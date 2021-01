V letu, zaznamovanem z različnimi omejitvami in ukrepi proti širjenju epidemije covid-19, je prodaja novih avtomobilov močno padla. Samo v Evropi za okrog četrtino. Precej bolje od povprečja so se odrezale tiste avtomobilske znamke ali oddelki, ki ponujajo (naj)dražje avtomobile. BMW na primer še nikoli ni prodal toliko vozil z oznako M (144 tisoč, skoraj šest odstotkov več kot predlani), Porsche pa je na globalni ravni prodajo zmanjšal za komaj tri odstotke.

Kje kupijo največ porschejev?

2020 2019 razlika Globalno 272.162 280.800 -3 % Evropa 80.892 88.975 -9 % Nemčija 26.152 31.618 -17 % S. Amerika 69.629 75.367 -8 % ZDA 57.294 61.568 -7 % Azija, Pacifik, Afrika, Bližnji vzh. 121.641 116.458 4 % Kitajska 88.986 86.752 3 %

Cayenne ostaja paradni konj znamke Porsche. Lani so izdelali tudi že jubilejnega milijontega. Foto: Porsche

Skupno so lani kupcem predali 272.162 novih porschejev. Na Kitajskem so prodajo povečali za tri odstotke (88.986). V Evropi se je prodaja zmanjšala za devet odstotkov (80.892), v ZDA za sedem odstotkov (57.294).

Najbolje prodajani posamezni model je bil ponovno cayenne. Prodali so 92.860 teh športnih terencev. Temu so dodali še 34.328 vozil 911 in tudi 21.784 vozil osnovnega modela 718. Kaj pa električni taycan? Ta, za Porsche revolucionarni model, je kljub covid-19, ki je za šest tednov ustavil proizvodnjo in predvsem spomladi prestavil prihode na določene trge, prepričal 20.015 voznikov.