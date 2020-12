Do minus 68 tisočakov: tak bo cenik Porschejev v Sloveniji v 2021

Sprememba zakona o davku na motorna vozila (DMV), ki bo začel veljati s 1. januarjem 2021, bo najbolj vplival na najdražje avtomobile. Novi zakon spreminja način izračuna DMV in ukinja dozdajšnji tako imenovani "luksuzni" davek. Porscheji se bodo čez nekaj dni v Sloveniji pocenili tudi za skoraj 70 tisoč evrov. Najbolj potratni in bencinsko gnani za več kot 20 odstotkov, električni taycan komaj opazno le za dober odstotek.

Porsche je luksuzna znamka športnih avtomobilov, ki v povprečju kot celotna znamka velja za najdražjo na slovenskem avtomobilskem trgu. Danes so porscheji v Sloveniji še zelo dragi, nadpovprečno davčno obremenjeni in mnogo dražji kot v drugih evropskih državah. To je pogosto pripeljalo do nakupa in registracij teh avtomobilov v tujini. Porsche je letos do konca novembra v Sloveniji vendarle registriral 76 svojih novih avtomobilov, lani v tem obdobju 78.

Spodnji pregled cen ne vključuje redkega in še bolj skrajnega primerka 911 GT2 RS. Pri tem avtomobilu bo razlika v ceni še višja kot pri navedenem modelu turbo S. Foto: Gregor Pavšič

Po 1. januarju bodo porscheji kajpak še vedno ostali ekskluzivni in le za peščico kupcev dosegljivi avtomobili, se pa bodo občutno pocenili. Največ model porsche 911 turbo S s samodejnim menjalnikom (trenutna cena 299 tisoč evrov) in sicer kar za 68 tisočakov. To pomeni kar 22,8-odstotno razliko v ceni.

Vsaj šest modelov (glede na pridobljene cene) se bo pocenilo za več kot 20 odstotkov, razlike v cenah (in tudi odstotku pocenitve) pa so med posameznimi modeli zelo različne.

Primerjava trenutnih cen porscheja 911 turbo S:

Cena, december 2020 Slovenija 299 tisoč EUR Avstrija 279 tisoč EUR Italija 224 tisoč EUR Nemčija 212 tisoč EUR Češka 235 tisoč EUR Norveška 285 tisoč EUR Francija 221 tisoč EUR

Daleč najmanjša bo razlika pri električnem taycanu, ki se bo po odpravi 0,5 odstotnega DMV za električna vozila pocenil le za dober odstotek. Najzmogljivejši električni taycan turbo S, ki stane 194 tisoč evrov, bo tako zgolj 2.557 evrov (1,3 %) cenejši.

Primerjava cen vozil Porsche v Sloveniji danes in po 1. januarju 2021:

zdajšnja cena (NEDC) 1.1. 2021 (WLTP) razlika v EUR % 911 Turbo S PDK 299.587 231.151 -68.436 -22,84 911 Turbo PDK 255.160 197.578 -57.582 -22,57 Panamera Turbo S 246.033 197.477 -48.556 -19,74 Cayenne Turbo Coupe 205.354 162.124 -43.229 -21,05 Cayenne Turbo 197.949 156.407 -41.542 -20,99 Panamera GTS 188.366 151.539 -36.827 -19,55 Cayenne GTS Coupe 163.889 130.484 -33.405 -20,38 Cayenne GTS 157.964 125.947 -32.018 -20,27 911 Targa 4S PDK 181.380 153.024 -28.356 -15,63 718 Cayman GT4 131.466 105.806 -25.660 -19,52 911 Carrera 4S PDK 163.606 138.072 -25.534 -15,61 911 Targa 4 PDK 162.253 136.892 -25.362 -15,63 718 Spyder 127.768 102.929 -24.840 -19,44 911 Carrera S PDK 153.946 130.017 -23.929 -15,54 911 Carrera 4 PDK 144.480 121.940 -22.540 -15,60 Panamera Turbo S E-Hybrid 220.079 197.971 -22.108 -10,05 911 Carrera PDK 134.820 113.885 -20.935 -15,53 Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe 206.915 186.152 -20.763 -10,03 Cayenne Turbo S E-Hybrid 202.112 181.836 -20.276 -10,03 Panamera 4S 144.925 126.176 -18.749 -12,94 Cayenne S Coupe 128.748 111.167 -17.581 -13,66 Cayenne S 121.407 104.848 -16.559 -13,64 Macan Turbo 118.412 101.882 -16.530 -13,96 Panamera 4 120.231 105.134 -15.097 -12,56 Cayenne Coupe 108.656 94.052 -14.604 -13,44 Macan GTS 101.218 87.409 -13.809 -13,64 Cayenne 96.286 86.134 -10.152 -10,54 Panamera 4S E-Hybrid 146.260 136.255 -10.005 -6,84 Macan S 83.097 73.887 -9.210 -11,08 Panamera 4 E-Hybrid 127.537 118.829 -8.708 -6,83 Cayenne E-Hybrid Coupe 110.360 102.853 -7.507 -6,80 Cayenne E-Hybrid 105.035 97.895 -7.140 -6,80 718 Boxster S PDK 86.927 79.964 -6.962 -8,01 718 Cayman S PDK 84.622 77.849 -6.772 -8,00 718 Boxster PDK 70.608 66.393 -4.216 -5,97 718 Cayman PDK 68.367 64.314 -4.053 -5,93 Macan 70.496 67.400 -3.096 -4,39 Taycan Turbo S 196.569 194.012 -2.557 -1,30 Taycan Turbo 161.745 159.640 -2.105 -1,30 Taycan 4S 113.314 111.838 -1.476 -1,30

vir: Porsche Center Ljubljana