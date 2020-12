Avstrijec, ki si je privoščil že 80 porschejev

Avstrijec Ottocar J. je svojega prvega porscheja prevzel leta 1977, zdaj, 43 let kasneje, je v Zuffenhausnu prevzel svoj 80. porschejev avto. V njegovi zbirki je ostalo 38 avtov, med njimi ne manjka niti dirkalnik 917, redki 910 z osemvaljnim motorjem, še en dirkalnik, 956, redki 904 in še številni drugi avti stuttgartskega proizvajalca.

Ottocar je postal obseden s porscheji ravno na dirkališču, ko so ga pred petdesetimi leti med dirkanjem prehitevali z vseh smeri. "Dirkalni porscheji so preprosto prileteli mimo mene z vseh strani." Takrat se je odločil, da bo pričel varčevati za nakup svojega porscheja. Prvi je na vrsto prišel rumeni 911 E, tako se je rodila tudi njegova obsedenost z avti te znamke. Vedno je močno spoštoval svet dirkanja, kot amaterski dirkač je zato gojil posebno naklonjenost do dirkalnikov. Precej jih je končalo v njegovi zbirki, prav vsi so vozni, dirkalniki pa vedno pripravljeni na hitri krog. Z legendarnim 917 redno obiskuje dirke s klasičnimi avti, v letošnjem letu je z njim celo zmagal na dirki Ventilspiel.

Za vsak dan drug avto

V 43 letih si je Ottocar lastil točno 80 različnih porschejev, trenutno pa njegova zbirka obsega 38 avtov. V njegovi lasti je končalo devet različnih verzij modela carrera RS, kot pravi sam, ima dovolj avtov, da se vsak dan v mesecu lahko pelje z drugim, za vikend celo z dvema različnima.

Rojeni Dunajčan je moral zaradi svoje strasti zgraditi dodatno zgradbo, kjer sedaj hrani vse svoje avtomobile. Obiskovalci se pred vstopom v razstavni prostor sprehodijo skozi trgovino, si ogledajo delavnico, lahko obiščejo trgovino z igračami ali kupijo kakšen rezervni del. V zgradbi je tudi kinodvorana, kjer se predvaja film Le Mans Steva McQueena.

Vse je skrbno premišljeno

Povsod je možno videti nalepke, plakate in table z zgodovino Porscheja. Tudi v garaži je vse skrbno premišljeno. Na levi strani so parkirani dirkalni avtomobili, na desni različni redki modeli kot je 356 coupe, zgodnji primerki 911, 911 RS 2.7, vrsta modelov 930 turbo, targe, cabrioleti in tudi speedster.

Osemdesetletnik še vedno vsakodnevno vozi svoje avtomobile. No, v redni uporabi ima devet porschejev, med katerimi izstopajo 911 R, 991 911 speedster in dva boxsterja spyder.

Foto: Porsche

Foto: Porsche

Foto: Porsche

Foto: Porsche