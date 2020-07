Nizozemski turisti množično zapuščajo Hrvaško

Nizozemski turisti so po pisanju Jutarnjega lista v torek množično zapuščali hrvaško obalo. Predvsem so se izpraznili kampi v Istri, kjer je dopustovalo 12 tisoč Nizozemcev. Hrvaške turistične delavce skrbijo tudi številne odpovedi rezervacij.

Potem ko je nizozemska vlada Hrvaško v torek zaradi povečanja okužb s koronavirusom uvrstila na oranžni seznam držav, po katerem morajo njihovi državljani v 14-dnevno karanteno, so ti še pred polnočjo množično zapustili Hrvaško.

Izpraznili so se predvsem kampi v Istri, kjer so Nizozemci tradicionalno med bolj številnimi gosti. V torek jih je tam letovalo 12 tisoč, največ jih je počitnikovalo v Rovinju, Funtani, Taru, Vrsarju in Poreču. Natančne številke, koliko jih je predčasno zapustilo hrvaške plaže, še ni znano.

Na Hrvaškem so včeraj potrdili 108 novih okužb s koronavirusom, največ primerov pa je bilo prav v Istri in Vukovarsko-srijemski županiji.

Po pisanju hrvaškega časnika Jutarnji list naj bi jih večina dopust nadaljevala v sosednjih državah, da se jim po vrnitvi na Nizozemsko ne bi bilo treba samoizolirati.

Še več je odpovedi rezervacij

Adriano Palman, direktor hrvaškega združenja kampov, je za Jutarnji list potrdil masovni odhod nizozemskih turistov. Prav tako v kampih prejemajo številne odpovedi rezervacij za prihajajoče obdobje. "To je velik udarec za istrski in hrvaški turizem, saj so se Nizozemci prav v začetku julija začeli vračati, skoraj deset tisoč jih je prispelo prav pretekli konec tedna," je dejal Palman.

Po pisanju Jutarnjega lista pa so njihovi novinarji naleteli tudi na zveste nizozemske turiste, ki jim ne pride na pamet, da bi zaradi odločitve njihove vlade prekinili dopust na Hrvaškem.

Hrvaško turistično združenje je že pozvalo hrvaško zunanje ministrstvo in premiera, da vzpostavijo dialog z Nizozemsko in jim sporočijo, da bodo sprejeti vsi ukrepi za zajezitev širjenja epidemije. "Nizozemska se mora vrniti na rumeni seznam. Vsako izgubljeno nočitev je nemogoče nadomestiti. Glavni vzrok poslabšanja razmer so nočni klubi, velike prireditve in preveč ohlapna kontrola na meji z Bosno in Hercegovino. Pozivamo odgovorne, da sprejmejo primerne ukrepe za ustavitev širjenja epidemije," je za Jutarnji list dejal vodja hrvašhe turistične zveze Veljko Ostojić.

Dodal je še, da nekateri tuji mediji komaj čakajo, da najdejo razlog, da svoje državljane odvrnejo od potovanja v tujino.

Na Hrvaško je julija prišlo več kot 45 tisoč nizozemskih turistov, ki so ustvarili 243 tisoč prenočitev. To je okoli 60 odstotkov gostov glede na isto obdobje lani.