za 40 tisočakov …

Ustrezna čustva so dolgoročno pomembna. Vsesplošno navdušenje nad yarisom GR ni naključno. Toyota je naredila za leto 2020 nekaj takega, česar konkurenti nimajo. Prav nič pompozen, a zato izjemno uživaški avtomobil, prav gotovo najbolj usklajen in celovit "športnik", ki sem ga imel priložnost voziti. Kadarkoli. Morda so celo pri Toyoti presenečeni, kako veliko povpraševanje je po takem – na prvi pogled skrajno neracionalnem – majhnem avtomobilu za 40 tisočakov. Ko povpraševanje (skoraj) presega ponudbo, to samo po sebi priča o kakovosti produkta. Yaris GR je zrasel s športom in znanjem, ki ga imajo lahko le pravi šampioni. Med razvojniki je bil – poleg predsednika Akia Toyode – tudi izjemni Finec Tommi Makinen. Le kdo bo bolje vedel, kaj potrebuje športni avtomobil za lahkotno, všečno in konstantno vožnjo kot nekdanji štirikratni zaporedni svetovni prvak v reliju? Na ovinkastih cestah hrvaške postojanke karavane WRC bi se prav gotovo dobro znašel.