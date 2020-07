Madžari prevzemajo velikega slovenskega uvoznika avtov

Kot so uradno potrdili, je bila pogodba že podpisana, po zaključku načrtovanega prenosa poslovanja pa bo Wallis Automotive Europe Kft postal veleprodajni uvoznik, ki bo prevzel poslovanje za Opel v Sloveniji, na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini. Trenutni zaposleni v Oplu, ki pokrivajo poslovne aktivnosti Opla, bodo premeščeni v skladu z veljavnimi zakoni (sledi ločena komunikacija) najpozneje na datum zaključka prenosa poslovanja.

Pred prevzemom ima zadnjo besedo varuh za konkurenco

Predviden prenos (in uvedba novega poslovnega modela) pa je še predmet uradne odobritve organov, pristojnih za konkurenco.

"To je še ena odločitev v skladu s cilji našega strateškega načrta PACE!, ki bo omogočila, da bo naša prodajna organizacija v nekaterih evropskih državah bolj prožna, učinkovita in s tem konkurenčnejša," je dejal Xavier Duchemin, generalni direktor prodaje, poprodaje in marketinga Opel/Vauxhall. "Prepričani smo, da bo naša blagovna znamka s to novo organizacijo v Sloveniji, na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini poslovala še bolje."

Wallis v Sloveniji že bdi nad prodajo skupine Jaguar-Land Rover. Foto: Gregor Pavšič

Opel v Sloveniji, na Hrvaškem ter BiH lani prodal 11.700 vozil

Wallis Automotive Europe (WAE) je avtomobilsko podjetje iz Srednje in Vzhodne Evrope s sedežem v Budimpešti, z dejavnostmi uvoza in prodaje vozil, delov in drugih avtomobilskih storitev. WAE, nekdanji uspešen uvoznik za BMW in Mini za Madžarsko, že zastopa Jaguar in Land Rover v jadranski regiji (Slovenija, Hrvaška, Srbija, Makedonija, Bosna, Albanija, Črna gora in Kosovo) in na Madžarskem ter Ssangyong v Češki republiki, na Slovaškem, Madžarskem in v Romuniji.

Opel je v Sloveniji, na Hrvaškem ter Bosni in Hercegovini v letu 2019 prodal 11.700 vozil. Zaradi nove organizacijske ureditve želi nemška znamka z bogato tradicijo v teh državah v prihodnjih letih doseči donosno rast poslovanja.