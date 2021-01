Minus 47 odstotkov: decembra zaprti saloni, znani so učinki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med posameznimi modeli so bili leta 2020 v Sloveniji na vrhu renault clio, škoda octavia in renault captur.

Decembra, ko so bili prodajni saloni zaprti, je prodaja novih avtomobilov v Sloveniji upadla za skoraj polovico. Na letni ravni je lani prodaja padla za 26 odstotkov oziroma 19.498 avtomobilov.

Decembra so avtomobilski trgovci prodali 2.348 novih avtomobilov, kažejo podatki Sekcije vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije. Predlani so jih zadnji mesec leta prodali 4.479. Padec prodaje, neposredno povezan z zaprtimi saloni in tudi čakanjem na novo leto ter uvedbo novega DMV, je bil tako 47-odstoten. Številnim znamkam je decembra v primerjavi z decembrom 2019 prodaja padla za več kot polovico.

Na bruto avtomobilskem trgu, ki lahko vsebuje tudi prodajo vozil v tujino, je lani prodaja tako v vsem letu padla za 26,6 odstotka oziroma 19.498 avtomobilov. Trgovci so leta 2020 prodali 53.694 novih avtomobilov, predlani še 73.192.

Volkswagen skočil pred Renault, med vsemi večjimi na letni ravni pozitivna le Kia

Z uspešnim decembrom se je na vrh tega bruto trga zavihtel Volkswagen (8.644 avtomobilov) in na drugo mesto izrinil Renault (8.391 avtomobilov). Obe znamki sta imeli skupaj skoraj tretjinski tržni delež. Med prvimi dvajsetimi znamkami v primerjavi z letom 2019 le Kia ni doživela padca prodaje, blizu pozitivnemu izkupičku je bil tudi Hyundai.

Prodaja električnih avtomobilov poskočila za 134 odstotkov

V skoraj vseh avtomobilskih razredih je prodaja novih vozil lani padla. Izjema so le električni avtomobili, kjer je prodaja zrasla za 134 odstotkov (s 697 na 1.634 avtomobilov), in priključni hibridi. Pri teh je prodaja zrasla za 46 odstotkov (s 30 na 40 avtomobilov).