Razkrit vstopni taycan: 23 tisočakov nižja cena #foto

Porsche je predstavil še osnovno različico taycana s pogonom zadaj, 300-kilovatnim elektromotorjem in baterijo z bruto zmogljivostjo 79,2 kilovatne ure. V primerjavi z do zdaj najcenejšim taycanom 4S se bo osnovna cena znižala za kar 23 tisoč evrov. Na ceste bo ta taycan zapeljal sredi marca.

Kljub manjši vstopni ceni bosta pri osnovni različici taycana na voljo dve različno zmogljivi bateriji. Šibkejša z zmogljivostjo 79,2 kilovatne ure ponuja do 431 kilometrov dosega, baterija s 93,4 kilovatne ure (bruto) pa ima do 484 kilometrov dosega po merilnem ciklu WLTP. Neodvisno od baterije pospeši od 0 do 100 kilometrov na uro v 5,4 sekunde in doseže 230 kilometrov na uro. Je pa razlika pri polnjenju, manjša baterija se polni z največjo močjo 225 kilovatov, medtem ko se zmogljivejša baterija lahko polni z močjo do 270 kilovatov.

Z manj opreme, a seznam je še vedno dolg

Čeprav gre za vstopno različico taycana z nižjo začetno ceno, ima kljub temu vgrajen dimenzijsko enak elektromotor kot močnejši Foto: Porsche 4S. Prav tako so enaki dvostopenjski menjalnik, šestbatne sprednje zavorne čeljusti in štiribatne zadnje čeljusti. Serijsko je taycan opremljen z žarometi LED, delno usnjeno notranjostjo in 19-palčnimi aerodinamičnimi platišči.

Na seznam doplačilne dodatne opreme se je preselilo zračno vzmetenje, nekateri varnostni pripomočki pa so na voljo v obliki mesečne naročnine.

V Sloveniji za osnovnega taycana 88 tisoč evrov

Porsche je s taycanom zadel v polno, saj so pri Porscheju v prvih devetih mesecih lanskega leta registrirali kar trikrat več taycanov kot panamer. Ob koncu leta so prodali malenkost več kot 20 tisoč avtov, še posebej pa je treba opozoriti na Norveško, kjer je bilo kar 70 odstotkov vseh prodanih porschejev taycanov. Pri nas so s prodajo najcenejšega taycana že pričeli, prvi avtomobili pa bodo na ceste zapeljali v marcu.

