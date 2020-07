Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Istrski županiji na Hrvaškem so v preteklih 24 urah opravili 277 testov na novi koronavirus, 19 je bilo pozitivnih, je danes sporočil istrski štab civilne zaščite. Pojasnili so, da je 11 okuženih že bilo v samoizolaciji, tri osebe pa so bile v stiku z okuženimi. Tri okužbe naj bi bile uvožene iz tujine, za dve pa še ne vedo vira okužbe.