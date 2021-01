Madžari po vstopu v Slovenijo pričakujejo veliko rast in dobiček

Med vsemi avtomobilskimi znamkami je lansko leto v Sloveniji najbolj udarilo po Oplu. Še predlani je bil na prodajni lestvici četrta najuspešnejša znamka, lani pa je prodaja upadla za kar 67 odstotkov. Po uradni statistiki sekcije vozil pri slovenski trgovinski zbornici je Oplu lani uspelo prodati 1.336 novih avtomobilov, predlani pa 4.157. Na skupni lestvici so padli na 13. mesto, in sicer med Seat in Ford.

Opel je preteklo leto vsaj v Sloveniji preživel skoraj v popolnem zatišju, kar je v kriznem letu vplivalo tudi na prodajni izkupiček. Novosti vse od predlanske corse ni bilo in tudi sami že eno leto nismo vozili nobenega Oplovega testnega avtomobila. Že letos pa bo Opel tudi v Slovenijo pripeljal več novosti, zato o dvigu prodajnih številk ne gre dvomiti. Na ceste prihaja predvsem nova mokka, ob prenovljenih crosslandu (brez črke X) in grandlandu pa proti koncu leta predvidoma tudi nova astra.

Madžari so v lovu za Oplom v Sloveniji prehiteli Švicarje

Stara avtomobilska znamka z nemškim poreklom že 122 let kajpak išče vselej novo, svojsko identiteto. Postala je del francoskega avtomobilskega koncerna PSA Peugeot Citroen, v katerem so jo poslovno z delitvijo platform in nižanjem stroškov rešili rdečih poslovnih številk. Vsaj v Sloveniji pa je zastopništvo Opla lani prešlo v roke madžarskega avtomobilskega podjetja AutoWallis.

Ti so uspeli prevzeti poslovanje z Oplom in prehiteli švicarsko skupino Frey, ki v Sloveniji (po hčerinskih podjetjih in pod okriljem slovenskega podjetja Frey Services, ki ga vodi Jožko Tomšič) že ureja posle z znamkami Peugeot, Citroen, DS, Mercedes-Benz, Honda, Mitsubishi, Fiat, Alfa Romeo in Jeep.

Opel bo v letu 2021 z napovedanimi novostmi prav gotovo izboljšal lanski prodajni izkupiček. Foto: Opel

AutoWallis letos načrtuje 638 milijonov evrov dohodkov, rast bodo dosegli tri leta pred načrtom

Madžari za celotno svojo skupino letos napovedujejo občutno rast poslovanja. Že letos tako nameravajo doseči rezultate, ki so jih sprva napovedovali komaj za leto 2024. Tako bodo v letu 2021 predvidoma zaznamovali dohodke v višini 230 milijard forintov (638 milijonov evrov), dobiček pred obdavčitvijo pa naj bi znašal okrog šest milijard forintov (16,6 milijona evrov evrov). V primerjavi z letom 2018 bi se dohodki potrojili, dobiček pa naj bi se podvojil.

Med glavne razloge za hitro rast podjetja sodi prav prevzem šestih podjetij. Že samo ta bodo letos predvidoma zagotovila novih 165 milijard forintov (457 milijonov evrov) dohodkov.

Med glavnimi razlogi za rast tudi prihod v Slovenijo

Med glavne razloge za rast Madžari štejejo prav pridobitev pravic uvoznika za Madžarsko, Slovenijo, Hrvaško ter Bosno in Hercegovino, ki bodo dohodke letos povečali predvidoma za 100 milijard forintov (277 milijonov evrov).

Auto Wallis je v Sloveniji prevzel tudi družbo A-Cosmos, največjega trgovca znamke BMW. Novo podjetje se imenuje Wallis Motor Ljubljana.

Za prodajo avtomobilov na debelo je sicer zadolžena družba Wallis Automotive Europe, ki se ponaša s tridesetletno tradicijo. Na Madžarskem zastopajo tudi znamki Isuzu in Ssangyong, s katerima so vstopili tudi na romunski, slovaški in češki avtomobilski trg. V devetih državah, med njimi je tudi Slovenija, so tudi ekskluzivni distributer vozil znamk Jaguar in Land Rover.