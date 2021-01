Dvoje sank in štirje ljudje v porscheja? To ni več nemogoče.

Voziti porscheja, ki se med ovinki pelje zelo dinamično, ostro in navdušujoče in ki lahko v prtljažnik sprejme ves zimsko-rekreativni tovor štiričlanske zasedbe potnikov? To omogoča panamera v izvedbi sport turismo, ki dodatno povečuje praktičnost klasične panamere. V različici 4S jo poganja 2,9-litrski motor, ki zmore 440 "konjev" in v Sloveniji stane najmanj 132 tisočakov. Toda nekoliko zahtevnejši kupec bo to ceno z dodatno opremo še občutno povečal.

Zapadel je sneg, pojdimo se sankat. Dva odrasla in dva otroka. Dvoje lesenih sank, plastični "bob", delovni nahrbtnik z računalnikom, torba z oblačili, vreča z malico in zasilnim kosilom. V žepu pa tokrat ključi porscheja. Še pred nekaj leti bi bila to misija nemogoče; porscheji so pač sinonim športnega uživanja na cesti, ne pa izletov s toliko okorne in prav nič majhne krame.

Panamera v različici sport turismo, ki je kot izvedba "shooting brake" nekje na pol poti do klasičnega (športnega) karavana, je v prtljažnik pogoltnila vse zgoraj našteto in spodnja fotografija je najboljši dokaz njene praktičnosti. Ta pove več kot suhoparni podatki o prostorninskih litrih in milimetrih. Toda vendarle, izvedba sport turismo ima od 20 do 50 dodatnih litrov prostornine (odvisno od pokončnih ali položenih zadnjih sedežev) več kot klasična panamera. Prirastek ni skrajen, a morda ravno pravšnji za nekoliko bolj "neroden" tovor, kot so lesene sanke. Zadnji sedeži se delijo v razmerju 40 : 20 : 40 in prav tako lahko povečajo praktičnost prtljažnika. Primerjano s panemero nista zanemarljiva niti bolj prostoren občutek zadaj in več prostora nad glavo.

Prtljažnik ima od 515 do 1.384 litrov prostornine. To je od 20 do 50 dodatnih litrov prostornine (odvisno od pokončnih ali položenih zadnjih sedežev) več kot klasična panamera Foto: Gregor Pavšič

Pet metrov dolg in dva metra širok športni "karavan", ki se ponaša s 440 "konji"

Porsche se že od prvega cayenna ni bal stopiti iz okvirov in ponuditi tudi večjih vozil z izrazitim športnim duhom. Cayenne, macan in panamera so ponudili veliko bolj praktične avtomobile, kar je z izvedbo sport turismo pri panameri še bolj poudarjeno. In pri tem so dejansko opravili zelo dobro delo, saj je kljub svoji velikosti - to je debelih pet metrov dolg in skoraj dva metra širok avtomobil - to ostal pravi porsche.

Tak z odlično lego, neposredno vozno dinamiko in zmogljivimi motorji. Lahko je udoben potovalni avtomobil ali pa športno suveren "karavan". V različici 4S - poganja jo 2,9-litrski motor V6 - v Sloveniji stane od 132 tisoč evrov.

Video: jutranji zagon šestvaljnika v panameri sport turismo 4S

Prostora na obeh zadnjih sedežih je veliko, prav tako je zgledno tudi udobje za daljše vožnje. V izvedbi sport turismo je na voljo tudi zasilna ureditev sedežev 4+1. Foto: Gregor Pavšič

Za volanom je bilo počutje odlično in predvsem že nekako domače. Sredinska konzola je zgledno prečiščena in nima presežka gumbov, hvalim hitrost in delovanje digitalnega zaslona in tudi menijev - izbor je širok in zato se mora voznik sprva nekoliko navaditi na vse podmenije. Potnika na zadnjih sedežih prav tako lahko nastavljata klimatsko napravo in zvočni sistem. O kakovosti materialov v takem avtomobilu prav tako ne gre izgubljati besed.

Panamera sport turismo je serijsko opremljena s štirikolesnim pogonom. Pri različici 4S je zračno vzmetenje doplačljivo (pri močnejših različicah je serijsko) in je prav gotovo dobra izbira; še bolj namreč poudari prilagodljivost takega avtomobila trenutnim potrebam in romanju od potrebe po udobni, ležerni vožnji do skrajno dinamičnega napadanja ovinkov. Prehod z načina "normal" na "sport" opazno spremeni karakter avtomobila. Odpre tudi lopute izpušnega sistema, da tudi potniki slišijo nekaj zvočnih taktov šestvaljnega motorja. Za osemvaljnega bo pri panameri treba izbrati še močnejšo različico.

Vozniški prostor, ki ga iz novejših porschejev že dobro poznamo. Fizičnih gumbov je dokaj malo, občutljivost in zanesljivost digitalnih pa zgledna. Foto: Gregor Pavšič

Panamera sport turismo 4S ima serijski štirikolesni pogon, doplačljivo pa je štirikolesno krmiljenje. Foto: Gregor Pavšič

Vožnja je, z vidika tako velikega avtomobila, lahko zelo neposredna, ostra, natančna in uživaška Foto: Gregor Pavšič

Priključnohibridni pogon prinaša še več moči, a tudi okrog 400 kilogramov dodatne mase. Za volanom testnega avtomobila, spredaj je bil le klasični bencinski šestvaljnik (324 kilovatov moči, 550 njutonmetrov navora), si takega prirastka mase zagotovo nisem želel. Še posebej ne med ovinki, kjer je zato uspelo panameri dobro skriti svoji neizbežni dve toni mase. Navsezadnje do "stotice" tudi polno naložena potrebuje le kakšnih pet sekund. Priporočljiva je tudi izbira štirikolesnega krmiljenja, ki predvsem v mestu poveča okretnost.

Vožnja je, z vidika tako velikega avtomobila, lahko zelo neposredna, ostra, natančna in uživaška. Pogon seveda ni tako odziven kot v električnem taycanu, a z nekaj spretnosti pri uporabi obvolanskih ročic za pretikanje prestav je med ovinki lažje držati ustrezne vrtljaje motorja - in v tem primeru tudi "karavanski" porsche ponudi tisti odmerek zabave, ki ga voznik pričakuje.

Panamera sport turismo 4S za 132 tisočakov, toda seznam dodatne opreme je dolg (in drag)

Pogled na ceno takega avtomobila je sicer lahko zelo relativen, a ravno poceni panemera sport turismo ni. Cene se za različico 4S začnejo pri 132.100 evrih, precej dolg in drag pa je lahko tudi seznam dodatne opreme.

Že osnovna kovinska barva stane 1.264 evrov, tiste dražje barve pa vse do 3.634 evrov. Dvotonski usnjeni paket notranjosti lahko ceno poviša za 4.363 evrov, dinamični sistem nadzora šasije (PDCC) za 4.801 evro, športni izpušni sistem za 3.148 evrov, keramične zavore stanejo 9.128 evrov, vrhunski Burmestrov zvočni sistem stane 6.890 evrov in podobno. Seznam dodatne opreme je dolg in po meri Porschejevih strank, ki želijo avtomobil prilagoditi lastnim željam. Z nekaj deset postavkami na seznamu dodatne opreme jim bo to zagotovo uspelo.

Za panamero sport turismo 4S bo treba odšteti najmanj 132 tisočakov, a realne cene se bodo z dodatno opremo gibale od 150 pa vse tja do 200 tisoč evrov. Foto: Gregor Pavšič

Tehnični podatki - porsche panamera sport turismo 4S:

mere: dolžina: 5.049 mm, širina: 1.937 mm, višina: 1.428 mm, medosje: 2.950 mm motor: 2,9-litrski, V6 prostornina: 2.894 cm3 moč: 324 kW (440 “konjev”), od 5.650 do 6.600 vrt. min. navor: 550 Nm od 2.000 do 5.500 vrt. min. menjalnik: 8-st. dvosklopčni samodejni PDK najvišja hitrost: 289 km/h pospešek do 100 km/h: 4 s 300 ms pospešek do 200 km/h: 16 s 600 ms masa: 2.015 kg nosilnost: 675 kg vleka: 2.200 kg (zavore), 750 kg (brez zavor) nosilnost strehe: 75 kg posoda za gorivo: 75 l prostornina prtljažnika: od 515 do 1.384 l

Za prenos moči skrbi osemstopenjski samodejni dvosklopčni Porschejev menjalnik PDK. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Digitalna notranjost panamere, a gumbi za klimatsko napravo ostajajo klasični. Foto: Gregor Pavšič

Še en dokaz, da je na zadnjih sedežih veliko prostora za noge potnikov. V primerjavi s klasično panamero je tudi nad glavo prostora več. Foto: Gregor Pavšič