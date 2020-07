Gasilcem ukradel napravo za reševanje življenj. Ga prepoznate?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dogodek se je zgodil okoli 1.20 ure ponoči. Kot je razvidno z varnostnih kamer, se je storilec pripeljal na kolesu in nato iz gasilskega doma ukradel defibrilator.

"Policija je o tem že obveščena. Prosimo vas, če karkoli veste o tem in imate kakršne koli informacije, to sporočite na Policijsko postajo Ljubljana Šiška na številko 01 583 37 00," so zapisali gasilci iz Stanežič.